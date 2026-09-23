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Σάλος στο Βερολίνο καθώς στο πάρτι νίκης του Die Linke συμμετείχε επικεφαλής συμμορίας οργανωμένου εγκλήματος
ΚΟΣΜΟΣ
Βερολίνο Die Linke

Σάλος στο Βερολίνο καθώς στο πάρτι νίκης του Die Linke συμμετείχε επικεφαλής συμμορίας οργανωμένου εγκλήματος

Οι αμφιλεγόμενες σχέσεις της Αριστεράς με την  διαβόητη συμμορία των Ρέμο προκαλεί θύελλα αντιδράσεων - O ιστορικός ηγέτης των Πρασίνων Γιόσκα Φίσερ συμβούλευσε το κόμμα του να μην συμμετάσχει σε συνασπισμό με την Αριστερά στο Βερολίνο

Σάλος στο Βερολίνο καθώς στο πάρτι νίκης του Die Linke συμμετείχε επικεφαλής συμμορίας οργανωμένου εγκλήματος
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Οι πιθανές διασυνδέσεις της Αριστεράς στο Βερολίνο με συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος προκαλούν έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα, κυρίως από τους πιθανούς μελλοντικούς κυβερνητικούς της εταίρους.

Στο πάρτι της Αριστεράς για τη νίκη της την περασμένη Κυριακή το «παρών» έδωσε και o Ίσα Ρέμο, επικεφαλής της διαβόητης συμμορίας των Ρέμο, δηλώνοντας μάλιστα ότι «για πρώτη φορά αισθάνεται ότι υποστηρίζεται από ένα κόμμα του Βερολίνου».

Εκπρόσωπος της Αριστεράς δικαιολόγησε την παρουσία του Ίσα Ρέμο λέγοντας ότι οι οικοδεσπότες δεν έκαναν έλεγχο των παριστάμενων. «Μετά θέλαμε να πιούμε ίσως την τρίτη ή την πέμπτη μπίρα μας χωρίς τα ΜΜΕ. Φαίνεται ότι θα εκλέξουμε δήμαρχο και μόνο αυτό έχει σημασία. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε μετά», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Η οικογένεια Ρέμο, με αραβικές ρίζες, είναι ευρέως γνωστή στη Γερμανία για τις σχέσεις της με το οργανωμένο έγκλημα, ενώ μέλη της εμπλέκονται σε εμπόριο ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και θεαματικές ληστείες, με χαρακτηριστικότερη την κλοπή χρυσού νομίσματος βάρους 100 κιλών από το Μουσείο Bode του Βερολίνου το 2017.


Χθες ο γιος του Ίσα Ρέμο, Φιράς, δημοσίευσε στο Instagram την ανταλλαγή μηνυμάτων που είχε με τον ομοσπονδιακό βουλευτή της Αριστεράς Φεράτ Κοτζάκ. Σε αυτήν ο βουλευτής φαίνεται να γράφει: «Ανταποδίδω με σεβασμό τους χαιρετισμούς στον πατέρα σας», ενώ στη συνέχεια ζητά και προσωπική συνάντηση μαζί του. Σε άλλο μήνυμα, από τις 17 Φεβρουαρίου, ο κ. Κοτζάκ ζητά τη διανομή βίντεο από ομιλία του στην Bundestag, κατά τη διάρκεια της οποίας επέκρινε τη συζήτηση για τις συμμορίες ως «υστερική». «Χαίρομαι, αδερφέ», είχε απαντήσει ο Φιράς Ρέμο. Επιπλέον, στο εκλογικό πάρτι της Κυριακής, ο Φεράτ Κοτζάκ φωτογραφήθηκε με τον Ιμπραχίμ Ιμπραχίμ, στέλεχος του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP), το οποίο χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τρομοκρατική οργάνωση. Μετά την κυκλοφορία της φωτογραφίας, ο βουλευτής της Αριστεράς αποστασιοποιήθηκε από «δηλώσεις του προαναφερθέντος ατόμου οι οποίες εξυμνούν τη βία ή την τρομοκρατία». Η Αριστερά του Βερολίνου, έχει ήδη κατηγορηθεί για αντισημιτική στάση, στοιχείο το οποίο αποτελεί ένα από τα «αγκάθια» για τη μελλοντική συνεργασία της με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και τους Πράσινους.

Έπειτα από τις αντιδράσεις και τα σχόλια των ΜΜΕ, ο Φεράτ Κοτζάκ ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι αποσύρεται προσωρινά από τις θέσεις του στην Bundestag και μέχρι να υπάρξει «πλήρης διαφάνεια» δεν θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων. Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων Καταρίνα Ντρέγκε κάλεσε την ομόλογό της στην Αριστερά Χάιντι Ράιχινεκ να διαγράψει τον βουλευτή, ο οποίος, όπως είπε, «έχει επανειλημμένα προσελκύσει την προσοχή με την εγγύτητά του με άτομα που δοξάζουν την τρομοκρατία, αμφισβητούν το Κράτος του Ισραήλ και εμπλέκονται σε αντισημιτικά περιστατικά».

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, ο ιστορικός ηγέτης των Πρασίνων Γιόσκα Φίσερ συμβούλευσε το κόμμα του να μην συμμετάσχει σε συνασπισμό με την Αριστερά στο Βερολίνο. «Κάτι τέτοιο θα ήταν λάθος», δήλωσε και πρόσθεσε ότι η νικήτρια των εκλογών Ελίφ Εράλπ «αν ήταν ειλικρινής, θα έλεγε ότι είναι απίστευτα δύσκολο να καταπολεμηθεί ο αντισημιτισμός στο κόμμα της, καθώς υπάρχουν στην Αριστερά πολλοί αντισημίτες, αλλά είναι πολύ αδύναμοι για να αντισταθούν στην επιρροή του Νοϊκέλν (σσ. της περιοχής όπου ζουν οι περισσότεροι μουσουλμάνοι στο Βερολίνο)». Ανάλογη θέση έλαβε και ο πρωθυπουργός της Βάδης-Βυρτεμβέργης και πρώην αρχηγός των Πρασίνων Τζεμ Έτσντεμιρ: «Όποιος δεν είναι σαφής σε αυτά τα ζητήματα, δεν πρέπει να επιτρέπεται να πλησιάζει την εξουσία στη Γερμανία», τόνισε.

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Από την πλευρά του SPD, o Ντιρκ Βίζε δήλωσε ότι «αυτή η αδελφοποίηση μεταξύ ενός μέλους του κοινοβουλίου και ενός μέλους του οργανωμένου εγκλήματος είναι απολύτως απαράδεκτη» και ζήτησε «συνέπειες» για τον κ. Κοτζάκ.



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