Ο Έλιοτ Πέιτζ δεν έχει δεχτεί πρόταση για μεγάλο ρόλο μετά την «Οδύσσεια»: Αν κάποιος θέλει να με πάρει τηλέφωνο, θα κάνω καλή δουλειά