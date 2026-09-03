Στέλιος Χανταμπάκης: Η 10χρονη κόρη του υπέγραψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τη νέα σεζόν, δείτε βίντεο

πρώην παίκτη του Survivor

Στην κάρτα της για τη νέα σεζόν αναφέρεται ότι η Μαλένα Χανταμπάκη θα αγωνίζεται στην ομάδα Κ11 της Ακαδημίας, στις θέσεις του εξτρέμ και του επιθετικού, ενώ ως δυνατό της πόδι αναγράφεται το δεξί.





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