Ο Ανδρέας Γεωργίου έκανε τατουάζ την πατούσα της κόρης του, γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια
Ο Ανδρέας Γεωργίου έκανε τατουάζ την πατούσα της κόρης του, γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια
«Πέρασε κιόλας ένας χρόνος, σε λατρεύουμε», έγραψε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
Τατουάζ έκανε ο Ανδρέας Γεωργίου την πατούσα της κόρης του, όπως αποκάλυψε με μία ανάρτησή του στα social media, με αφορμή τα γενέθλιά της.
Η μικρή Μιράντα - Βασιλική, όπως ονομάζεται, έκλεισε έναν χρόνο ζωής την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ανέβασε στα stories του φωτογραφία από το «αποτύπωμα» που άφησε η κόρη του στο σώμα του, σημειώνοντας πως δεν είχε συνειδητοποιήσει πότε πέρασε ο καιρός.
Ο Ανδρέας Γεωργίου έγραψε: «Πουρέκκι μου πέρασε κιόλας ένας χρόνος! Σε λατρεύουμε, θα είμαστε δίπλα σου μέχρι...».
Δείτε τη φωτογραφία
Η μικρή Μιράντα - Βασιλική, όπως ονομάζεται, έκλεισε έναν χρόνο ζωής την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ανέβασε στα stories του φωτογραφία από το «αποτύπωμα» που άφησε η κόρη του στο σώμα του, σημειώνοντας πως δεν είχε συνειδητοποιήσει πότε πέρασε ο καιρός.
Ο Ανδρέας Γεωργίου έγραψε: «Πουρέκκι μου πέρασε κιόλας ένας χρόνος! Σε λατρεύουμε, θα είμαστε δίπλα σου μέχρι...».
Δείτε τη φωτογραφία
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