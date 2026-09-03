Τι φέρνουν οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Διπλή αύξηση κατώτατου μισθού, ανάσες στην αγορά, «μποναμάς» για συνταξιούχους, έκπληξη για αγρότες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει την προσοχή του στην εξαγγελία του μεγάλου οικονομικού πακέτου που υπηρετεί τη λογική ότι πρακτικά όλες οι κοινωνικές ομάδες έχουν λαμβάνειν