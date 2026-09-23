Στη Βουλή ρύθμιση για την εκκαθάριση των αγροτικών επιδοτήσεων για τα έτη 2018 - 2022, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

«Οι πληρωμές θα γίνουν με βάση τις προϋποθέσεις που ίσχυαν για τον παραγωγό για το αντίστοιχο έτος» είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός - Σκοπιμότητες βλέπουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης

αγροτικών επιδοτήσεων της περιόδου 2018-2022. Το νομοσχέδιο έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί αύριο (24.9.2026) στην Ολομέλεια της Βουλής.



Το άρθρο 74 του νομοσχεδίου για τον νέο αλιευτικό κώδικα προβλέπει ότι η εκκαθάριση των αγροτικών ενισχύσεων των συγκεκριμένων ετών θα γίνεται με βάση τους όρους επιλεξιμότητας που ίσχυαν κάθε χρονιά, όπως αποτυπώνονται στο σύστημα του Οργανισμού Πληρωμών, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα δεδομένα των δασικών χαρτών.



Γιάννης Ανδριανός.



«Άλλο είναι η περίπτωση μιας μη επιλέξιμης ή ψευδώς δηλωμένης έκτασης και άλλο η περίπτωση ενός πραγματικού παραγωγού που είχε δηλώσει και καλλιεργούσε νόμιμα την έκταση του και αντιμετώπισε εκ των υστέρων πρόβλημα εξαιτίας των δεδομένων των δασικών χαρτών» τόνισε, εκτιμώντας ότι η διάταξη έρχεται να λύσει αυτό το διοικητικό ζήτημα. «Τίποτα ύποπτο δεν υπάρχει», πρόσθεσε.



Σύμφωνα με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η διάταξη δεν επηρεάζει «καμία έρευνα, καμία δίωξη, καμία δίκη», της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι ανακτήσεις των ποσών ως αχρεωστήτων καταβληθέντων, οι κυρώσεις, αλλά και οι πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες τέτοιων αγροτών παραμένουν, κάτι που βεβαιώνεται και από την ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης.







«Δεν νομιμοποιούνται παράνομες επιδοτήσεις» είπε ο Καββαδάς Νωρίτερα, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καββαδάς υποστήριξε ότι η ρύθμιση διορθώνει μια αδικία για να λάβουν, έστω και ετεροχρονισμένα, χρήματα όσοι δικαιούνται.



Η διάταξη, είπε, δεν κάνει επιλέξιμο κάποιον που δεν ήταν νωρίτερα και δεν καταργεί κανέναν από τους ελέγχους. Αφορά μόνον αγροτεμάχια των δηλώσεων 2018-2022 που είχαν δηλωθεί κανονικά, είχαν επιλέξιμη δραστηριότητα και πληρούσαν τις προϋποθέσεις.



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Η κριτική της αντιπολίτευσης Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης ανακοίνωσε ότι το κόμμα του δεν θα ψηφίσει το άρθρο, διότι η ηγεσία δεν έχει διευκρινίσει συγκεκριμένα θέματα.



«Όλες αυτές οι εκτάσεις που έχει φέρει προς συζήτηση είναι είτε αγροτικές, είτε βοσκοτόπια, θα πρέπει να μας πείτε εάν έχει ελεγχθεί το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Δηλαδή εάν οι τίτλοι ιδιοκτησίας είναι νόμιμοι, νοικιασμένοι ή ιδιόκτητοι, ενώ θα πρέπει να μας πείτε εάν πρόκειται για βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Ένα ακόμα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί η ρύθμιση αφορά μέχρι το 2023, ενώ φαίνεται υπάρχουν παραγωγοί που έχουν εμπλοκή και μετά το 2023», είπε στην Επιτροπή.



Την απόσυρση της διάταξης ζήτησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Κωνσταντίνος Μεταξάς λέγοντας ότι με αυτήν ξεμπλοκάρονται οι πληρωμές για την περίοδο που έγιναν οι μεγάλες απάτες με τα βοσκοτόπια. «Κλείνετε εκκρεμότητες την ώρα που η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη»., είπε.



Κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης προκάλεσε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής η διάταξη που προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την εκκαθάριση παλαιώντης περιόδου 2018-2022. Το νομοσχέδιο έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί αύριο (24.9.2026) στην Ολομέλεια της Βουλής.Το άρθρο 74 του νομοσχεδίου για τον νέο αλιευτικό κώδικα προβλέπει ότι η εκκαθάριση τωντων συγκεκριμένων ετών θα γίνεται με βάση τους όρουςπου ίσχυαν κάθε χρονιά, όπως αποτυπώνονται στο σύστημα του Οργανισμού Πληρωμών, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα δεδομένα των δασικών χαρτών.«Η διάταξη είναι ξεκάθαρη. Δεν αλλάζουμε αναδρομικά τους κανόνες επιλεξιμότητας, όπως ειπώθηκε. Η εκκαθάριση θα γίνει με βάση τις προϋποθέσεις που ίσχυαν για τον παραγωγό για το αντίστοιχο έτος» είπε, μιλώντας στην Επιτροπή για το άρθρο 74 ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης«Άλλο είναι η περίπτωση μιας μη επιλέξιμης ή ψευδώς δηλωμένης έκτασης και άλλο η περίπτωση ενός πραγματικού παραγωγού που είχε δηλώσει και καλλιεργούσε νόμιμα την έκταση του και αντιμετώπισε εκ των υστέρων πρόβλημα εξαιτίας των δεδομένων των δασικών χαρτών» τόνισε, εκτιμώντας ότι η διάταξη έρχεται να λύσει αυτό το διοικητικό ζήτημα. «Τίποτα ύποπτο δεν υπάρχει», πρόσθεσε.Σύμφωνα με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η διάταξη δεν επηρεάζει «καμία έρευνα, καμία δίωξη, καμία δίκη», της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι ανακτήσεις των ποσών ως αχρεωστήτων καταβληθέντων, οι κυρώσεις, αλλά και οι πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες τέτοιων αγροτών παραμένουν, κάτι που βεβαιώνεται και από την ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης.Ο κ. Ανδριανός σημείωσε ότι το διάδοχο σχήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει ενταχθεί στην ΑΑΔΕ, παρέλαβε «ένα μεγάλο όγκο εκκρεμοτήτων της περιόδου 2018-2022 τις οποίες οφείλει να τις ξεκαθαρίσει, όχι να τις κρύψει να τις μεταθέσει με κανόνες γραμμένους σε νόμο ψηφισμένους στο φως».Νωρίτερα, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καββαδάς υποστήριξε ότι η ρύθμιση διορθώνει μια αδικία για να λάβουν, έστω και ετεροχρονισμένα, χρήματα όσοι δικαιούνται.Η διάταξη, είπε, δεν κάνει επιλέξιμο κάποιον που δεν ήταν νωρίτερα και δεν καταργεί κανέναν από τους ελέγχους. Αφορά μόνον αγροτεμάχια των δηλώσεων 2018-2022 που είχαν δηλωθεί κανονικά, είχαν επιλέξιμη δραστηριότητα και πληρούσαν τις προϋποθέσεις.«Όποιος είχε δηλωμένη και επιλέξιμη δραστηριότητα και πληρούσε τις προϋποθέσεις που ίσχυαν τότε, θα πληρωθεί όσα δικαιούται. Όποιος δεν τις πληρούσε, δεν αποκτά σήμερα δικαίωμα επειδή ψηφίστηκε αυτή η διάταξη», πρόσθεσε ο Θανάσης Καββαδάς. Όπως εξήγησε, με τη διάταξη δεν αλλάζουν οι κανόνες επιλεξιμότητας, αλλά τα δεδομένα που συνεκτιμώνται για την εκκαθάριση των προηγούμενων ετών.Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης ανακοίνωσε ότι το κόμμα του δεν θα ψηφίσει το άρθρο, διότι η ηγεσία δεν έχει διευκρινίσει συγκεκριμένα θέματα.«Όλες αυτές οι εκτάσεις που έχει φέρει προς συζήτηση είναι είτε αγροτικές, είτε βοσκοτόπια, θα πρέπει να μας πείτε εάν έχει ελεγχθεί το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Δηλαδή εάν οι τίτλοι ιδιοκτησίας είναι νόμιμοι, νοικιασμένοι ή ιδιόκτητοι, ενώ θα πρέπει να μας πείτε εάν πρόκειται για βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Ένα ακόμα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί η ρύθμιση αφορά μέχρι το 2023, ενώ φαίνεται υπάρχουν παραγωγοί που έχουν εμπλοκή και μετά το 2023», είπε στην Επιτροπή.Την απόσυρση της διάταξης ζήτησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Κωνσταντίνος Μεταξάς λέγοντας ότι με αυτήν ξεμπλοκάρονται οι πληρωμές για την περίοδο που έγιναν οι μεγάλες απάτες με τα βοσκοτόπια. «Κλείνετε εκκρεμότητες την ώρα που η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη»., είπε.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος κάλεσε την ηγεσία να απαντήσει «ποιους θέλει να καλύψει», προσθέτοντας ότι «εφόσον οι αγρότες υπέβαλαν νόμιμα τα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις τους, χρειάζεται σήμερα να επικαιροποιηθεί η διάταξη;».



Για προσπάθεια ξεπλύματος ποινικών ευθυνών έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου που σχολίασε «Φωτογραφίζετε όλες τις παράνομες ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ»



Επεισόδιο Ζωής Κωνσταντοπούλου - Βασιλειάδη Αντιπαράθεση σημειώθηκε και μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του προεδρεύοντα Λάκη Βασιλειάδη, όταν της ζήτησε να ολοκληρώσει την παρέμβασή της.



«Είστε άφαντος, ανύπαρκτος βουλευτής. Εισπράττετε 7.000 ευρώ και δεν πατάτε. Ανακαλύψατε το μικρόφωνο. Δεν ξέρω εάν έχετε κάνει 10 ομιλίες συνολικά στη Βουλή», ήταν η αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου.



«Είμαι πρώτος βουλευτής στην Πέλλα. Έχω περισσότερους σταυρούς απ’ όλους τους βουλευτές σας μαζί. Αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός, απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ, Το φραστικό επεισόδιο έληξε με εκατέρωθεν χαρακτηρισμούς για «αυταρχισμό», «τραμπουκισμό» και «αυταρχικές μεθόδους».

Κατερίνα Τζουμερκιώτη 23.09.2026, 18:31