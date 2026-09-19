Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στη Ρωσία: Νέες κυρώσεις σε Πούτιν, τράπεζες και αγοραστές ρωσικής ενέργειας

Ο νόμος δίνει στον Αμερικανό πρόεδρο τη δυνατότητα επιβολής δασμών έως 100% σε μεγάλους εισαγωγείς ρωσικής ενέργειας, όπως η Κίνα και η Ινδία





Το νομοσχέδιο, που είχε εγκριθεί από τη







Με πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου, το νομοθετικό πλαίσιο επεκτείνεται επίσης στους ενεργειακούς και εξοπλιστικούς τομείς του Ιράν.



Ο νόμος φέρει το όνομα του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πριν από τον θάνατό του στις 11 Ιουλίου θεωρούνταν ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στο αμερικανικό Κογκρέσο.







Στο στόχαστρο Πούτιν, τράπεζες και «σκιώδης στόλος» Το πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει μέτρα κατά του Ρώσου προέδρου



Παράλληλα, προβλέπονται κυρώσεις κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, δηλαδή των δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των υφιστάμενων περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικής ενέργειας.



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Κίνα και Ινδία οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA), η Κίνα αντιστοιχούσε στο 50% των ρωσικών εξαγωγών αργού πετρελαίου από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2026.



Ακολουθούσε η Ινδία με ποσοστό 37%, ενώ η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούσαν η καθεμία σε περίπου 5% το ίδιο χρονικό διάστημα.



Οι ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πάντως μειωθεί τα τελευταία χρόνια.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νομοσχέδιο για την επιβολή εκτεταμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας , με στόχο την οικονομία της Μόσχας μέσω μέτρων εναντίον των μεγαλύτερων αγοραστών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο νέος νόμος προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα επιβολής δασμών έως και 100% σε χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν μεγάλες ποσότητες ρωσικής ενέργειας, με βασικούς στόχους την Κίνα και την Ινδία.Το νομοσχέδιο, που είχε εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, παρέχει στον Αμερικανό πρόεδρο ευρείες αρμοδιότητες για την επιβολή οικονομικών μέτρων κατά των σημαντικότερων αγοραστών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.Συγκεκριμένα, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στον Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς έως 100% στους πέντε μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικής ενέργειας, μεταξύ των οποίων βρίσκονται η Κίνα και η Ινδία.Με πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου, το νομοθετικό πλαίσιο επεκτείνεται επίσης στους ενεργειακούς και εξοπλιστικούς τομείς του Ιράν.Ο νόμος φέρει το όνομα του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πριν από τον θάνατό του στις 11 Ιουλίου θεωρούνταν ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στο αμερικανικό Κογκρέσο.Η πλήρης ονομασία του είναι «Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026» και αποτελείται από 48 σελίδες.Το πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει μέτρα κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν , υψηλόβαθμων αξιωματούχων της ρωσικής κυβέρνησης, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.Παράλληλα, προβλέπονται κυρώσεις κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, δηλαδή των δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των υφιστάμενων περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικής ενέργειας.Από το νέο πλαίσιο εξαιρούνται χώρες που εισάγουν λιγότερο από το 15% του φυσικού τους αερίου από τη Ρωσία και παράλληλα εργάζονται για τη μείωση της ενεργειακής τους εξάρτησης από τη Μόσχα.Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA), η Κίνα αντιστοιχούσε στο 50% των ρωσικών εξαγωγών αργού πετρελαίου από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2026.Ακολουθούσε η Ινδία με ποσοστό 37%, ενώ η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούσαν η καθεμία σε περίπου 5% το ίδιο χρονικό διάστημα.Οι ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πάντως μειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής από τη Νέα Υόρκη Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν τη νομοθεσία ως «σκληρές κυρώσεις», οι οποίες θα μπορούσαν να «στραγγαλίσουν την πολεμική μηχανή του Πούτιν».



Ο ίδιος ο Λίντσεϊ Γκράχαμ είχε πιέσει επί μακρόν την κυβέρνηση Τραμπ να προχωρήσει σε αυστηρότερα μέτρα κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.



Το νομοσχέδιο είχε επίσης τη στήριξη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαιρέτισε την ψήφισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.



«Είναι συμβολικό ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε το νομοσχέδιο κυρώσεων του Λίντσεϊ Γκράχαμ τη νύχτα μιας ακόμη ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας με βαλλιστικούς πυραύλους, άλλους πυραύλους και drones», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram στις 17 Σεπτεμβρίου.