Τι φέρνουν οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Διπλή αύξηση κατώτατου μισθού, ανάσες στην αγορά, «μποναμάς» για συνταξιούχους, έκπληξη για αγρότες
Τι φέρνουν οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Διπλή αύξηση κατώτατου μισθού, ανάσες στην αγορά, «μποναμάς» για συνταξιούχους, έκπληξη για αγρότες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει την προσοχή του στην εξαγγελία του μεγάλου οικονομικού πακέτου που υπηρετεί τη λογική ότι πρακτικά όλες οι κοινωνικές ομάδες έχουν λαμβάνειν
Με τη ΔΕΘ να πλησιάζει και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης προοδευτικά να φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει την προσοχή του στην εξαγγελία του μεγάλου οικονομικού πακέτου που υπηρετεί τη λογική ότι πρακτικά όλες οι κοινωνικές ομάδες έχουν λαμβάνειν. Κάποιες ωφελούνται από κάποια συγκεκριμένη εξαγγελία, κάποιες άλλες από περισσότερες, σε μια λογική ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος και μείωσης των φορολογικών βαρών.
Είναι προφανές ότι με τη διαμόρφωση του πακέτου το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και να αναθερμάνει τη σχέση του με πρώην ψηφοφόρους της ΝΔ που έχουν απομακρυνθεί ή παραμένουν στη δεξαμενή των αναποφάσιστων, σε μια περίοδο που η ΝΔ θα πλαγιοκοπηθεί και εκ δεξιών (κόμμα Σαμαρά) και εξ αριστερών με αρκετές εξαγγελίες (ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα).
Όπως και να έχει, ο κ. Μητσοτάκης θα πορευτεί αυτοδύναμα και θα μιλήσει, όπως έχει ξαναγράψει το protothema.gr, με μια ευρύτερη λογική, με το βλέμμα και στην Ελλάδα του 2030. Αυτό σημαίνει ότι και οι εξαγγελίες του θα έχουν μεγαλύτερο βάθος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτή για τον κατώτατο μισθό: αναμένεται να εξαγγελθεί αύξηση στα 960-970 ευρώ για το 2027 και θα προδιαγραφεί ότι θα φτάσει ή και θα υπερβεί τα 1.000 ευρώ το 2028 (μικτό ποσό). Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι περιμένουν να ακούσουν κάτι ευνοϊκό, καθώς η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει επιδόματα και τριετίες, όμως από την άλλη αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να είναι υπερβολικά γαλαντόμα με ξένη τσέπη, καθώς οι επιχειρήσεις θα κληθούν να επωμιστούν το βάρος.
Οι εργαζόμενοι πάντως μπορεί να βγουν έστω και ελαφρώς κερδισμένοι και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Το κεντρικό σενάριο στο τραπέζι της κυβέρνησης είναι αυτές να μειωθούν κατά 0,5% υπέρ των εργαζομένων, χωρίς αντίστοιχη αναπροσαρμογή για το μη μισθολογικό κόστος που επωμίζονται οι επιχειρήσεις.
Από την άλλη, θεωρείται άκρως πιθανό να υλοποιηθεί η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, αν και είναι ακόμα ασαφές αν θα γίνει με τη μία ή σε δύο δόσεις. Σε κάθε περίπτωση, είναι βάρος που αφαιρείται από τις επιχειρήσεις.
Ειδική κατηγορία είναι οι αγρότες, εκ των οποίων αρκετοί θα βγουν ευνοημένοι από το «κούρεμα» του τεκμηρίου, ενώ από τον Νοέμβριο θα έχουν λαμβάνειν και αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, καθώς μέσω ειδικής κάρτας θα αφαιρείται στο πρατήριο ο ΕΦΚ. Πάντως, για τους αγρότες που μαζί με τους κτηνοτρόφους έδωσαν 48% στη ΝΔ θα υπάρξει και ένα ειδικό μέτρο φοροελάφρυνσης που τηρείται ως επτασφράγιστο μυστικό από το κυβερνητικό επιτελείο μέχρι αυτή την ώρα.
«Κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση και «πατριωτικοί φόροι», οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στην μεσαία τάξη. Άρχισε και πάλι να τάζει ανεξέλεγκτα νέες παροχές, αγνοώντας κάθε ευρωπαϊκό κανόνα οροφής δαπανών, ακριβώς με την ίδια συνταγή του αξέχαστου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αποδίδοντας στον κ. Τσίπρα απουσία αυτοκριτικής, αλλά και προσπάθεια να πείσει τους Έλληνες ότι πριν το 2019 ζούσαν καλύτερα εν σχέσεις με σήμερα.
Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση θα αντιπαρατεθεί επί ίσοις όροις με τον κ. Τσίπρα, κάτι που προκύπτει και από τη σπουδή της να σχολιάσει την ομιλία του. «Μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο. Όμως, όλοι πλέον γνωρίζουν ότι όσο πιο πολλά υπόσχεται ο κ. Τσίπρας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός που θέλει να φορτώσει στους φορολογούμενους», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης στο ίδιο σχόλιο.
Είναι προφανές ότι με τη διαμόρφωση του πακέτου το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και να αναθερμάνει τη σχέση του με πρώην ψηφοφόρους της ΝΔ που έχουν απομακρυνθεί ή παραμένουν στη δεξαμενή των αναποφάσιστων, σε μια περίοδο που η ΝΔ θα πλαγιοκοπηθεί και εκ δεξιών (κόμμα Σαμαρά) και εξ αριστερών με αρκετές εξαγγελίες (ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα).
