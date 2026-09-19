Η Βόρεια Κορέα απορρίπτει ψήφισμα της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας: «Δεν εγκαταλείπουμε τα πυρηνικά μας»
Η Βόρεια Κορέα απορρίπτει ψήφισμα της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας: «Δεν εγκαταλείπουμε τα πυρηνικά μας»
Η Πιονγκγιάνγκ χαρακτηρίζει «μη αναστρέψιμο» το πυρηνικό της καθεστώς και κατηγορεί την ΔΟΑΕ για «διπλά μέτρα και σταθμά»
Η Βόρεια Κορέα απέρριψε το ψήφισμα της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) που επικρίνει το πυρηνικό της πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ότι η ιδιότητά της ως πυρηνικής δύναμης είναι «μη αναστρέψιμη» και αποτελεί στοιχείο της αποτρεπτικής της ικανότητας.
Η αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιο Γιονγκ, εξαπέλυσε επίθεση κατά της ΔΟΑΕ, κατηγορώντας τον οργανισμό για «προκατειλημμένη άποψη και διπλά μέτρα και σταθμά».
Σε δήλωσή της που μεταδόθηκε το Σάββατο από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης KCNA, η Κιμ Γιο Γιονγκ υποστήριξε ότι η στάση της ΔΟΑΕ έχει συμβάλει στην κατάρρευση του διεθνούς συστήματος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.
«Η ΔΟΑΕ έχει χάσει την ουδετερότητά της και εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά», υποστήριξε, κατηγορώντας τον οργανισμό ότι αγνοεί, όπως ανέφερε, τις «κατάφωρες δραστηριότητες διάδοσης πυρηνικών όπλων» των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σύμφωνα με την ίδια, την ώρα που ο οργανισμός αγνοεί αυτές τις εξελίξεις, υιοθέτησε ψήφισμα κατά της «αυτοάμυνας» της Βόρειας Κορέας και των «νόμιμων πυρηνικών δραστηριοτήτων» της.
Η Πιονγκγιάνγκ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα αποτελεί μέσο αποτροπής απέναντι στις απειλές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.
Η Πιονγκγιάνγκ ανέφερε ότι το καθεστώς αυτό στηρίζεται στο πυρηνικό της αποτρεπτικό μέσο και δεν πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Η ΔΟΑΕ έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας, ενώ η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει να απορρίπτει τις διεθνείς πιέσεις για περιορισμό ή εγκατάλειψη των πυρηνικών της δυνατοτήτων.
Η αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιο Γιονγκ, εξαπέλυσε επίθεση κατά της ΔΟΑΕ, κατηγορώντας τον οργανισμό για «προκατειλημμένη άποψη και διπλά μέτρα και σταθμά».
Σε δήλωσή της που μεταδόθηκε το Σάββατο από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης KCNA, η Κιμ Γιο Γιονγκ υποστήριξε ότι η στάση της ΔΟΑΕ έχει συμβάλει στην κατάρρευση του διεθνούς συστήματος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.
«Η ΔΟΑΕ έχει χάσει την ουδετερότητά της και εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά», υποστήριξε, κατηγορώντας τον οργανισμό ότι αγνοεί, όπως ανέφερε, τις «κατάφωρες δραστηριότητες διάδοσης πυρηνικών όπλων» των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η Πιονγκγιάνγκ κατηγορεί τη ΔΟΑΕ για επιλεκτική στάσηΗ Κιμ Γιο Γιονγκ υποστήριξε ακόμη ότι η ΔΟΑΕ δεν λαμβάνει υπόψη τις κινήσεις των ΗΠΑ, ενώ αναφέρθηκε και στο σχέδιο της Νότιας Κορέας για την εισαγωγή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων.
Σύμφωνα με την ίδια, την ώρα που ο οργανισμός αγνοεί αυτές τις εξελίξεις, υιοθέτησε ψήφισμα κατά της «αυτοάμυνας» της Βόρειας Κορέας και των «νόμιμων πυρηνικών δραστηριοτήτων» της.
Η Πιονγκγιάνγκ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα αποτελεί μέσο αποτροπής απέναντι στις απειλές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.
Η Βόρεια Κορέα επιμένει στο πυρηνικό της καθεστώςΣε ξεχωριστή ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας απέρριψε επίσης το ψήφισμα της ΔΟΑΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα θεωρεί «μη αναστρέψιμη» την ιδιότητά της ως πυρηνικής δύναμης.
Η Πιονγκγιάνγκ ανέφερε ότι το καθεστώς αυτό στηρίζεται στο πυρηνικό της αποτρεπτικό μέσο και δεν πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Η ΔΟΑΕ έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας, ενώ η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει να απορρίπτει τις διεθνείς πιέσεις για περιορισμό ή εγκατάλειψη των πυρηνικών της δυνατοτήτων.
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