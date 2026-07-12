Η Κάιλι Τζένερ «ξαναχτυπά»: Οι σέξι λήψεις με μαγιό
Η Κάιλι Τζένερ «ξαναχτυπά»: Οι σέξι λήψεις με μαγιό
Η επιχειρηματίας και Influencer φόρεσε διάφορα μπικίνι και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό
Έχοντας συνηθίσει τους θαυμαστές της σε σέξι φωτογραφίσεις, η Κάιλι Τζένερ δημοσίευσε στο Instagram μερικά ακόμη αποκαλυπτικά στιγμιότυπα.
Αυτή τη φορά η επιχειρηματίες και Influencer φωτογραφήθηκε στο πλαίσιο διαφημιστικής καμπάνιας για σειρά μαγιό. Φορώντας ροζ, μαύρο, μπλε μπικίνι, η Τζένερ πήρε σέξι πόζες στον φωτογραφικό φακό, ξαπλωμένη πάνω σε ένα στρώμα στην πισίνα, καθισμένη στο γρασίδι και στο πάτωμα, άλλοτε μόνη της και άλλοτε συνοδευόμενη από ένα μοντέλο.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Αυτή τη φορά η επιχειρηματίες και Influencer φωτογραφήθηκε στο πλαίσιο διαφημιστικής καμπάνιας για σειρά μαγιό. Φορώντας ροζ, μαύρο, μπλε μπικίνι, η Τζένερ πήρε σέξι πόζες στον φωτογραφικό φακό, ξαπλωμένη πάνω σε ένα στρώμα στην πισίνα, καθισμένη στο γρασίδι και στο πάτωμα, άλλοτε μόνη της και άλλοτε συνοδευόμενη από ένα μοντέλο.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
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