Η Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε ότι θέλει να βάλει μεγαλύτερα εμφυτεύματα στήθους: «Θέλω να ξεχωρίζουν περισσότερο»
Η Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε ότι θέλει να βάλει μεγαλύτερα εμφυτεύματα στήθους: «Θέλω να ξεχωρίζουν περισσότερο»
Η 29χρονη Influencer και επιχειρηματίας είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε ηλικία 19 ετών
Η Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε ότι δεν είναι ικανοποιημένη με το μέγεθος των εμφυτευμάτων στήθους της και ότι θα ήθελε να μπει ξανά στο χειρουργείο για να βάλει μεγαλύτερα.
Η 29χρονη Influencer και επιχειρηματίας εξέφρασε την επιθυμία της να υποβληθεί ξανά σε επέμβαση μιλώντας στο podcast που παρουσιάζουν οι φίλες της, Στέισι Καρανικολάου και Βικτόρια Βιγιαροέλ, «Better Half with Stas & Vic».
Η συζήτηση ξεκίνησε όταν η Καρανικολάου σχολίασε ότι η Τζένερ δημιούργησε «ολόκληρη τάση» πέρυσι, όταν αποκάλυψε τις ακριβείς λεπτομέρειες της αυξητικής στήθους που είχε κάνει, με εμφυτεύματα 445 cc.
Η σύντροφος του Τιμοτέ Σαλαμέ, η οποία είχε υποβληθεί σε αυξητική στήθους όταν ήταν μόλις 19 ετών, παραδέχθηκε ότι είναι έτοιμη να αυξήσει κι άλλο το μέγεθος. «Θέλω να είναι μεγαλύτερα», δήλωσε. «Το λέω κάθε μέρα. Λέω “πρέπει να είναι μεγαλύτερα και να ξεχωρίζουν περισσότερο. Θέλω το στήθος μου να μπαίνει στο δωμάτιο πριν από εμένα”», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Η Καρανικολάου σχολίασε επίσης ότι η Τζένερ έχει «εμμονή με το μεγάλο στήθος» και ότι εδώ και περίπου έναν χρόνο τη ακούν να λέει πως θέλει να αυξήσει κι άλλο το μέγεθός τους. Παράλληλα, η Τζένερ ρωτήθηκε για το αν σκοπεύει να τηρήσει την υπόσχεσή της και να κάνει νέα αυξητική στήθους πριν κλείσει τα 30, με εκείνη να απαντά αρνητικά, λέγοντας «μάλλον όχι».
Η 29χρονη Influencer και επιχειρηματίας εξέφρασε την επιθυμία της να υποβληθεί ξανά σε επέμβαση μιλώντας στο podcast που παρουσιάζουν οι φίλες της, Στέισι Καρανικολάου και Βικτόρια Βιγιαροέλ, «Better Half with Stas & Vic».
Η συζήτηση ξεκίνησε όταν η Καρανικολάου σχολίασε ότι η Τζένερ δημιούργησε «ολόκληρη τάση» πέρυσι, όταν αποκάλυψε τις ακριβείς λεπτομέρειες της αυξητικής στήθους που είχε κάνει, με εμφυτεύματα 445 cc.
Kylie Jenner says she wants BIGGER boobs despite already having massive 445cc implants https://t.co/SaUJuOUnM5— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 27, 2026
Η Καρανικολάου σχολίασε επίσης ότι η Τζένερ έχει «εμμονή με το μεγάλο στήθος» και ότι εδώ και περίπου έναν χρόνο τη ακούν να λέει πως θέλει να αυξήσει κι άλλο το μέγεθός τους. Παράλληλα, η Τζένερ ρωτήθηκε για το αν σκοπεύει να τηρήσει την υπόσχεσή της και να κάνει νέα αυξητική στήθους πριν κλείσει τα 30, με εκείνη να απαντά αρνητικά, λέγοντας «μάλλον όχι».
Kylie Jenner says she wants bigger boobs while on Stassie Karanikolaou and Victoria Villarroel's podcast 🍒👀— TMZ (@TMZ) August 27, 2026
🎥: Better Half with Stas & Vic pic.twitter.com/z8fbmzRLHC
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