Χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο περίπου 100.000 νοικοκυριά στο Κίεβο εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Διαδίκτυο Νοικοκυριά Ρωσική επίθεση

Χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο περίπου 100.000 νοικοκυριά στο Κίεβο εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων

Συνεργεία καταβάλλουν προσπάθειες για την αποτίμηση των ζημιών και την αποκατάστασή τους μετά τις επιδρομές ρωσικών drones

Χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο περίπου 100.000 νοικοκυριά στο Κίεβο εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων
Χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο έμειναν περίπου 100.000 νοικοκυριά στο Κίεβο και τα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας, εξαιτίας των σημερινών πληγμάτων από ρωσικά drones, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου μέσω Telegram, συνεργεία καταβάλλουν προσπάθειες για την αποτίμηση των ζημιών και την αποκατάστασή τους μετά τις επιδρομές ρωσικών drones κατά κύματα, από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης