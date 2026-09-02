Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του Τιμ Κάρι που πέθανε σε ηλικία 80 ετών
Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του Τιμ Κάρι που πέθανε σε ηλικία 80 ετών
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου
Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του Τιμ Κάρι , ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια στις 25 Αυγούστου. Σύμφωνα με το PEOPLE που εξασφάλισε έγγραφα από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Κομητείας του Λος Άντζελες, ο ηθοποιός πέθανε από στεφανιαία νόσο.
Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνονται επίσης ως σημαντικές επιβαρυντικές παθήσεις το ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου και ο καρκίνος των νεφρών, χωρίς όμως να αποτελούν αιτία θανάτου. Παράλληλα, το έγγραφο αναφέρει ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί χειρουργικές επεμβάσεις ούτε για τη στεφανιαία νόσο, ούτε για τον καρκίνο των νεφρών, ούτε σε σχέση με το ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου.
Ο Κάρι πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του στο Toluca Lake του Λος Άντζελες, την Τρίτη 25 Αυγούστου, όπως είχε δηλώσει ο μάνατζέρ του στο PEOPLE. Η αστυνομία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση εκείνη την ημέρα και πραγματοποίησαν έρευνα για έναν άντρα περίπου 80 ετών σε κατοικία στο North Hollywood. Ο Κάρι πέθανε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στις 11:18 μ.μ.
Ο ηθοποιός είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο το 2012. Έκτοτε είχε περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις και την υποκριτική του δραστηριότητα.
Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε μιλήσει για την κατάσταση της υγείας του. «Ακόμη δεν μπορώ να περπατήσω, γι’ αυτό βρίσκομαι σε αυτή την ανόητη καρέκλα, και αυτό είναι πολύ περιοριστικό. Οπότε δεν πρόκειται να τραγουδήσω ούτε να χορέψω σύντομα. Εξακολουθώ να έχω σοβαρά προβλήματα με το αριστερό μου πόδι», είχε πει σε επετειακή προβολή για τα 50 χρόνια του «The Rocky Horror Picture Show» στο Academy Museum του Λος Άντζελες.
Αναφερόμενος στο πώς αντιλήφθηκε ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό, είχε πει: «Έκανα μασάζ εκείνη την ώρα και στην πραγματικότητα δεν είχα καταλάβει τίποτα. Όμως ο άνθρωπος που μου έκανε το μασάζ είπε: “Ανησυχώ για εσένα, θέλω να καλέσω ασθενοφόρο”. Και το έκανε, ενώ εγώ του έλεγα: “Αυτό είναι τόσο ανόητο”».
Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνονται επίσης ως σημαντικές επιβαρυντικές παθήσεις το ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου και ο καρκίνος των νεφρών, χωρίς όμως να αποτελούν αιτία θανάτου. Παράλληλα, το έγγραφο αναφέρει ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί χειρουργικές επεμβάσεις ούτε για τη στεφανιαία νόσο, ούτε για τον καρκίνο των νεφρών, ούτε σε σχέση με το ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου.
Ο Κάρι πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του στο Toluca Lake του Λος Άντζελες, την Τρίτη 25 Αυγούστου, όπως είχε δηλώσει ο μάνατζέρ του στο PEOPLE. Η αστυνομία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση εκείνη την ημέρα και πραγματοποίησαν έρευνα για έναν άντρα περίπου 80 ετών σε κατοικία στο North Hollywood. Ο Κάρι πέθανε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στις 11:18 μ.μ.
Tim Curry’s Cause of Death Revealed 1 Week After Rocky Horror Star Died at 80 (Exclusive) https://t.co/SCv1u3Gha1— People (@people) September 2, 2026
Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε μιλήσει για την κατάσταση της υγείας του. «Ακόμη δεν μπορώ να περπατήσω, γι’ αυτό βρίσκομαι σε αυτή την ανόητη καρέκλα, και αυτό είναι πολύ περιοριστικό. Οπότε δεν πρόκειται να τραγουδήσω ούτε να χορέψω σύντομα. Εξακολουθώ να έχω σοβαρά προβλήματα με το αριστερό μου πόδι», είχε πει σε επετειακή προβολή για τα 50 χρόνια του «The Rocky Horror Picture Show» στο Academy Museum του Λος Άντζελες.
Αναφερόμενος στο πώς αντιλήφθηκε ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό, είχε πει: «Έκανα μασάζ εκείνη την ώρα και στην πραγματικότητα δεν είχα καταλάβει τίποτα. Όμως ο άνθρωπος που μου έκανε το μασάζ είπε: “Ανησυχώ για εσένα, θέλω να καλέσω ασθενοφόρο”. Και το έκανε, ενώ εγώ του έλεγα: “Αυτό είναι τόσο ανόητο”».
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