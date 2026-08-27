Η Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε ότι θέλει να βάλει μεγαλύτερα εμφυτεύματα στήθους: «Θέλω να ξεχωρίζουν περισσότερο»

Η Καρανικολάου σχολίασε επίσης ότι η Τζένερ έχει

και ότι εδώ και περίπου έναν χρόνο τη ακούν να λέει πως θέλει να αυξήσει κι άλλο το μέγεθός τους. Παράλληλα, η Τζένερ ρωτήθηκε για το αν σκοπεύει να τηρήσει την υπόσχεσή της και να κάνει νέα αυξητική στήθους πριν κλείσει τα 30, με εκείνη να απαντά αρνητικά, λέγοντας

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