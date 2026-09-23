Νίκες και μόνο νίκες: Παναθηναϊκός, Σίτι, Μπαρτσελόνα και οι άλλες ομάδες που ξεκίνησαν με το απόλυτο στα πρωταθλήματά τους, δείτε βίντεο

Το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής σεζόν έχει βρει αρκετές ομάδες στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε εξαιρετική κατάσταση. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν πέντε που έχουν καταφέρει να κάνουν το απόλυτο στις πρώτες αγωνιστικές των εγχώριων διοργανώσεών τους.
Ο λόγος για τον Παναθηναϊκό
, την Μπαρτσελόνα
, την Ντόρτμουντ
, τη Μάντσεστερ Σίτι
και την Πόρτο
, οι οποίες έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματά τους χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια.
Παναθηναϊκός 5Χ5
Στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ιδανική εκκίνηση στη Super League. Οι «πράσινοι» έχουν πανηγυρίσει πέντε νίκες στις πέντε πρώτες αγωνιστικές και έχουν συγκεντρώσει το απόλυτο των 15 βαθμών.
Το «τριφύλλι» έχει δείξει από νωρίς μεγάλη συνέπεια και αποτελεσματικότητα, καταφέρνοντας να διατηρήσει το απόλυτο και να βάλει τις βάσεις για μια δυναμική παρουσία στη συνέχεια της σεζόν. Μέχρι στιγμής η νίκη που ξεχώρισε ήταν στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-1.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-1
Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 0-2
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1
Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 3-0
Καλαμάτα - Παναθηναϊκός 0-1
Μπαρτσελόνα 7Χ7
Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ξεκίνημα της Μπαρτσελόνα στη La Liga. Οι Καταλανοί μετρούν επτά νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και έχουν συγκεντρώσει 21 βαθμούς.
Η ομάδα της Βαρκελώνης έχει αφήσει από νωρίς το στίγμα της στο ισπανικό πρωτάθλημα, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα παραγωγικό πρόσωπο και επιβεβαιώνοντας ότι θέλει να βρίσκεται από νωρίς στην κορυφή της βαθμολογίας.
Οι «μπλαουγκράνα» εκτός της αήττητης πορείας έχουν πετύχει και αρκετά γκολ. Συγκεκριμένα η έως τώρα συγκομιδή τους ανέρχεται στα 31 τέρματα, ενώ έχουν δεχθεί μόλις 7.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Έλτσε - Μπαρτσελόνα 0-5
Μπαρτσελόνα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0
Μπαρτσελόνα - Ράγιο Βαγιεκάνο 5-2
Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 0-5
Λεβάντε - Μπαρτσελόνα 2-4
Μπαρτσελόνα - Σανταντέρ 7-2
Σεβίλλη - Μπαρτσελόνα 1-3
Ντόρτμουντ 4Χ4
Στη Γερμανία, η Ντόρτμουντ των Κωνσταντέλια και Καρέτσα, έχει επίσης ξεκινήσει με το απόλυτο. Οι Βεστφαλοί έχουν τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγωνιστικές της Bundesliga, μετρώντας 12 βαθμούς.
Το 4Χ4 αποτελεί ιδανικό ξεκίνημα για την Ντόρτμουντ, η οποία έχει μπει με αποφασιστικότητα στη φετινή κούρσα του γερμανικού πρωταθλήματος. Οι «κιτρινόμαυροι» μπορεί να διαθέτουν μεγάλη ποιότητα στην επίθεση, ωστόσο το «κλειδί» της έως τώρα πορείας τους στο πρωτάθλημα είναι η άμυνα. Συγκεκριμένα έχουν δεχθεί μόλις δύο γκολ, τα οποία δέχθηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Χόφενχαϊμ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ντόρτμουντ - Αμβούργο 2-0
Χόφενχαϊμ - Ντόρτμουντ 2-3
Ντόρτμουντ - Πάντερμπορν 3-0
Στουτγκάρδη - Ντόρτμουντ 0-1
Μάντσεστερ Σίτι 5Χ5
Μετά την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρντιόλα η Μάντσεστερ Σίτι μπήκε φέτος και επίσημα σε νέα εποχή, δίνοντας τα ηνία στον Έντσο Μαρέσκα. Ο Ιταλός προπονητής έχει ξεκινήσει ιδανικά την πορεία του στους «πολίτες», αφού βρίσκονται στην κορυφή της Premier League με πέντε νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.
Από τα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει, η νίκη κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 1-0 ήταν εκείνη που έχει κάνει τη διαφορά για τους φίλους της Σίτι, η οποία πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, είχε επικρατήσει της Σάντερλαντ με 5-3.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Μάντσεστερ Σίτι - Μπόρνμουθ 2-1
Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4
Μάντσεστερ Σίτι - Κόβεντρι 1-0
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Σίτι 0-1
Μάντσεστερ Σίτι - Σάντερλαντ 5-3
Πόρτο 7Χ7
Απόλυτο και για την Πόρτο στην Πορτογαλία. Οι «δράκοι» έχουν καταγράψει επτά νίκες στις επτά πρώτες αγωνιστικές της Primeira Liga και έχουν συγκεντρώσει 21 βαθμούς.
Η ομάδα του Οπόρτο έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακή σταθερότητα, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της στο εγχώριο πρωτάθλημα. Μάλιστα την προηγούμενη αγωνιστική οι «δράκοι» κατάφεραν να αναδειχθούν νικητές στο ντέρμπι με τη Μπενφίκα (3-1), ενώ μετρούν μόλις 3 γκολ παθητικό.
Aναλυτικά τα αποτελέσματα:
Πόρτο - Αλβέρκα 2-0
Ρίο Άβε - Πόρτο 0-2
Πόρτο - Αρούκα 2-0
Ακαντέμικο ντε Βιζέου - Πόρτο 0-3
Πόρτο - Μορεϊρένσε 2-1
Κάζα Πία - Πόρτο 1-4
Πόρτο - Μπενφίκα 3-1