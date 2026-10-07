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Απομακρύνθηκε ο Αγκίλα Σάλεχ από την προεδρία του κοινοβουλίου της Λιβύης έπειτα από 12 χρόνια
Απομακρύνθηκε ο Αγκίλα Σάλεχ από την προεδρία του κοινοβουλίου της Λιβύης έπειτα από 12 χρόνια
Στη θέση του εξελέγη ο Ας Σαλίν Αμπντελνάμπι αλ Ομπάιντι – Στο φόντο η ενίσχυση του Σαντάμ Χαφτάρ στην ανατολική Λιβύη
Ο πρόεδρος του λιβυκού κοινοβουλίου Αγκίλα Σάλεχ, στο αξίωμα δώδεκα χρόνια, πιστός υποστηρικτής του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και βαρύνουσα πολιτική μορφή στο ανατολικό τμήμα της χώρας, απομακρύνθηκε από τη θέση χθες Τρίτη, εν μέσω πιθανού επαναπροσδιορισμού των πολιτικών ισορροπιών, κατά ειδικούς.
Τα μέλη του σώματος εξέλεξαν αντικαταστάτη του τον Ας Σαλίν Αμπντελνάμπι αλ Ομπάιντι, βουλευτή του Τομπρούκ (βορειοανατολικά), ανακοίνωσε μέσω X εκπρόσωπος της Βουλής.
Η Λιβύη, βυθισμένη στην αστάθεια μετά την ανατροπή και τη θανάτωση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, παραμένει διχασμένη, με δυο κυβερνήσεις, αυτήν που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, με έδρα την Τρίπολη κι επικεφαλής τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, κι αντίπαλη στο ανατολικό τμήμα της χώρας, που υποστηρίζεται από τον ισχυρό στρατάρχη Χαφτάρ και τους γιους του.
Η πλευρά αυτή έχει βασικό εκφραστή το κοινοβούλιο με έδρα τη Βεγγάζη, την προεδρία του οποίου ασκούσε ο Αγκίλα Σάλεχ από το 2014.
Ο Σάλεχ, 82 ετών, θεωρείτο για καιρό κομβικός σύμμαχος του στρατάρχη Χαφτάρ, που ελέγχει, πέρα από το ανατολικό τμήμα της χώρας, μεγάλο μέρος του νότου.
Ωστόσο τους τελευταίους μήνες, καθώς γιοι του στρατάρχη εδραιώνουν την εξουσία τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας --ειδικά ο Σαντάμ Χαφτάρ, χρισμένος πολιτικός κληρονόμος του στρατάρχη--, ο Αγκίλα Σάλεχ έμοιαζε να χάνει τα ερείσματά του, να αποδυναμώνεται.
«Ο Αγκίλα Σάλεχ φαίνεται πως είναι η πιο πρόσφατη απώλεια του εγχειρήματος του Σαντάμ Χαφτάρ να συγκεντροποιήσει την εξουσία στην ανατολική Λιβύη», να «επιβάλει σαν μπουλντόζα πολιτικό ρόλο για τον εαυτό του», έκρινε προχθές Δευτέρα ο Ιμάντ Μπάντι, ερευνητής του Chatham House.
Τους τελευταίους μήνες, βουλευτές πρόσαπταν στον Σάλεχ καταχρήσεις εξουσίας κι απαιτούσαν την αποχώρησή του.
Η εκδίωξή του από την προεδρία του κοινοβουλίου καταγράφεται με φόντο αμερικανική πρωτοβουλία με σκοπό να ξαναρχίσει η πολιτική διαδικασία ώστε να «ενοποιηθούν» οι λιβυκοί θεσμοί, που πυροδοτεί συζητήσεις.
Ενώ ο Σαντάμ Χαφτάρ εμφανίζεται ανοικτός στη διαδικασία αυτή, που θα μπορούσε να ενισχύσει την εξουσία του σύμφωνα με ΜΜΕ, ο Αγκίλα Σάλεχ είχε υιοθετήσει προσέγγιση πολύ πιο επιφυλακτική.
Τα μέλη του σώματος εξέλεξαν αντικαταστάτη του τον Ας Σαλίν Αμπντελνάμπι αλ Ομπάιντι, βουλευτή του Τομπρούκ (βορειοανατολικά), ανακοίνωσε μέσω X εκπρόσωπος της Βουλής.
#تصريح— Abdullah Blihegᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ᅠ (@AbdullahBliheg) October 6, 2026
عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد «مصباح دومة»، وبحضور 111 نائباً ، وتم خلال الجلسة انتخاب عضو مجلس النواب السيد «الصالحين عبدالنبي» رئيسًا لمجلس النواب بالإجماع، كما تم انتخاب عضو المجلس… pic.twitter.com/S1MAVe0DDB
Η Λιβύη, βυθισμένη στην αστάθεια μετά την ανατροπή και τη θανάτωση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, παραμένει διχασμένη, με δυο κυβερνήσεις, αυτήν που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, με έδρα την Τρίπολη κι επικεφαλής τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, κι αντίπαλη στο ανατολικό τμήμα της χώρας, που υποστηρίζεται από τον ισχυρό στρατάρχη Χαφτάρ και τους γιους του.
Η πλευρά αυτή έχει βασικό εκφραστή το κοινοβούλιο με έδρα τη Βεγγάζη, την προεδρία του οποίου ασκούσε ο Αγκίλα Σάλεχ από το 2014.
Ο Σάλεχ, 82 ετών, θεωρείτο για καιρό κομβικός σύμμαχος του στρατάρχη Χαφτάρ, που ελέγχει, πέρα από το ανατολικό τμήμα της χώρας, μεγάλο μέρος του νότου.
Ωστόσο τους τελευταίους μήνες, καθώς γιοι του στρατάρχη εδραιώνουν την εξουσία τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας --ειδικά ο Σαντάμ Χαφτάρ, χρισμένος πολιτικός κληρονόμος του στρατάρχη--, ο Αγκίλα Σάλεχ έμοιαζε να χάνει τα ερείσματά του, να αποδυναμώνεται.
«Ο Αγκίλα Σάλεχ φαίνεται πως είναι η πιο πρόσφατη απώλεια του εγχειρήματος του Σαντάμ Χαφτάρ να συγκεντροποιήσει την εξουσία στην ανατολική Λιβύη», να «επιβάλει σαν μπουλντόζα πολιτικό ρόλο για τον εαυτό του», έκρινε προχθές Δευτέρα ο Ιμάντ Μπάντι, ερευνητής του Chatham House.
Τους τελευταίους μήνες, βουλευτές πρόσαπταν στον Σάλεχ καταχρήσεις εξουσίας κι απαιτούσαν την αποχώρησή του.
Η εκδίωξή του από την προεδρία του κοινοβουλίου καταγράφεται με φόντο αμερικανική πρωτοβουλία με σκοπό να ξαναρχίσει η πολιτική διαδικασία ώστε να «ενοποιηθούν» οι λιβυκοί θεσμοί, που πυροδοτεί συζητήσεις.
Ενώ ο Σαντάμ Χαφτάρ εμφανίζεται ανοικτός στη διαδικασία αυτή, που θα μπορούσε να ενισχύσει την εξουσία του σύμφωνα με ΜΜΕ, ο Αγκίλα Σάλεχ είχε υιοθετήσει προσέγγιση πολύ πιο επιφυλακτική.
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