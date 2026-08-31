Τζέιμι Φοξ για το εγκεφαλικό που υπέστη το 2023: Το μόνο πράγμα στο οποίο μπορούσα να στηριχτώ ήταν το χιούμορ
Τζέιμι Φοξ για το εγκεφαλικό που υπέστη το 2023: Το μόνο πράγμα στο οποίο μπορούσα να στηριχτώ ήταν το χιούμορ
Ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούσα να ξαναβρώ τον εαυτό μου, εκμυστηρεύτηκε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός
Πίσω στο 2023, τότε που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ανέτρεξε ο Τζέιμι Φοξ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις που είχε κάνει, αποκαπύπτοντας ότι το χιούμορ ήταν το μεγάλο του στήριγμα.
«Μιλούσα μαζί Του», είπε ο Φοξ δείχνοντας προς τα πάνω, αυτή την εβδομάδα στο «Baby, This Is Keke Palmer». «Εγώ είμαι, φίλε. Εγώ κάνω τον κόσμο να χαμογελά. Κοίτα όλους αυτούς τους κακούς ανθρώπους εκεί έξω. Γιατί εγώ;».
Ο Τζέιμι Φοξ πρόσθεσε πως τελικά κατάλαβε πως αυτοί οι άνθρωποι «ανήκαν σε κάποιον άλλον» και πως αυτή ήταν η δική του στιγμή. «Δεν μπορούσα να βγάλω άκρη και θυμάμαι —από τα κομμάτια που θυμάμαι, όπως την αποκατάσταση— ότι ήταν πολύ απογοητευτικό. Γιατί θυμάμαι ότι μου είπαν: “Σου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία”. Και εγώ είπα: “Γ... τη δεύτερη ευκαιρία. Τι είχε η πρώτη μου ευκαιρία;”», περιέγραψε.
Όπως εξήγησε, υπήρξαν πάντως και πιο ανάλαφρες στιγμές κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του. «Δεν μπορούσαν να μου κάνουν κανονικούς ελέγχους για να δουν πώς είμαι γιατί το μόνο πράγμα στο οποίο μπορούσα να στηριχτώ ήταν το χιούμορ. Έκανα συνέχεια αστεία», θυμήθηκε.
Ο ηθοποιός ανέφερε ότι κάθε φορά που η ιατρική ομάδα προσπαθούσε να αξιολογήσει την πρόοδό του, εκείνος άρχιζε να μιμείται κάποιον άλλο. Η κόρη του, Κορίν Φοξ, η οποία ήταν επίσης καλεσμένη στο podcast, του υπενθύμισε ότι όταν εισήχθη στο νοσοκομείο είχε μιμηθεί τον Ντένζελ Ουάσινγκτον. «Όχι επειδή δεν ήξερε ποιος ήταν, αλλά επειδή έκανε πλάκα», είπε. Αφού ο Τζέιμι Φοξ έκανε επί τόπου τη μίμηση, η Κορίν σχολίασε: «Και εκείνοι δεν ξέρουν: είναι καλά ή όχι;».
Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Αλλά αυτός ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούσα να κρατηθώ... ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούσα να ξαναβρώ τον εαυτό μου. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή: όταν συνέβη όλο αυτό, επέστρεψα για να συναντήσω τις 60 νοσηλεύτριες που με κράτησαν στη ζωή».
Ακόμη τόνισε ότι μία από τις νοσηλεύτριες στο νοσοκομείο της Ατλάντα, όπου νοσηλευόταν, του είπε πως «λιγότερο από το 3% των ανθρώπων που έρχονται εδώ με αυτό που είχες εσύ καταφέρνουν να φύγουν περπατώντας. Συνήθως τους βάζουμε σε κουτί». Του είχε πει μάλιστα πως ήταν «ένα θαύμα». «Αυτό σε κάνει να θέλεις να αρπάξεις τη ζωή», κατέληξε ο Τζέιμι Φοξ.
«Μιλούσα μαζί Του», είπε ο Φοξ δείχνοντας προς τα πάνω, αυτή την εβδομάδα στο «Baby, This Is Keke Palmer». «Εγώ είμαι, φίλε. Εγώ κάνω τον κόσμο να χαμογελά. Κοίτα όλους αυτούς τους κακούς ανθρώπους εκεί έξω. Γιατί εγώ;».
Ο Τζέιμι Φοξ πρόσθεσε πως τελικά κατάλαβε πως αυτοί οι άνθρωποι «ανήκαν σε κάποιον άλλον» και πως αυτή ήταν η δική του στιγμή. «Δεν μπορούσα να βγάλω άκρη και θυμάμαι —από τα κομμάτια που θυμάμαι, όπως την αποκατάσταση— ότι ήταν πολύ απογοητευτικό. Γιατί θυμάμαι ότι μου είπαν: “Σου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία”. Και εγώ είπα: “Γ... τη δεύτερη ευκαιρία. Τι είχε η πρώτη μου ευκαιρία;”», περιέγραψε.
Όπως εξήγησε, υπήρξαν πάντως και πιο ανάλαφρες στιγμές κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του. «Δεν μπορούσαν να μου κάνουν κανονικούς ελέγχους για να δουν πώς είμαι γιατί το μόνο πράγμα στο οποίο μπορούσα να στηριχτώ ήταν το χιούμορ. Έκανα συνέχεια αστεία», θυμήθηκε.
Jamie Foxx says he was told he’d been given a ‘second chance’ after he nearly died from a stroke. Here’s why that frustrated him. https://t.co/DgAtYqiR7q— Entertainment Weekly (@EW) August 29, 2026
Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Αλλά αυτός ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούσα να κρατηθώ... ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούσα να ξαναβρώ τον εαυτό μου. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή: όταν συνέβη όλο αυτό, επέστρεψα για να συναντήσω τις 60 νοσηλεύτριες που με κράτησαν στη ζωή».
Ακόμη τόνισε ότι μία από τις νοσηλεύτριες στο νοσοκομείο της Ατλάντα, όπου νοσηλευόταν, του είπε πως «λιγότερο από το 3% των ανθρώπων που έρχονται εδώ με αυτό που είχες εσύ καταφέρνουν να φύγουν περπατώντας. Συνήθως τους βάζουμε σε κουτί». Του είχε πει μάλιστα πως ήταν «ένα θαύμα». «Αυτό σε κάνει να θέλεις να αρπάξεις τη ζωή», κατέληξε ο Τζέιμι Φοξ.
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