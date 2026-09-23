Η ΝΔ γίνεται 52, επαναφέρει τον πυρσό και δίνει ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ για τα γενέθλιά της
Η ΝΔ γίνεται 52, επαναφέρει τον πυρσό και δίνει ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ για τα γενέθλιά της
Το ραντεβού έχει δοθεί στις 4 Οκτωβρίου στις 18:00 - Το format θα παραπέμπει σε ένα χαλαρό απογευματινό ποτό
Ενώ τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός, αντιθέτως σπανίως τα γενέθλια της ΝΔ στις 4 Οκτωβρίου προκαλούν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης ή ακόμα και της κομματικής βάσης.
Με μόνη πρόσφατη εξαίρεση το γνωστό street party στην οδό Ρηγίλλης πριν δύο χρόνια, ανήμερα των 50στών γενεθλίων του κυβερνώντος κόμματος που είχαν γίνει θρυαλλίδα για την επισημοποίηση της ρήξης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή, τα γαλάζια γενέθλια συχνά περνούν κάτω από τα ραντάρ.
Αυτό πάντως αλλάζει φέτος, καθώς βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, οριστικοποιήθηκε ότι ο εορτασμός θα γίνει με ένα event στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ερμού, ενώ το format θα παραπέμπει σε ένα χαλαρό απογευματινό ποτό. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 18:00, ενώ βεβαίως αναμένεται να μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Για τον εορτασμό που θα αποτελέσει και πεδίο συνάντησης διαφορετικών γενεών του κόμματος θα γίνει αρκετή κινητοποίηση και από τον κομματικό μηχανισμό, αλλά και από κορυφαία στελέχη, όπως ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γενικός διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής, ο Θανάσης Νέζης κοκ. Το πιο ενδιαφέρον σημειολογικά πάντως είναι ότι στην αφίσα που θα «παίξει» αρκετά στα social media είναι σε πρώτο πλάνο ο ιστορικός πυρσός της ΝΔ, το έμβλημα που καθιερώθηκε για πρώτη φορά επισήμως το 1985 και υπήρξε πρόταση του δημοσιογράφου Τίτου Αθανασιάδη προς τον ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταντίνο Καραμανλή ήδη από το τέλος της δεκαετίας του ’70. Είναι προφανές ότι στον δρόμο προς τις κάλπες και με στόχο τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση δυνάμεων, θα επιστρατευτούν άπαντες, από στελέχη έως σύμβολα.
Με μόνη πρόσφατη εξαίρεση το γνωστό street party στην οδό Ρηγίλλης πριν δύο χρόνια, ανήμερα των 50στών γενεθλίων του κυβερνώντος κόμματος που είχαν γίνει θρυαλλίδα για την επισημοποίηση της ρήξης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή, τα γαλάζια γενέθλια συχνά περνούν κάτω από τα ραντάρ.
Αυτό πάντως αλλάζει φέτος, καθώς βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, οριστικοποιήθηκε ότι ο εορτασμός θα γίνει με ένα event στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ερμού, ενώ το format θα παραπέμπει σε ένα χαλαρό απογευματινό ποτό. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 18:00, ενώ βεβαίως αναμένεται να μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Για τον εορτασμό που θα αποτελέσει και πεδίο συνάντησης διαφορετικών γενεών του κόμματος θα γίνει αρκετή κινητοποίηση και από τον κομματικό μηχανισμό, αλλά και από κορυφαία στελέχη, όπως ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γενικός διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής, ο Θανάσης Νέζης κοκ. Το πιο ενδιαφέρον σημειολογικά πάντως είναι ότι στην αφίσα που θα «παίξει» αρκετά στα social media είναι σε πρώτο πλάνο ο ιστορικός πυρσός της ΝΔ, το έμβλημα που καθιερώθηκε για πρώτη φορά επισήμως το 1985 και υπήρξε πρόταση του δημοσιογράφου Τίτου Αθανασιάδη προς τον ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταντίνο Καραμανλή ήδη από το τέλος της δεκαετίας του ’70. Είναι προφανές ότι στον δρόμο προς τις κάλπες και με στόχο τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση δυνάμεων, θα επιστρατευτούν άπαντες, από στελέχη έως σύμβολα.
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