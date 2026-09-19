Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Συνάντηση Τραμπ με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Συνάντηση Τραμπ με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Στο επίκεντρο η ενεργειακή συνεργασία και η αξιοποίηση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της χώρας μετά την πτώση Μαδούρο
Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί την Τρίτη με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς.
Μετά την αιχμαλώτιση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας πριν από εννιά μήνες, ο Τραμπ λέει πως θα δοθεί νέα ώθηση στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου της Βενεζουέλας υπό δική του πατρονία. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ επισκέφθηκε το Καράκας μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ περί διμερούς συμφωνίας που δίνει στην Ουάσιγκτον τον έλεγχο περίπου του ενός πέμπτου των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το πρωί της Τρίτης και ακολούθως θα έχει συνάντηση με τον βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ανέφερε ο Μάικ Γουόλτς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται επίσης να έχει συνομιλίες με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι και να συμμετάσχει σε συνάντηση με τους ηγέτες των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.
Μετά την αιχμαλώτιση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας πριν από εννιά μήνες, ο Τραμπ λέει πως θα δοθεί νέα ώθηση στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου της Βενεζουέλας υπό δική του πατρονία. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ επισκέφθηκε το Καράκας μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ περί διμερούς συμφωνίας που δίνει στην Ουάσιγκτον τον έλεγχο περίπου του ενός πέμπτου των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το πρωί της Τρίτης και ακολούθως θα έχει συνάντηση με τον βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ανέφερε ο Μάικ Γουόλτς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται επίσης να έχει συνομιλίες με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι και να συμμετάσχει σε συνάντηση με τους ηγέτες των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα