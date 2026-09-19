Συγγνώμη από τον CEO της Ryanair μετά τον σάλο για τη σύγκριση ανταγωνιστών με «βιαστές»
ΚΟΣΜΟΣ
Ryanair Μάικλ Ο’Λίρι Βρετανία

Συγγνώμη από τον CEO της Ryanair μετά τον σάλο για τη σύγκριση ανταγωνιστών με «βιαστές»

Ο Μάικλ Ο’Λίρι παραδέχθηκε ότι η έκφραση προκάλεσε αναστάτωση, ιδιαίτερα σε θύματα σεξουαλικής βίας

Συγγνώμη από τον CEO της Ryanair μετά τον σάλο για τη σύγκριση ανταγωνιστών με «βιαστές»
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Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα και τις επιζήσασες σεξουαλικής βίας, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η χρήση του όρου «βιαστές υψηλών τιμών» για να περιγράψει ανταγωνίστριες αεροπορικές εταιρείες.

Ο επικεφαλής της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι επιθυμεί να εκφράσει «την πιο ειλικρινή και άνευ όρων συγγνώμη» προς όσους ένιωσαν προσβεβλημένοι από τη συγκεκριμένη διατύπωση.

«Θέλω να απευθύνω την πιο ειλικρινή και άνευ όρων συγγνώμη σε αυτά τα άτομα, ιδίως στις επιζήσασες», ανέφερε ο Μάικλ Ο’Λίρι.



Η επίμαχη φράση είχε χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την περασμένη εβδομάδα στο Δουβλίνο, όταν χαρακτήρισε τις αεροπορικές εταιρείες που ανταγωνίζονται τη Ryanair ως «βιαστές υψηλών τιμών».

«Συνειδητοποίησα ότι η λέξη προκάλεσε αναστάτωση»

Ο Μάικλ Ο’Λίρι υποστήριξε ότι αρχικά δεν είχε αντιληφθεί τον αντίκτυπο της έκφρασης που χρησιμοποίησε, όμως μετά από συζητήσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του κατάλαβε τις αντιδράσεις που προκάλεσε.

«Συζητώντας με την οικογένεια και τους φίλους μου, εντός και εκτός της Ryanair, συνειδητοποίησα ότι η λέξη που χρησιμοποίησα με τόση άνεση προκάλεσε αναστάτωση και προσέβαλε πολλούς ανθρώπους, ιδίως τα θύματα και τις επιζήσασες», δήλωσε.

Κλείσιμο
«Πιστεύω βαθύτατα ότι ο βιασμός είναι ένα αποτρόπαιο και φρικτό έγκλημα που δεν μπορεί να ευτελίζεται», πρόσθεσε.

Η συγγνώμη του διευθύνοντος συμβούλου της Ryanair ήρθε μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωσή του.

Σε πρώτη φάση, ο Ο’Λίρι είχε αρνηθεί να ζητήσει συγγνώμη για τη χρήση του συγκεκριμένου όρου.

Σύμφωνα με το BBC, το Κέντρο Κρίσεων για Βιασμούς του Δουβλίνου, ένας ιρλανδικός οργανισμός που παρέχει υποστήριξη σε θύματα σεξουαλικής βίας, είχε ζητήσει προηγουμένως απολογία εκ μέρους του.

Στο θέμα αναφέρθηκε και η υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας Χάιντι Αλεξάντερ, η οποία κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του επικεφαλής της Ryanair σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό LBC.

«Θα έλεγα ότι οι γυναίκες που έχουν βιαστεί και έχουν υπάρξει θύματα τόσο φρικτής βίας, δεν είμαι σίγουρη ότι θα σπεύσουν να κλείσουν εισιτήρια με τη Ryanair», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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