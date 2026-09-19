«Θυσιάστε τη ζωή σας»: Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους της Τεχεράνης για «επιστράτευση» πολιτών, δείτε βίντεο

Η μεγαλύτερη κινητοποίηση μετά τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ – Το Ιράν δείχνει στρατιωτική ισχύ εν μέσω κυρώσεων και κρίσης





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Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη συγκέντρωση της Παρασκευής.







Ο διοικητής των Φρουρών της Τεχεράνης, στρατηγός Χασάν Χασανζαντέχ, υποστήριξε ότι περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγγραφεί στην εκστρατεία στρατιωτικής εκπαίδευσης, εκτιμώντας ότι ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο.



Οι εθελοντές αναμένεται να λάβουν βασική στρατιωτική εκπαίδευση, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση στη χρήση επιθετικών τυφεκίων.



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Στόχος, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, είναι η δημιουργία ενός νέου επιπέδου ασφάλειας που θα λειτουργεί παράλληλα με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και την παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίτζ (Basij), η οποία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.



Ο επικεφαλής της Μπασίτζ, Χοσεΐν Ταέμπ, δήλωσε ότι οι νέοι εθελοντές θα είναι έτοιμοι για «πλήρη άμυνα» και ανακοίνωσε ότι αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες ιρανικές πόλεις.



Εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί συμμετείχαν την Παρασκευή σε κυβερνητικά οργανωμένη συγκέντρωση στην Τεχεράνη , με το καθεστώς να καλεί τους πολίτες να ενταχθούν σε πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης και να είναι έτοιμοι να «θυσιάσουν τη ζωή τους» για τη χώρα. Η κινητοποίηση, η μεγαλύτερη μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, αποτέλεσε μήνυμα εσωτερικής συσπείρωσης αλλά και επίδειξη στρατιωτικής ισχύος. συγκέντρωση , με την ονομασία «Janfaday-e Iran» («όσοι θυσιάζουν τη ζωή τους για το Ιράν»), πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει έντονη οικονομική πίεση λόγω των αμερικανικών κυρώσεων και του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών.Παράλληλα, η εκδήλωση είχε σαφή χαρακτήρα επίδειξης δύναμης από την πλευρά της Τεχεράνης, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να προβάλει εικόνα εθνικής ενότητας απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις.Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη συγκέντρωση της Παρασκευής.Ο διοικητής των Φρουρών της Τεχεράνης, στρατηγός Χασάν Χασανζαντέχ, υποστήριξε ότι περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγγραφεί στην εκστρατεία στρατιωτικής εκπαίδευσης, εκτιμώντας ότι ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο.Οι εθελοντές αναμένεται να λάβουν βασική στρατιωτική εκπαίδευση, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση στη χρήση επιθετικών τυφεκίων.Στόχος, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, είναι η δημιουργία ενός νέου επιπέδου ασφάλειας που θα λειτουργεί παράλληλα με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και την παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίτζ (Basij), η οποία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.Ο επικεφαλής της Μπασίτζ, Χοσεΐν Ταέμπ, δήλωσε ότι οι νέοι εθελοντές θα είναι έτοιμοι για «πλήρη άμυνα» και ανακοίνωσε ότι αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες ιρανικές πόλεις.

Όπως ανέφερε, οι νέοι εκπαιδευόμενοι θα αποτελέσουν έναν «εφιάλτη» για τους εχθρούς του Ιράν.







Μηνύματα κατά ΗΠΑ και Ισραήλ Στη συγκέντρωση παρέστησαν ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, στρατιωτικοί διοικητές και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.



Ορισμένοι διαδηλωτές πάτησαν αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες, ενώ από το πλήθος ακούστηκαν συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική» και «Θάνατος στο Ισραήλ».



«Ήρθα εδώ για να πω στον Τραμπ ότι εμείς οι Ιρανοί δεν φοβόμαστε τις απειλές του κατά της πατρίδας μας. Κανείς στην ιστορία δεν μπόρεσε να εισβάλει στο Ιράν και να παραμείνει εκεί», δήλωσε στην Associated Press η συμμετέχουσα στη συγκέντρωση Μαριζέ Αφαγκί.



Η εκδήλωση αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για την Τεχεράνη να παρουσιάσει μέρος του στρατιωτικού της εξοπλισμού.



Στη συγκέντρωση εμφανίστηκαν αντιαεροπορικά συστήματα, ενώ γυναίκες μέλη των Φρουρών της Επανάστασης με μαύρες μαντίλες παρουσιάστηκαν δίπλα σε οχήματα με πολυβόλα.



Παράλληλα, οι ιρανικές δυνάμεις παρουσίασαν drones που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.



Η στρατιωτική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ενώ το Ιράν ανακοίνωσε νέα επίθεση εναντίον εμπορικής ναυσιπλοΐας στην περιοχή.



Η Τεχεράνη ανέφερε ότι οι δυνάμεις της έπληξαν το πετρελαιοφόρο Trend, υπό σημαία Τόγκο, κατηγορώντας το ότι επιχείρησε μη εξουσιοδοτημένη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.



Παράλληλα, το βρετανικό κέντρο UK Maritime Trade Operations ανακοίνωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά η οποία κατασβέστηκε σύντομα.



Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση.



Τα Στενά του Ορμούζ έχουν εξελιχθεί σε κρίσιμο παράγοντα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς τυχόν διαταραχές στη ναυσιπλοΐα απειλούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς παγκοσμίως, προκαλώντας ήδη άνοδο στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ.



Νέα κινητοποίηση μετά τις εσωτερικές αναταράξεις Η νέα εκστρατεία στρατιωτικής κινητοποίησης πολιτών έρχεται μετά από μήνες κοινωνικής αναταραχής στο Ιράν.



Τον Ιανουάριο ξέσπασαν πανεθνικές διαδηλώσεις λόγω της οικονομικής δυσχέρειας, οι οποίες στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε ευρύτερη αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος της χώρας.



Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει χιλιάδες νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες συλλήψεις κατά την καταστολή που ακολούθησε, αν και οι αριθμοί διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.



Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης υποστηρίξει ότι περισσότεροι από 30 εκατομμύρια άνθρωποι δήλωσαν διαδικτυακά ή μέσω δημόσιων συγκεντρώσεων διαθέσιμοι να υπερασπιστούν το καθεστώς τον Μάιο, αριθμός που, σύμφωνα με την Associated Press, δεν έχει καταστεί δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα.