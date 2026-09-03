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Στέλιος Χανταμπάκης: Η 10χρονη κόρη του υπέγραψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τη νέα σεζόν, δείτε βίντεο
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Στέλιος Χανταμπάκης Κόρη Ποδόσφαιρο Ρεάλ Μαδρίτης

Στέλιος Χανταμπάκης: Η 10χρονη κόρη του υπέγραψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τη νέα σεζόν, δείτε βίντεο

Ο πρώην παίκτης του Survivor και η οικογένειά του ζουν μόνιμα στην Ισπανία λόγω της ενασχόλησης των παιδιών του με το ποδόσφαιρο

Στέλιος Χανταμπάκης: Η 10χρονη κόρη του υπέγραψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τη νέα σεζόν, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
30 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Ατλέτικο Μαδρίτης υπέγραψε για τη νέα σεζόν η  10χρονη κόρη του Στέλιου Χανταμπάκη, Μαλένα.

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική της πορεία έκανε η κόρη του πρώην παίκτη του Survivor και της Όλγας Πηλιάκη, η οποία θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ακαδημία της Ατλέτικο Μαδρίτης και τη σεζόν 2026-2027.

Μέσω αναρτήσεων που έκαναν την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου ο Στέλιος Χανταμπάκης και η κόρη του στο Instagram, έκαναν γνωστή την είδηση σχετικά με την ανανέωση της Μαλένας για τη νέα αγωνιστική περίοδο με την ισπανική ομάδα.

Ο Στέλιος Χανταμπάκης μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις της Ατλέτικο Μαδρίτης. Στο βίντεο η 10χρονη καταγράφεται τη στιγμή που υπογράφει με τη μητέρα της να βρίσκεται δίπλα της, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Μαλένα ποζάρει φορώντας την εμφάνιση της Ατλέτικο. Σε άλλη εικόνα, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι φωτογραφήθηκε αγκαλιά με το παιδί του.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Στέλιος Χανταμπάκης: Η 10χρονη κόρη του υπέγραψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τη νέα σεζόν, δείτε βίντεο
Στέλιος Χανταμπάκης: Η 10χρονη κόρη του υπέγραψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τη νέα σεζόν, δείτε βίντεο

Στην κάρτα της για τη νέα σεζόν αναφέρεται ότι η Μαλένα Χανταμπάκη θα αγωνίζεται στην ομάδα Κ11 της Ακαδημίας, στις θέσεις του εξτρέμ και του επιθετικού, ενώ ως δυνατό της πόδι αναγράφεται το δεξί.

Σε ανάρτηση που έκανε η Μαλένα Χανταμπάκη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έγραψε: «Είναι πάντα υπέροχο να επιστρέφω και να παίζω για αυτή την όμορφη οικογένεια. Τι λες; Μου πάνε αυτά τα χρώματα;  Εύχομαι να έχουμε όλες οι κοπέλες μια υπέροχη σεζόν, γεμάτη υγεία, χαμόγελα και πολλές όμορφες στιγμές. Ας απολαύσουμε το παιχνίδι! Πάμε, Ατλέτι».

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Η οικογένεια του Στέλιου Χανταμπάκη και της Όλγας Πηλιάκη εγκαταστάθηκε στη Μαδρίτη το 2024, με αφορμή την ποδοσφαιρική πορεία του μεγαλύτερου γιου τους, Μανώλη, ο οποίος εντάχτηκε στις ακαδημίες της ΧετάφεΛίγο αργότερα ακολούθησε και η Μαλένα, η οποία το 2024 μπήκε στην Ακαδημία της Ατλέτικο Μαδρίτης.
Ιωάννα Μαρίνου
30 ΣΧΟΛΙΑ

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