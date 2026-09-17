Στη Βουλή οι άρσεις ασυλίας Αβραμόπουλου και Κωνσταντοπούλου, απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής
Στη Βουλή οι άρσεις ασυλίας Αβραμόπουλου και Κωνσταντοπούλου, απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής
Η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνουν στις 12 το μεσημέρι
Στις 12 το μεσημέρι, θα διεξαχθεί στη Βουλή η συζήτηση και η ψηφοφορία επί των αιτημάτων άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Η Διάσκεψη των Προέδρων απέρριψε τα αιτήματα αναβολής που είχαν καταθέσει οι δύο πολιτικοί, με αποτέλεσμα η διαδικασία να πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε ζητήσει από την προηγούμενη εβδομάδα την αναβολή της συζήτησης, επικαλούμενος προγραμματισμένη συνάντησή του με τις βελγικές αρχές, ενώ, σύμφωνα με όσα έχει γνωστοποιήσει, προτίθεται να παρουσιαστεί αυτοβούλως ενώπιoν τους.
Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει επίσης αναβολή, επικαλούμενη την ανάγκη να παραστεί στη δίκη για την υπόθεση Βαλυράκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο λόγος απόρριψης των αιτημάτων αναβολής είναι ο κίνδυνος παραγραφής των δικαστικών αιτημάτων άρσης ασυλίας λόγω παρέλευσης τριμήνου από την διαβίβαση τους στην Βουλή.
Να σημειωθεί ότι ενόψει της ψηφοφορίας o κ. Αβραμόπουλος έστειλε γραπτό υπόμνημα ζητώντας από τους βουλευτές να υπερψηφίσουν το σχετικό αίτημα προκειμένου - όπως αναφέρει - να αποδείξει στους φυσικούς δικαστές την αθωότητα του.
«Δηλώνω εξαρχής, κατηγορηματικά και απερίφραστα ότι δεν έχω καμία σχέση με τις αποδιδόμενες παράνομες πράξεις οι οποίες διερευνώνται στο πλαίσιο της αποκαλούμενης υπόθεσης “Qatargate” αναφέρει χαρακτηριστικά ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει ότι δεν συμμετείχε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα άσκησης παράνομης επιρροής υπερ του Κατάρ, του Κουβέιτ ή οποιασδήποτε άλλης τρίτης χώρας».
Παράλληλα, ο πρώην επίτροπος αναφέρει πως επίκειται η οικειοθελής παρουσία τους στις βελγικές αρχές που διεξάγουν τις σχετικές έρευνες και έχουν εκδόσει το ένταλμα σύλληψης.
«Η προσέλευσή μου δεν αποτελεί απλή δήλωση πρόθεσης. Έχει ήδη συμφωνηθεί και προγραμματιστεί κατόπιν συνεννόησης των νομικών μου εκπροσώπων με τις αρμόδιες βελγικές αρχές» αναφέρει.
Δείτε ΕΔΩ το υπόμνημα του Δημήτρη Αβραμόπουλου
Η Διάσκεψη των Προέδρων απέρριψε τα αιτήματα αναβολής που είχαν καταθέσει οι δύο πολιτικοί, με αποτέλεσμα η διαδικασία να πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε ζητήσει από την προηγούμενη εβδομάδα την αναβολή της συζήτησης, επικαλούμενος προγραμματισμένη συνάντησή του με τις βελγικές αρχές, ενώ, σύμφωνα με όσα έχει γνωστοποιήσει, προτίθεται να παρουσιαστεί αυτοβούλως ενώπιoν τους.
Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει επίσης αναβολή, επικαλούμενη την ανάγκη να παραστεί στη δίκη για την υπόθεση Βαλυράκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο λόγος απόρριψης των αιτημάτων αναβολής είναι ο κίνδυνος παραγραφής των δικαστικών αιτημάτων άρσης ασυλίας λόγω παρέλευσης τριμήνου από την διαβίβαση τους στην Βουλή.
Να σημειωθεί ότι ενόψει της ψηφοφορίας o κ. Αβραμόπουλος έστειλε γραπτό υπόμνημα ζητώντας από τους βουλευτές να υπερψηφίσουν το σχετικό αίτημα προκειμένου - όπως αναφέρει - να αποδείξει στους φυσικούς δικαστές την αθωότητα του.
«Δηλώνω εξαρχής, κατηγορηματικά και απερίφραστα ότι δεν έχω καμία σχέση με τις αποδιδόμενες παράνομες πράξεις οι οποίες διερευνώνται στο πλαίσιο της αποκαλούμενης υπόθεσης “Qatargate” αναφέρει χαρακτηριστικά ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει ότι δεν συμμετείχε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα άσκησης παράνομης επιρροής υπερ του Κατάρ, του Κουβέιτ ή οποιασδήποτε άλλης τρίτης χώρας».
Παράλληλα, ο πρώην επίτροπος αναφέρει πως επίκειται η οικειοθελής παρουσία τους στις βελγικές αρχές που διεξάγουν τις σχετικές έρευνες και έχουν εκδόσει το ένταλμα σύλληψης.
«Η προσέλευσή μου δεν αποτελεί απλή δήλωση πρόθεσης. Έχει ήδη συμφωνηθεί και προγραμματιστεί κατόπιν συνεννόησης των νομικών μου εκπροσώπων με τις αρμόδιες βελγικές αρχές» αναφέρει.
Δείτε ΕΔΩ το υπόμνημα του Δημήτρη Αβραμόπουλου
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