Όπως και να έχει, ο κ. Μητσοτάκης θα πορευτεί αυτοδύναμα και θα μιλήσει, όπως έχει ξαναγράψει το protothema.gr, με μια ευρύτερη λογική, με το βλέμμα και στην Ελλάδα του 2030. Αυτό σημαίνει ότι και οι εξαγγελίες του θα έχουν μεγαλύτερο βάθος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτή για τον κατώτατο μισθό: αναμένεται να εξαγγελθεί αύξηση στα 960-970 ευρώ για το 2027 και θα προδιαγραφεί ότι θα φτάσει ή και θα υπερβεί τα 1.000 ευρώ το 2028 (μικτό ποσό). Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι περιμένουν να ακούσουν κάτι ευνοϊκό, καθώς η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει επιδόματα και τριετίες, όμως από την άλλη αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να είναι υπερβολικά γαλαντόμα με ξένη τσέπη, καθώς οι επιχειρήσεις θα κληθούν να επωμιστούν το βάρος.
Οι εργαζόμενοι πάντως μπορεί να βγουν έστω και ελαφρώς κερδισμένοι και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Το κεντρικό σενάριο στο τραπέζι της κυβέρνησης είναι αυτές να μειωθούν κατά 0,5% υπέρ των εργαζομένων, χωρίς αντίστοιχη αναπροσαρμογή για το μη μισθολογικό κόστος που επωμίζονται οι επιχειρήσεις.
Ανάσες για την αγοράΚαι η αγορά πάντως θα πρέπει να περιμένει ευνοϊκά μέτρα. Είναι «κλειδωμένη» και έχει εν πολλοίς προαναγγελθεί η μείωση των τεκμηρίων για κλάδους της οικονομίας που επιδεικνύουν υψηλή φορολογική συμμόρφωση και είναι πολλοίς άμεσα διασυνδεδεμένοι με τη φορολογική αρχή. Σημαντική ανάσα στο σκέλος της ρευστότητας θα δώσει επίσης η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, ενώ σε αυτή τη φάση δεν προκρίνεται η περαιτέρω μείωση του εταιρικού φόρου από το 22% στο 20%, καθώς και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21,9%.
Από την άλλη, θεωρείται άκρως πιθανό να υλοποιηθεί η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, αν και είναι ακόμα ασαφές αν θα γίνει με τη μία ή σε δύο δόσεις. Σε κάθε περίπτωση, είναι βάρος που αφαιρείται από τις επιχειρήσεις.
Ειδική κατηγορία είναι οι αγρότες, εκ των οποίων αρκετοί θα βγουν ευνοημένοι από το «κούρεμα» του τεκμηρίου, ενώ από τον Νοέμβριο θα έχουν λαμβάνειν και αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, καθώς μέσω ειδικής κάρτας θα αφαιρείται στο πρατήριο ο ΕΦΚ. Πάντως, για τους αγρότες που μαζί με τους κτηνοτρόφους έδωσαν 48% στη ΝΔ θα υπάρξει και ένα ειδικό μέτρο φοροελάφρυνσης που τηρείται ως επτασφράγιστο μυστικό από το κυβερνητικό επιτελείο μέχρι αυτή την ώρα.
Διευρυμένη ενίσχυση για συνταξιούχουςΚρίσιμη κοινωνική ομάδα για τη ΝΔ είναι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι παγίως συνεπείς στο ραντεβού με την κάλπη. Πέραν των αυξήσεων στις συντάξεις, αλλά και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που θα επιτρέψει σε αρκετούς συνταξιούχους να δουν αυξήσεις για πρώτη φορά, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ενισχύσει το επίδομα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο, στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης, ήτοι πάνω από τα 400 ευρώ. Επίσης είναι ισχυρή πιθανότητα η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, ώστε να καταστεί κάτι σαν 13η σύνταξη για τους πολίτες, οι οποίοι είναι οι πιο ανυπεράσπιστοι έναντι του κύματος ακρίβειας, καθώς δεν έχουν το περιθώριο να ενισχύσουν άλλως πώς το εισόδημά τους.
«Πυρά» στον ΤσίπραΣε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση ήταν με το όπλο παρά πόδα για την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης, τον οποίον κατηγόρησε ότι «τίναξε τη μπάνκα στον αέρα» με όσα είπε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κοστολόγησε το πρόγραμμα που περιέγραψε ο κ. Τσίπρας στα 13 δισ. για το έτος υλοποίησης.
«Κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση και «πατριωτικοί φόροι», οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στην μεσαία τάξη. Άρχισε και πάλι να τάζει ανεξέλεγκτα νέες παροχές, αγνοώντας κάθε ευρωπαϊκό κανόνα οροφής δαπανών, ακριβώς με την ίδια συνταγή του αξέχαστου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αποδίδοντας στον κ. Τσίπρα απουσία αυτοκριτικής, αλλά και προσπάθεια να πείσει τους Έλληνες ότι πριν το 2019 ζούσαν καλύτερα εν σχέσεις με σήμερα.
Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση θα αντιπαρατεθεί επί ίσοις όροις με τον κ. Τσίπρα, κάτι που προκύπτει και από τη σπουδή της να σχολιάσει την ομιλία του. «Μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο. Όμως, όλοι πλέον γνωρίζουν ότι όσο πιο πολλά υπόσχεται ο κ. Τσίπρας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός που θέλει να φορτώσει στους φορολογούμενους», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης στο ίδιο σχόλιο.
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