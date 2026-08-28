Η Γκλάντις Νάιτ περιορίζει τις εμφανίσεις της, ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της: «Παρουσιάζει συμπτώματα άνοιας», λένε συνεργάτες της

Η 82χρονη τραγουδίστρια δήλωσε πως θέλει να επικεντρωθεί σε ένα νέο κεφάλαιο ζωής - «Θα περνάω περισσότερο χρόνο με τον σύζυγό μου, δουλεύοντας πάνω σε πρότζεκτ, και θα επισκέπτομαι τα εγγόνια μου», είπε