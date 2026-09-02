Συγκινεί η Μαρία Μενούνος για την εκλιπούσα μητέρα της: Ελπίζω να ξέρεις ότι εξακολουθώ να μαθαίνω από εσένα
Συγκινεί η Μαρία Μενούνος για την εκλιπούσα μητέρα της: Ελπίζω να ξέρεις ότι εξακολουθώ να μαθαίνω από εσένα
Η παρουσιάστρια τίμησε τη μνήμη της μητέρας της, με μία συγκινητική ανάρτηση, με αφορμή τη μέρα γενεθλίων της
Μία ιδιαίτερη μέρα είναι η σημερινή για τη Μαρία Μενούνος, αφού η μητέρα της θα γιόρταζε τα γενέθλιά της. Η Σταυρούλα Μενούνος έφυγε από τη ζωή από καρκίνο σε ηλικία 66 ετών πριν από πέντε χρόνια. Η παρουσιάστρια προχώρησε σε μία μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram και μοιράστηκε συναισθήματα και σκέψεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε όσα έμαθε από εκείνη.
Όπως εξήγησε, επρόκειτο για έναν βαθιά ανιδιοτελή άνθρωπο με διάθεση να φροντίζει τους γύρω του. Έβαζε μάλιστα τον εαυτό της σε δεύτερη μοίρα, μεριμνώντας για τη φροντίδα της οικογένειάς της. Ο τρόπος που επέλεξε να ζήσει αποτελεί ακόμη και σήμερα, ανέφερε η Μαρία Μενούνος, παράδειγμα για εκείνη.
«Αυτή είναι μια φωτογραφία της μητέρας μου στα 62α γενέθλιά της, μαζί με τον φίλο μου, Βιν Ντίζελ. Λιγότερο από μία εβδομάδα νωρίτερα, είχε διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα σταδίου 4. Έτσι, της οργάνωσα ένα μεγάλο πάρτι γενεθλίων, πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λίγες ημέρες αργότερα. Την έχασα στα 67 της. Σήμερα θα γινόταν 72 ετών. Τώρα πια γιορτάζει τα γενέθλιά της στον ουρανό, ελπίζω περιτριγυρισμένη από όλους τους ανθρώπους που αγαπούσε και έφυγαν πριν από εκείνη», έγραψε η παρουσιάστρια ξεκινώντας την ανάρτησή της.
Η οικογένεια της Μαρίας Μενούνος δεν έμεινε στις στατιστικές, αλλά αναζήτησε συμπληρωματικές επιλογές θεραπείας και διατήρησε την ελπίδα. Όπως σημείωσε, το «θαύμα» τους ήταν ότι η μητέρα της έζησε ακόμη πέντε χρόνια. «Το γλοιοβλάστωμα είναι μια αμείλικτη ασθένεια και τα στατιστικά στοιχεία που συνοδεύουν αυτή τη διάγνωση είναι δύσκολα. Εμείς, όμως, δεν θέλαμε να εγκλωβιστούμε στις στατιστικές. Πιστεύαμε στις πιθανότητες. Είχαμε αφοσιωθεί στην αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τη συμβατική δυτική ιατρική περίθαλψη. Κι εγώ ήμουν αφοσιωμένη στην ιδέα ότι η μητέρα μου θα μπορούσε να αποτελέσει ένα θαύμα. Πιστεύω ότι τελικά ζήσαμε το θαύμα μας. Έζησε πέντε χρόνια».
Συνεχίζοντας, τόνισε ότι από τη μητέρα της διδάχθηκε την αξία της φροντίδας, της οικογένειας και της φιλοξενίας, αφού την έβλεπε να αφοσιώνεται με αγάπη τόσο στον πατέρα της, που έχει διαβήτη τύπου 1, όσο και σε όλους τους ανθρώπους γύρω της: «Έμαθα πάρα πολλά από τη μητέρα μου. Μου έμαθε πώς να είμαι εξαιρετική οικοδέσποινα, πώς να κάνω ένα σπίτι να αποπνέει ζεστασιά και να είναι φιλόξενο, πώς να μαγειρεύω και να φροντίζω ώστε όλοι να έχουν φάει, πώς να νοιάζομαι για την οικογένειά μου. Την έβλεπα να φροντίζει με απίστευτη αφοσίωση τον πατέρα μου και τον διαβήτη τύπου 1 που έχει, αλλά και όλους όσοι βρίσκονταν γύρω της».
