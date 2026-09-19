Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Γροιλανδία: «Κίνα και Ρωσία δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί»
ΚΟΣΜΟΣ
Στέιτ Ντιπάρτμεντ Γροιλανδία ΗΠΑ Δανία

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Γροιλανδία: «Κίνα και Ρωσία δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί»

Η συμφωνία επιτρέπει στις ΗΠΑ να αυξήσουν τις βάσεις τους στη Γροιλανδία «ανάλογα με τις ανάγκες», σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Γροιλανδία: «Κίνα και Ρωσία δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί»
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Η συμφωνία για τη Γροιλανδία διασφαλίζει ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να αποκτήσουν στρατιωτική παρουσία στο νησί ή να προχωρήσουν σε επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα, σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της συμφωνίας που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τη Δανία και τη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος της είναι η αποτροπή στρατιωτικής ή οικονομικής διείσδυσης αντιπάλων της Ουάσινγκτον στην Αρκτική.

Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η συμφωνία προβλέπει μηχανισμούς ώστε η Κίνα και η Ρωσία να μην μπορούν να δημιουργήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία, να αναπτύξουν στρατεύματα στο νησί ή να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς.

«Αυτή η συμφωνία διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν μπορούν να διαθέτουν βάση στη Γροιλανδία, ότι δεν μπορούν να στείλουν στρατεύματα εκεί και ότι υφίστανται οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την αποτροπή οποιασδήποτε επένδυσης σε ευαίσθητους τομείς», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Δυνατότητα για περισσότερες αμερικανικές βάσεις

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία παρέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δυνατότητα να ενεργούν στη Γροιλανδία «όπως κρίνουν αναγκαίο», προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την άμυνα της αμερικανικής ηπείρου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η συμφωνία επιτρέπει την αύξηση του αριθμού των αμερικανικών βάσεων στη Γροιλανδία ανάλογα με τις ανάγκες, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο του νησιού στην περιοχή της Αρκτικής.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υποστηρίζει ότι η συμφωνία διασφαλίζει πως η Ουάσινγκτον θα έχει «για πάντα» τη δυνατότητα να ενεργεί για λόγους ασφαλείας στο νησί.
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