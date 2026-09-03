Ο Έλιοτ Πέιτζ δεν έχει δεχτεί πρόταση για μεγάλο ρόλο μετά την «Οδύσσεια»: Αν κάποιος θέλει να με πάρει τηλέφωνο, θα κάνω καλή δουλειά
Ο Έλιοτ Πέιτζ δεν έχει δεχτεί πρόταση για μεγάλο ρόλο μετά την «Οδύσσεια»: Αν κάποιος θέλει να με πάρει τηλέφωνο, θα κάνω καλή δουλειά
Ο 39χρονος τρανς ηθοποιός μίλησε για την επαγγελματική του πορεία μετά την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν
Μετά τη συμμετοχή του στην «Οδύσσεια», ο Έλιοτ Πέιτζ δήλωσε ότι δεν έχει δεχτεί ακόμη πρόταση για μεγάλο κινηματογραφικό ρόλο, δηλώνοντας πάντως διαθέσιμος να συνεργαστεί με όποιον σκηνοθέτη ή παραγωγή τον επιλέξει.
Ο 39χρονος ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο podcast «On Film… With Kevin McCarthy» μιλώντας για την επόμενη ημέρα μετά την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και την αναγνωρισμένη από τους κριτικούς ερμηνεία του στο φιλμ.
Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν «δέχεται ένα εκατομμύριο τηλεφωνήματα μετά από αυτή την ταινία», ο υποψήφιος για Όσκαρ χαμογέλασε και απάντησε ειλικρινά: «Όχι, Κέβιν, δεν δέχομαι. Οπότε, αν κάποιος θέλει να με πάρει τηλέφωνο».
Ο Πέιτζ, ο οποίος δήλωσε δημόσια ότι είναι τρανς άντρας το 2020, αστειεύτηκε στη συνέχεια: «Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις επειδή είμαι Καναδός; Δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται».
Στο πολυπληθές καστ της «Οδύσσειας», ο Πέιτζ συνεργάστηκε ξανά με τον Νόλαν, ο οποίος τον είχε σκηνοθετήσει και στο «Inception», αρκετά χρόνια πριν από τη φυλομετάβασή του. Αναφερόμενος στην εμπειρία του από την ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2010, είπε ότι «πέρασε υπέροχα» στα γυρίσματα, αλλά εξήγησε ότι σε προσωπικό επίπεδο «ένιωθε επίσης πραγματικά άβολα».
Πλέον, όπως είπε, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζει την ίδια προσωπική δυσφορία. «Δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίζω αυτό όταν υποδύομαι έναν ρόλο», δήλωσε και πρόσθεσε: «Νιώθω ότι ίσως μπορώ να κάνω τώρα μερικές από τις καλύτερες δουλειές μου».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή του
Η «Οδύσσεια», όπως πρόσθεσε ο ηθοποιός αποτέλεσε μια εντελώς διαφορετική εμπειρία για εκείνον. «Το να μπαίνω αυτή τη φορά σε ένα γύρισμα του Κρις, σε σύγκριση με τότε, με την έννοια ότι ήταν, κατά κάποιον τρόπο, λυτρωτικό... Όταν ολοκλήρωσα τα γυρίσματα της "Οδύσσειας”, είχα μια στιγμή», είπε, μιμούμενος με την κίνησή του τα δάκρυα που κυλούσαν στο πρόσωπό του. «Ήταν μια στιγμή που έκλεισε ένας κύκλος. Το να γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου και να νιώθεις περισσότερο ο εαυτός σου, με έναν παράξενο τρόπο, σου επιτρέπει να αφήνεσαι περισσότερο» κατέληξε ο Πέιτζ.
Δείτε το τρέιλερ της «Οδύσσειας»
Ο 39χρονος ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο podcast «On Film… With Kevin McCarthy» μιλώντας για την επόμενη ημέρα μετά την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και την αναγνωρισμένη από τους κριτικούς ερμηνεία του στο φιλμ.
Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν «δέχεται ένα εκατομμύριο τηλεφωνήματα μετά από αυτή την ταινία», ο υποψήφιος για Όσκαρ χαμογέλασε και απάντησε ειλικρινά: «Όχι, Κέβιν, δεν δέχομαι. Οπότε, αν κάποιος θέλει να με πάρει τηλέφωνο».
Ο Πέιτζ, ο οποίος δήλωσε δημόσια ότι είναι τρανς άντρας το 2020, αστειεύτηκε στη συνέχεια: «Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις επειδή είμαι Καναδός; Δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται».
Elliot Page says he's "not really" getting casting calls after earning praise for "The Odyssey" even though "I feel like I could maybe do some of my best work now.”— Variety (@Variety) September 2, 2026
"I had such a great time being in ['Inception']. I had such a great time working with [writer-director… pic.twitter.com/C4CKrT5V8p
Πλέον, όπως είπε, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζει την ίδια προσωπική δυσφορία. «Δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίζω αυτό όταν υποδύομαι έναν ρόλο», δήλωσε και πρόσθεσε: «Νιώθω ότι ίσως μπορώ να κάνω τώρα μερικές από τις καλύτερες δουλειές μου».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή του
Η «Οδύσσεια», όπως πρόσθεσε ο ηθοποιός αποτέλεσε μια εντελώς διαφορετική εμπειρία για εκείνον. «Το να μπαίνω αυτή τη φορά σε ένα γύρισμα του Κρις, σε σύγκριση με τότε, με την έννοια ότι ήταν, κατά κάποιον τρόπο, λυτρωτικό... Όταν ολοκλήρωσα τα γυρίσματα της "Οδύσσειας”, είχα μια στιγμή», είπε, μιμούμενος με την κίνησή του τα δάκρυα που κυλούσαν στο πρόσωπό του. «Ήταν μια στιγμή που έκλεισε ένας κύκλος. Το να γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου και να νιώθεις περισσότερο ο εαυτός σου, με έναν παράξενο τρόπο, σου επιτρέπει να αφήνεσαι περισσότερο» κατέληξε ο Πέιτζ.
Δείτε το τρέιλερ της «Οδύσσειας»
Ο Έλιοτ Πέιτζ πρωταγωνίστησε το 2023 στο δράμα «Close to You», ενώ το 2024 ολοκλήρωσε τέσσερις σεζόν της σειράς «The Umbrella Academy». Η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου από τον Κρίστοφερ Νόλαν, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον και συμπρωταγωνιστές, μεταξύ άλλων, τον Έλιοτ Πέιτζ, την Αν Χάθαγουεϊ, τον Τομ Χόλαντ, τον Ρόμπερτ Πάτινσον, τη Ζεντάγια, τη Σαρλίζ Θερόν, τη Λουπίτα Νιόνγκο και τη Σαμάνθα Μόρτον, προβάλλεται στους κινηματογράφους.
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