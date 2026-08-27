Ο Ανδρέας Γεωργίου έκανε τατουάζ την πατούσα της κόρης του, γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια
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Ανδρέας Γεωργίου Τατουάζ Κόρη

Ο Ανδρέας Γεωργίου έκανε τατουάζ την πατούσα της κόρης του, γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια

«Πέρασε κιόλας ένας χρόνος, σε λατρεύουμε», έγραψε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης

Ο Ανδρέας Γεωργίου έκανε τατουάζ την πατούσα της κόρης του, γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ
Τατουάζ έκανε ο Ανδρέας Γεωργίου την πατούσα της κόρης του, όπως αποκάλυψε με μία ανάρτησή του στα social media, με αφορμή τα γενέθλιά της.

Η μικρή Μιράντα - Βασιλική, όπως ονομάζεται, έκλεισε έναν χρόνο ζωής την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ανέβασε στα stories του φωτογραφία από το «αποτύπωμα» που άφησε η κόρη του στο σώμα του, σημειώνοντας πως δεν είχε συνειδητοποιήσει πότε πέρασε ο καιρός.

Ο Ανδρέας Γεωργίου έγραψε: «Πουρέκκι μου πέρασε κιόλας ένας χρόνος! Σε λατρεύουμε, θα είμαστε δίπλα σου μέχρι...».

Δείτε τη φωτογραφία

Ο Ανδρέας Γεωργίου έκανε τατουάζ την πατούσα της κόρης του, γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ

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