Χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο περίπου 100.000 νοικοκυριά στο Κίεβο εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων

Πώς η Χατζηγεωργίου Α.Ε. επαναπροσδιορίζει την αγορά: Η άνοδος των πωλήσεων και οι στόχοι για το 2027
Για το 2027 η εταιρεία επιδιώκει μια υγιή, ρεαλιστική και κερδοφόρα πορεία, η οποία θα ενισχύσει το μερίδιό της στις αγορές όπου δραστηριοποιείται
A Russian drone barrage disrupted internet access across parts of Kyiv and triggered train delays on Wednesday after data centers and transit lines were hit.— KyivPost (@KyivPost) September 23, 2026
Providers Pavutyna and UTELS reported outages while crews work to restore service.https://t.co/rhH3v4O52v