Δείτε την ανάρτησή της
Υπογραμμίζοντας την ανιδιότελεια της μητέρας της, η παρουσιάστρια συμπλήρωσε: «Τα τελευταία πέντε χρόνια, όμως, προσπαθώ επίσης να διδαχθώ από εκείνες τις πλευρές της ζωής της που δεν λειτουργούσαν προς όφελός της. Η μητέρα μου ήταν ανιδιοτελής πέρα από κάθε περιγραφή. Υπερβολικά ανιδιοτελής. Με δυσκολία έβρισκε χρόνο ακόμη και για να φτιάξει απλά τα μαλλιά της. Σχεδόν ποτέ δεν έκανε κάτι αποκλειστικά για τον εαυτό της. Δεν έκανε γιόγκα. Δεν γυμναζόταν. Δεν αφιέρωνε πραγματικό χρόνο στη δική της σωματική, συναισθηματική ή πνευματική ευεξία. Αν και σίγουρα έκανε πολύ περισσότερα από 10.000 βήματα την ημέρα, τρέχοντας συνεχώς για να φροντίζει όλους τους άλλους! Ζούσε επίσης διαρκώς σε κατάσταση ''μάχης ή φυγής''. Ανησυχούσε συνεχώς για τις υπογλυκαιμίες του πατέρα μου και για τόσα άλλα πράγματα».
Σε άλλο σημείο, πρόσθεσε: «Εξακολουθώ να λατρεύω το να είμαι καλή οικοδέσποινα, όπως μου έμαθε η μητέρα μου, και σίγουρα συνεχίζω να το παρακάνω λίγο σε αυτό το κομμάτι, οπότε έχω ακόμη δουλειά να κάνω. Τώρα, όμως, βρίσκω χρόνο για να φροντίζω τον εαυτό μου. Πνευματικά. Ψυχικά. Συναισθηματικά. Σωματικά. Όσο κι αν αγαπώ και θαυμάζω τη μητέρα μου, προσπαθώ να διδαχθώ όχι μόνο από όλα όσα έκανε σωστά, αλλά και από εκείνα που ίσως δεν της έκαναν καλό — ώστε να μπορώ να κάνω διαφορετικές επιλογές για εμένα και για την Αθηνά (σ.σ. την κόρη της). Μου λείπει τρομερά. Ιδιαίτερα όταν η ζωή γίνεται δύσκολη και θέλω να ακούσω τη φωνή της να μου απαντά».
Η Μαρία Μενούνος εξομολογήθηκε ότι η μητέρα της εξακολουθεί να είναι παρούσα στη ζωή τηςμε κάποιον τρόπο: «Μερικές φορές την ακούω. Ίσως κάποιοι να έλεγαν ότι δημιουργώ τη φωνή της μέσα στο μυαλό μου. Ίσως. Εγώ, όμως, πιστεύω ότι είναι εκείνη. Έχουν υπάρξει πάρα πολλά σημάδια, πάρα πολλές παράξενες μικρές στιγμές, ακόμη και αστεία που μοιάζουν να εμφανίζονται από το πουθενά και με κάνουν να σταματώ και να σκέφτομαι».
Κλείνοντας, τόνισε πως εξακολουθεί να μαθαίνει από την πορεία της μητέρας της: «Έτσι, σήμερα ήθελα απλώς να πω: Χρόνια πολλά, μαμά. Ελπίζω τα γενέθλια στον ουρανό να είναι όμορφα. Ελπίζω να είσαι περιτριγυρισμένη από αγάπη. Και ελπίζω να ξέρεις ότι εξακολουθώ να μαθαίνω από εσένα — τόσο από τον τρόπο με τον οποίο έζησες όσο και από τους τρόπους με τους οποίους η ζωή σου με δίδαξε να ζω διαφορετικά. Σε αγαπώ. Μου λείπεις. Χρόνια πολλά εκεί ψηλά, μαμά. Και στέλνω σήμερα ακόμη περισσότερη αγάπη σε όλους όσοι νοσταλγούν έναν άνθρωπο που αγαπούσαν και έχασαν. Και σ’ ευχαριστώ, Βιν :) Πάντα την έκανες να αισθάνεται τόσο ξεχωριστή και αγαπημένη».
