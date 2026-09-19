Συνάντηση Τραμπ με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Βενεζουέλα

Συνάντηση Τραμπ με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Στο επίκεντρο η ενεργειακή συνεργασία και η αξιοποίηση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της χώρας μετά την πτώση Μαδούρο

Συνάντηση Τραμπ με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί την Τρίτη με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς.

Μετά την αιχμαλώτιση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας πριν από εννιά μήνες, ο Τραμπ λέει πως θα δοθεί νέα ώθηση στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου της Βενεζουέλας υπό δική του πατρονία. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ επισκέφθηκε το Καράκας μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ περί διμερούς συμφωνίας που δίνει στην Ουάσιγκτον τον έλεγχο περίπου του ενός πέμπτου των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το πρωί της Τρίτης και ακολούθως θα έχει συνάντηση με τον βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ανέφερε ο Μάικ Γουόλτς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται επίσης να έχει συνομιλίες με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι και να συμμετάσχει σε συνάντηση με τους ηγέτες των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Thema Insights

Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης