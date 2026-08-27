Η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε διακοπές στη Σαρδηνία με γιοτ, οι φωτογραφίες με μπικίνι και τα εντυπωσιακά μέρη που επισκέφτηκε
Η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε διακοπές στη Σαρδηνία με γιοτ, οι φωτογραφίες με μπικίνι και τα εντυπωσιακά μέρη που επισκέφτηκε
Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού πέρασε και από το ιταλικό νησί Ίσκια
Διακοπές στη Σαρδηνία έκανε η Αμαλία Κωστοπούλου με γιοτ και μοιράστηκε φωτογραφίες της με μπικίνι, καθώς και εικόνες από τα εντυπωσιακά μέρη που επισκέφτηκε.
Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού πέρασε και από το ιταλικό νησί Ίσκια με το οποίο ενθουσιάστηκε.
Στα στιγμιότυπα που ανέβασε στο Instagram από εκεί παρουσιάζεται δίπλα στη θάλασσα με τα διαφορετικά μαγιό της, ενώ σε ένα άλλο πόζαρε ντυμένη στα λευκά σε έξοδό της σε ένα μαγαζί με όμορφη θέα. Η Αμαλία Κωστοπούλου συμπεριέλαβε κλικ με τα καταγάλανα νερά στις παραλίες που κολύμπησε και τα μαγαζιά που στάθηκε.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού πέρασε και από το ιταλικό νησί Ίσκια με το οποίο ενθουσιάστηκε.
Στα στιγμιότυπα που ανέβασε στο Instagram από εκεί παρουσιάζεται δίπλα στη θάλασσα με τα διαφορετικά μαγιό της, ενώ σε ένα άλλο πόζαρε ντυμένη στα λευκά σε έξοδό της σε ένα μαγαζί με όμορφη θέα. Η Αμαλία Κωστοπούλου συμπεριέλαβε κλικ με τα καταγάλανα νερά στις παραλίες που κολύμπησε και τα μαγαζιά που στάθηκε.
Δείτε τις φωτογραφίες
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