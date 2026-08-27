Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Η τραγουδίστρια μετρά οκτώ χρόνια γάμου με τον Χρήστο Κορτσέλη
Φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τις διακοπές τους στη Φολέγανδρο ανέβασε η Νατάσσα Μποφίλιου και δήλωσε πως σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει πουθενά αλλού.
Η τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια επισκέπτεται συνεχώς το συγκεκριμένο μέρος, ανέφερε πως είναι ευγνώμων που κατάφερε να περάσει εκεί μερικές ημέρες και το φετινό καλοκαίρι. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η ίδια παρουσιάζεται στις εξόδους της, φορώντας έντονα κοσμήματα και πολύχρωμα look. Ανάμεσά τους και πολλά ηλιοβασιλέματα, ένα από τα οποία παρακολούθησε με τον Χρήστο Κορτσέλη, με τον οποίο φωτογραφήθηκε αφού ο ήλιος είχε δύσει.
Η Νατάσσα Μποφίλιου στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ωραίος και ο Αθηναϊκός ρομαντισμός, δε λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει... Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μία χρονιά».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια επισκέπτεται συνεχώς το συγκεκριμένο μέρος, ανέφερε πως είναι ευγνώμων που κατάφερε να περάσει εκεί μερικές ημέρες και το φετινό καλοκαίρι. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η ίδια παρουσιάζεται στις εξόδους της, φορώντας έντονα κοσμήματα και πολύχρωμα look. Ανάμεσά τους και πολλά ηλιοβασιλέματα, ένα από τα οποία παρακολούθησε με τον Χρήστο Κορτσέλη, με τον οποίο φωτογραφήθηκε αφού ο ήλιος είχε δύσει.
Η Νατάσσα Μποφίλιου στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ωραίος και ο Αθηναϊκός ρομαντισμός, δε λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει... Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μία χρονιά».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα