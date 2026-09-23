Νίκες και μόνο νίκες: Παναθηναϊκός, Σίτι, Μπαρτσελόνα και οι άλλες ομάδες που ξεκίνησαν με το απόλυτο στα πρωταθλήματά τους, δείτε βίντεο

Η ομάδα της Βαρκελώνης έχει αφήσει από νωρίς το στίγμα της στο ισπανικό πρωτάθλημα, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα παραγωγικό πρόσωπο και επιβεβαιώνοντας ότι θέλει να βρίσκεται από νωρίς στην κορυφή της βαθμολογίας.Οι «μπλαουγκράνα» εκτός της αήττητης πορείας έχουν πετύχει και αρκετά γκολ. Συγκεκριμένα η έως τώρα συγκομιδή τους ανέρχεται στα 31 τέρματα, ενώ έχουν δεχθεί μόλις 7.Έλτσε - Μπαρτσελόνα 0-5Μπαρτσελόνα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0Μπαρτσελόνα - Ράγιο Βαγιεκάνο 5-2Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 0-5Λεβάντε - Μπαρτσελόνα 2-4Μπαρτσελόνα - Σανταντέρ 7-2Σεβίλλη - Μπαρτσελόνα 1-3Στη Γερμανία, η Ντόρτμουντ των Κωνσταντέλια και Καρέτσα, έχει επίσης ξεκινήσει με το απόλυτο. Οι Βεστφαλοί έχουν τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγωνιστικές της Bundesliga, μετρώντας 12 βαθμούς.Το 4Χ4 αποτελεί ιδανικό ξεκίνημα για την Ντόρτμουντ, η οποία έχει μπει με αποφασιστικότητα στη φετινή κούρσα του γερμανικού πρωταθλήματος. Οι «κιτρινόμαυροι» μπορεί να διαθέτουν μεγάλη ποιότητα στην επίθεση, ωστόσο το «κλειδί» της έως τώρα πορείας τους στο πρωτάθλημα είναι η άμυνα. Συγκεκριμένα έχουν δεχθεί μόλις δύο γκολ, τα οποία δέχθηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Χόφενχαϊμ.Ντόρτμουντ - Αμβούργο 2-0Χόφενχαϊμ - Ντόρτμουντ 2-3Ντόρτμουντ - Πάντερμπορν 3-0Στουτγκάρδη - Ντόρτμουντ 0-1Μετά την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρντιόλα η Μάντσεστερ Σίτι μπήκε φέτος και επίσημα σε νέα εποχή, δίνοντας τα ηνία στον Έντσο Μαρέσκα. Ο Ιταλός προπονητής έχει ξεκινήσει ιδανικά την πορεία του στους «πολίτες», αφού βρίσκονται στην κορυφή της Premier League με πέντε νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.Από τα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει, η νίκη κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 1-0 ήταν εκείνη που έχει κάνει τη διαφορά για τους φίλους της Σίτι, η οποία πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, είχε επικρατήσει της Σάντερλαντ με 5-3.Μάντσεστερ Σίτι - Μπόρνμουθ 2-1Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4Μάντσεστερ Σίτι - Κόβεντρι 1-0Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Σίτι 0-1Μάντσεστερ Σίτι - Σάντερλαντ 5-3Απόλυτο και για την Πόρτο στην Πορτογαλία. Οι «δράκοι» έχουν καταγράψει επτά νίκες στις επτά πρώτες αγωνιστικές της Primeira Liga και έχουν συγκεντρώσει 21 βαθμούς.Η ομάδα του Οπόρτο έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακή σταθερότητα, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της στο εγχώριο πρωτάθλημα. Μάλιστα την προηγούμενη αγωνιστική οι «δράκοι» κατάφεραν να αναδειχθούν νικητές στο ντέρμπι με τη Μπενφίκα (3-1), ενώ μετρούν μόλις 3 γκολ παθητικό.Πόρτο - Αλβέρκα 2-0Ρίο Άβε - Πόρτο 0-2Πόρτο - Αρούκα 2-0Ακαντέμικο ντε Βιζέου - Πόρτο 0-3Πόρτο - Μορεϊρένσε 2-1Κάζα Πία - Πόρτο 1-4Πόρτο - Μπενφίκα 3-1