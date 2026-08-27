Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
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Νατάσσα Μποφίλιου Χρήστος Κορτσέλης Φολέγανδρος

Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε

Η τραγουδίστρια μετρά οκτώ χρόνια γάμου με τον Χρήστο Κορτσέλη

Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
140 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τις διακοπές τους στη Φολέγανδρο ανέβασε η Νατάσσα Μποφίλιου και δήλωσε πως σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει πουθενά αλλού.

Η τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια επισκέπτεται συνεχώς το συγκεκριμένο μέρος, ανέφερε πως είναι ευγνώμων που κατάφερε να περάσει εκεί μερικές ημέρες και το φετινό καλοκαίρι. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η ίδια παρουσιάζεται στις εξόδους της, φορώντας έντονα κοσμήματα και πολύχρωμα look. Ανάμεσά τους και πολλά ηλιοβασιλέματα, ένα από τα οποία παρακολούθησε με τον Χρήστο Κορτσέλη, με τον οποίο φωτογραφήθηκε αφού ο ήλιος είχε δύσει.

Η Νατάσσα Μποφίλιου στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ωραίος και ο Αθηναϊκός ρομαντισμός, δε λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει... Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μία χρονιά».

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο: «Σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει» έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
140 ΣΧΟΛΙΑ

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