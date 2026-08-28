Η Γκλάντις Νάιτ περιορίζει τις εμφανίσεις της, ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της: «Παρουσιάζει συμπτώματα άνοιας», λένε συνεργάτες της

Τις ζωντανές εμφανίσεις της ανακοίνωσε πως θα περιορίσει η Γκλάντις Νάιτ
, προκειμένου να επικεντρωθεί στην «επόμενη φάση» της καριέρας και της ζωής της, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν εκφραστεί ανησυχίες για την παρουσία της στη σκηνή.
Η 82χρονη τραγουδίστρια έχει πραγματοποιήσει αρκετές συναυλίες μέσα στη χρονιά, ωστόσο θαυμαστές της έχουν εκφράσει ανησυχία για τη συμπεριφορά της πάνω στη σκηνή, καθώς βίντεο από πρόσφατες συναυλίες δείχνουν την τραγουδίστρια να κοιτάζει αποσβολωμένη προς το πλάι και να αφήνει τους τραγουδιστές που τη συνοδεύουν να αναλάβουν μεγάλο μέρος της εμφάνισης.
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Hollywood Bowl στις 25 Ιουλίου, η ερμηνεύτρια του «Midnight Train to Georgia» γύρισε την πλάτη στο κοινό και άρχισε να απομακρύνεται από τη σκηνή, παρά την προσπάθεια ενός τραγουδιστή από το σχήμα της να την εμποδίσει.
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Πηγή δήλωσε στο TMZ ότι ορισμένα άτομα που εργάζονται στην περιοδεία της ανησυχούν πως η Νάιτ «παρουσιάζει συμπτώματα άνοιας». Ο σύζυγος και μάνατζέρ της, Γουίλιαμ ΜακΝτάουελ δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι η τραγουδίστρια δεν έχει ακόμη εξεταστεί από γιατρό.
Εν μέσω των ανησυχιών που έχουν εκφραστεί, η Νάιτ εξέδωσε την Πέμπτη 27 Αυγούστου δήλωση στο TMZ, ανακοινώνοντας ότι στο εξής θα «περιορίσει σταδιακά τις εμφανίσεις της».
Η πλήρης δήλωσή της ανέφερε: «Μετά από πολλή ενδοσκόπηση, αποφάσισα ότι θα περιορίσω σταδιακά τις εμφανίσεις μου, επικεντρώνοντας παράλληλα την προσοχή μου στη μετάβαση στο επόμενο στάδιο της καριέρας και της ζωής μου. Θα περνάω περισσότερο χρόνο με τον σύζυγό μου, δουλεύοντας πάνω σε πρότζεκτ, και θα επισκέπτομαι τα εγγόνια μου και ανυπομονώ για αυτή τη νέα εποχή. Θα ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο, εκ των προτέρων, για να ευχαριστήσω όλους τους θαυμαστές μου αυτά τα τελευταία τρία τέταρτα του αιώνα, που έκαναν το όνειρο ενός μικρού κοριτσιού πραγματικότητα και τη στήριξαν σε κάθε της βήμα. Είμαι απέραντα ευγνώμων σε όλους σας και σας στέλνω την αιώνια αγάπη μου. Ελπίζω να δω τα χαμογελαστά σας πρόσωπα έξω και γύρω και στον δρόμο. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους και ελπίζω να σας δω σύντομα
».
Ο σύζυγός της επισήμανε με τη σειρά του στο TMZ ότι η τραγουδίστρια εξακολουθεί να θέλει να εμφανίζεται, αλλά έχει «καλές και κακές ημέρες», με τους θαυμαστές της να έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι «αναγκάζεται» να ανεβαίνει στη σκηνή, καθώς την περασμένη χρονιά ο γιος της Νάιτ, Σάνγκα Χάνκερσον, τον κατηγόρησε δημόσια πως κακοποίησε συναισθηματικά και οικονομικά τη μητέρα του και την ανάγκασε να πραγματοποιεί live, ακόμα και αν εκείνη δεν ήταν σε θέση.
Η Νάιτ είχε απαντήσει μέσω της εφημερίδας The Post ότι «η υγεία και οι επιδόσεις της έχουν παραποιηθεί» και ότι ήταν «υγιής και ευτυχισμένη».
Φωτογραφία άρθρου: AFP