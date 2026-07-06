Το μήνυμα του Λάιονελ Ρίτσι μετά την περιπέτεια υγείας του: Είμαι καλά, ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας
Το μήνυμα του Λάιονελ Ρίτσι μετά την περιπέτεια υγείας του: Είμαι καλά, ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας
Ο τραγουδιστής μετά την αδιαθεσία που τον οδήγησε στο νοσοκομείο συνεχίζει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο πλαίσιο της περιοδείας του «Sing a Song All Night Long»
Ένα μήνυμα έστειλε στους θαυμαστές του μετά την περιπέτεια υγείας του ο Λάιονελ Ρίτσι, δηλώνοντας πως είναι καλά και πως ευγνωμονεί τον κόσμο για την αγάπη του.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος κατά τη διάρκεια του live του στη Μινεσότα αισθάνθηκε μία αδιαθεσία, ζαλίστηκε επί σκηνής και τελικά οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, επέστρεψε στις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο πλαίσιο της περιοδείας του «Sing a Song All Night Long» και δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το Πίτσμπουργκ και το Ντιτρόιτ, σημειώνοντας αρχικά: «Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα, κάθε καλή κουβέντα και για όλη την αγάπη σας. Είμαι καλά και είμαι ευγνώμων για όλους εσάς».
Αναφερόμενος στις πρόσφατες συναυλίες του, σημείωσε: «Το Πίτσμπουργκ και το Ντιτρόιτ ήταν μια απόλυτη χαρά. Η ενέργεια, ο χορός, τα πρόσωπα στο κοινό… δημιουργήσαμε πραγματικές αναμνήσεις μαζί», προσθέτοντας: «Τα λέμε στο Τορόντο… ας γιορτάσουμε όλη τη νύχτα».
Δείτε την ανάρτηση
Η συναυλία 77χρονου Λάιονελ Ρίτσι στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου και στο ίντερνετ κυκλοφόρησαν βίντεο από την εμφάνισή του μαζί με τους Earth, Wind & Fire, με τον τραγουδιστή να δείχνει πως έχει επανέλθει πλήρως.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος κατά τη διάρκεια του live του στη Μινεσότα αισθάνθηκε μία αδιαθεσία, ζαλίστηκε επί σκηνής και τελικά οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, επέστρεψε στις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο πλαίσιο της περιοδείας του «Sing a Song All Night Long» και δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το Πίτσμπουργκ και το Ντιτρόιτ, σημειώνοντας αρχικά: «Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα, κάθε καλή κουβέντα και για όλη την αγάπη σας. Είμαι καλά και είμαι ευγνώμων για όλους εσάς».
Αναφερόμενος στις πρόσφατες συναυλίες του, σημείωσε: «Το Πίτσμπουργκ και το Ντιτρόιτ ήταν μια απόλυτη χαρά. Η ενέργεια, ο χορός, τα πρόσωπα στο κοινό… δημιουργήσαμε πραγματικές αναμνήσεις μαζί», προσθέτοντας: «Τα λέμε στο Τορόντο… ας γιορτάσουμε όλη τη νύχτα».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η συναυλία 77χρονου Λάιονελ Ρίτσι στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου και στο ίντερνετ κυκλοφόρησαν βίντεο από την εμφάνισή του μαζί με τους Earth, Wind & Fire, με τον τραγουδιστή να δείχνει πως έχει επανέλθει πλήρως.
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