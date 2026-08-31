Συγκινημένος ο Τάκης Ζαχαράτος για τη Μαρινέλλα: Είμαι τυχερός που συνάντησα αυτόν τον θησαυρό, είμαι πιο φτωχός τώρα
Συγκινημένος ο Τάκης Ζαχαράτος για τη Μαρινέλλα: Είμαι τυχερός που συνάντησα αυτόν τον θησαυρό, είμαι πιο φτωχός τώρα
Η Μαρινέλλα ήταν οικογένειά μου, ήταν η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, δήλωσε για την αείμνηστη ερμηνεύτρια
Στο αποτύπωμα που άφησε στη ζωή του η Μαρινέλλα στάθηκε ο Τάκης Ζαχαράτος, μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του. Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως με την απώλειά της έγινε πιο «φτωχός», αφού η σπουδαία ερμηνεύτρια ήταν για εκείνον μάνα και πατέρας ταυτόχρονα, ένας «θησαυρός» που μοιραζόταν όσα είχε.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου, ο Τάκης Ζαχαράτος κλήθηκε να μιλήσει για τη στενή σχέση του με τη Μαρινέλλα. Όπως είπε στην αρχή: «Μην αρχίζεις τώρα θα κλαίω… Τι να θυμάμαι; Έγινε φτωχή η ζωή μου και φτώχυνε η καλλιτεχνική ζωή και είμαι πιο φτωχός εγώ σαν άνθρωπος. Έχουν φύγει σπουδαίοι άνθρωποι. Υπάρχει μια ορφάνια ας πούμε και στο τραγούδι και στο θέατρο και παντού και στην ποίηση και φιλόσοφοι. Εύχομαι να αντικατασταθούν με άλλους ανθρώπους και να πιάσουν το νήμα γιατί… Δεν ξέρω αν η εποχή αυτή επιτρέπει. Υπάρχει μια ταχύτητα και μια βιασύνη που καίει».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα
Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι η σχέση του με τη φωνή της ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια, ενώ σήμερα δυσκολεύεται ακόμη και να ακούσει τα τραγούδια της ή να ανατρέξει στα μηνύματά τους. «Δεν μπορώ να ακούω τραγούδια της Μαρινέλλας. Δηλαδή ήθελα μια μέρα να ψάξω να βρω τα μηνύματα από το κινητό. Δεν το μπορώ να το κάνω, ξέρεις. Αλλά δεν μου είναι εύκολο. Η Μαρινέλλα είναι οικογένειά μου. Είναι η μαμά μου και ο μπαμπάς μου στο αν τους ανακατέψεις. Νομίζω ότι ήταν καρμική σχέση. Δηλαδή ένα παιδάκι τεσσάρων χρονών που ακούει μια φωνή στο ραδιόφωνο και απαιτεί αυτή η κυρία που τραγουδάει να έρθει εδώ. Και έκανα απεργία πείνας τρεις μέρες ότι αν δεν… Και μου έγραφαν ψεύτικα γράμματα ότι είναι στην Αυστραλία και θα έρθει. Έτσι έφαγα ξανά», πρόσθεσε.
Κλείνοντας, ο Τάκης Ζαχαράτος δήλωσε ευγνώμων που συνδέθηκε με τη Μαρινέλλα, χαρακτηρίζοντάς την έναν «θησαυρό» που μοιραζόταν απλόχερα όσα είχε να δώσει. «Και μετά βρεθήκαμε. Ήταν από την πρώτη στιγμή, πώς να το πω, σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Κοινοί κωδικοί με τα μάτια. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που τη συνάντησα… Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη που συνάντησα αυτόν τον θησαυρό, ένας θησαυρός που γενναιόδωρα στον άνοιγε και σου έλεγε πάρε ό,τι θες», κατέληξε.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου, ο Τάκης Ζαχαράτος κλήθηκε να μιλήσει για τη στενή σχέση του με τη Μαρινέλλα. Όπως είπε στην αρχή: «Μην αρχίζεις τώρα θα κλαίω… Τι να θυμάμαι; Έγινε φτωχή η ζωή μου και φτώχυνε η καλλιτεχνική ζωή και είμαι πιο φτωχός εγώ σαν άνθρωπος. Έχουν φύγει σπουδαίοι άνθρωποι. Υπάρχει μια ορφάνια ας πούμε και στο τραγούδι και στο θέατρο και παντού και στην ποίηση και φιλόσοφοι. Εύχομαι να αντικατασταθούν με άλλους ανθρώπους και να πιάσουν το νήμα γιατί… Δεν ξέρω αν η εποχή αυτή επιτρέπει. Υπάρχει μια ταχύτητα και μια βιασύνη που καίει».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα
Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι η σχέση του με τη φωνή της ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια, ενώ σήμερα δυσκολεύεται ακόμη και να ακούσει τα τραγούδια της ή να ανατρέξει στα μηνύματά τους. «Δεν μπορώ να ακούω τραγούδια της Μαρινέλλας. Δηλαδή ήθελα μια μέρα να ψάξω να βρω τα μηνύματα από το κινητό. Δεν το μπορώ να το κάνω, ξέρεις. Αλλά δεν μου είναι εύκολο. Η Μαρινέλλα είναι οικογένειά μου. Είναι η μαμά μου και ο μπαμπάς μου στο αν τους ανακατέψεις. Νομίζω ότι ήταν καρμική σχέση. Δηλαδή ένα παιδάκι τεσσάρων χρονών που ακούει μια φωνή στο ραδιόφωνο και απαιτεί αυτή η κυρία που τραγουδάει να έρθει εδώ. Και έκανα απεργία πείνας τρεις μέρες ότι αν δεν… Και μου έγραφαν ψεύτικα γράμματα ότι είναι στην Αυστραλία και θα έρθει. Έτσι έφαγα ξανά», πρόσθεσε.
Κλείνοντας, ο Τάκης Ζαχαράτος δήλωσε ευγνώμων που συνδέθηκε με τη Μαρινέλλα, χαρακτηρίζοντάς την έναν «θησαυρό» που μοιραζόταν απλόχερα όσα είχε να δώσει. «Και μετά βρεθήκαμε. Ήταν από την πρώτη στιγμή, πώς να το πω, σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Κοινοί κωδικοί με τα μάτια. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που τη συνάντησα… Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη που συνάντησα αυτόν τον θησαυρό, ένας θησαυρός που γενναιόδωρα στον άνοιγε και σου έλεγε πάρε ό,τι θες», κατέληξε.
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