Όπως εξήγησε, επρόκειτο για έναν βαθιά ανιδιοτελή άνθρωπο με διάθεση να φροντίζει τους γύρω του. Έβαζε μάλιστα τον εαυτό της σε δεύτερη μοίρα, μεριμνώντας για τη φροντίδα της οικογένειάς της. Ο τρόπος που επέλεξε να ζήσει αποτελεί ακόμη και σήμερα, ανέφερε η Μαρία Μενούνος, παράδειγμα για εκείνη.
«Αυτή είναι μια φωτογραφία της μητέρας μου στα 62α γενέθλιά της, μαζί με τον φίλο μου, Βιν Ντίζελ. Λιγότερο από μία εβδομάδα νωρίτερα, είχε διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα σταδίου 4. Έτσι, της οργάνωσα ένα μεγάλο πάρτι γενεθλίων, πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λίγες ημέρες αργότερα. Την έχασα στα 67 της. Σήμερα θα γινόταν 72 ετών. Τώρα πια γιορτάζει τα γενέθλιά της στον ουρανό, ελπίζω περιτριγυρισμένη από όλους τους ανθρώπους που αγαπούσε και έφυγαν πριν από εκείνη», έγραψε η παρουσιάστρια ξεκινώντας την ανάρτησή της.
Η οικογένεια της Μαρίας Μενούνος δεν έμεινε στις στατιστικές, αλλά αναζήτησε συμπληρωματικές επιλογές θεραπείας και διατήρησε την ελπίδα. Όπως σημείωσε, το «θαύμα» τους ήταν ότι η μητέρα της έζησε ακόμη πέντε χρόνια. «Το γλοιοβλάστωμα είναι μια αμείλικτη ασθένεια και τα στατιστικά στοιχεία που συνοδεύουν αυτή τη διάγνωση είναι δύσκολα. Εμείς, όμως, δεν θέλαμε να εγκλωβιστούμε στις στατιστικές. Πιστεύαμε στις πιθανότητες. Είχαμε αφοσιωθεί στην αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τη συμβατική δυτική ιατρική περίθαλψη. Κι εγώ ήμουν αφοσιωμένη στην ιδέα ότι η μητέρα μου θα μπορούσε να αποτελέσει ένα θαύμα. Πιστεύω ότι τελικά ζήσαμε το θαύμα μας. Έζησε πέντε χρόνια».
Συνεχίζοντας, τόνισε ότι από τη μητέρα της διδάχθηκε την αξία της φροντίδας, της οικογένειας και της φιλοξενίας, αφού την έβλεπε να αφοσιώνεται με αγάπη τόσο στον πατέρα της, που έχει διαβήτη τύπου 1, όσο και σε όλους τους ανθρώπους γύρω της: «Έμαθα πάρα πολλά από τη μητέρα μου. Μου έμαθε πώς να είμαι εξαιρετική οικοδέσποινα, πώς να κάνω ένα σπίτι να αποπνέει ζεστασιά και να είναι φιλόξενο, πώς να μαγειρεύω και να φροντίζω ώστε όλοι να έχουν φάει, πώς να νοιάζομαι για την οικογένειά μου. Την έβλεπα να φροντίζει με απίστευτη αφοσίωση τον πατέρα μου και τον διαβήτη τύπου 1 που έχει, αλλά και όλους όσοι βρίσκονταν γύρω της».
Δείτε την ανάρτησή της
Υπογραμμίζοντας την ανιδιότελεια της μητέρας της, η παρουσιάστρια συμπλήρωσε: «Τα τελευταία πέντε χρόνια, όμως, προσπαθώ επίσης να διδαχθώ από εκείνες τις πλευρές της ζωής της που δεν λειτουργούσαν προς όφελός της. Η μητέρα μου ήταν ανιδιοτελής πέρα από κάθε περιγραφή. Υπερβολικά ανιδιοτελής. Με δυσκολία έβρισκε χρόνο ακόμη και για να φτιάξει απλά τα μαλλιά της. Σχεδόν ποτέ δεν έκανε κάτι αποκλειστικά για τον εαυτό της. Δεν έκανε γιόγκα. Δεν γυμναζόταν. Δεν αφιέρωνε πραγματικό χρόνο στη δική της σωματική, συναισθηματική ή πνευματική ευεξία. Αν και σίγουρα έκανε πολύ περισσότερα από 10.000 βήματα την ημέρα, τρέχοντας συνεχώς για να φροντίζει όλους τους άλλους! Ζούσε επίσης διαρκώς σε κατάσταση ''μάχης ή φυγής''. Ανησυχούσε συνεχώς για τις υπογλυκαιμίες του πατέρα μου και για τόσα άλλα πράγματα».
Σε άλλο σημείο, πρόσθεσε: «Εξακολουθώ να λατρεύω το να είμαι καλή οικοδέσποινα, όπως μου έμαθε η μητέρα μου, και σίγουρα συνεχίζω να το παρακάνω λίγο σε αυτό το κομμάτι, οπότε έχω ακόμη δουλειά να κάνω. Τώρα, όμως, βρίσκω χρόνο για να φροντίζω τον εαυτό μου. Πνευματικά. Ψυχικά. Συναισθηματικά. Σωματικά. Όσο κι αν αγαπώ και θαυμάζω τη μητέρα μου, προσπαθώ να διδαχθώ όχι μόνο από όλα όσα έκανε σωστά, αλλά και από εκείνα που ίσως δεν της έκαναν καλό — ώστε να μπορώ να κάνω διαφορετικές επιλογές για εμένα και για την Αθηνά (σ.σ. την κόρη της). Μου λείπει τρομερά. Ιδιαίτερα όταν η ζωή γίνεται δύσκολη και θέλω να ακούσω τη φωνή της να μου απαντά».
Η Μαρία Μενούνος εξομολογήθηκε ότι η μητέρα της εξακολουθεί να είναι παρούσα στη ζωή τηςμε κάποιον τρόπο: «Μερικές φορές την ακούω. Ίσως κάποιοι να έλεγαν ότι δημιουργώ τη φωνή της μέσα στο μυαλό μου. Ίσως. Εγώ, όμως, πιστεύω ότι είναι εκείνη. Έχουν υπάρξει πάρα πολλά σημάδια, πάρα πολλές παράξενες μικρές στιγμές, ακόμη και αστεία που μοιάζουν να εμφανίζονται από το πουθενά και με κάνουν να σταματώ και να σκέφτομαι».
Κλείνοντας, τόνισε πως εξακολουθεί να μαθαίνει από την πορεία της μητέρας της: «Έτσι, σήμερα ήθελα απλώς να πω: Χρόνια πολλά, μαμά. Ελπίζω τα γενέθλια στον ουρανό να είναι όμορφα. Ελπίζω να είσαι περιτριγυρισμένη από αγάπη. Και ελπίζω να ξέρεις ότι εξακολουθώ να μαθαίνω από εσένα — τόσο από τον τρόπο με τον οποίο έζησες όσο και από τους τρόπους με τους οποίους η ζωή σου με δίδαξε να ζω διαφορετικά. Σε αγαπώ. Μου λείπεις. Χρόνια πολλά εκεί ψηλά, μαμά. Και στέλνω σήμερα ακόμη περισσότερη αγάπη σε όλους όσοι νοσταλγούν έναν άνθρωπο που αγαπούσαν και έχασαν. Και σ’ ευχαριστώ, Βιν :) Πάντα την έκανες να αισθάνεται τόσο ξεχωριστή και αγαπημένη».
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