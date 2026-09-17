Ο Τραμπ θα παρουσιάσει στους ηγέτες του Κόλπου το σχέδιο για την επόμενη μέρα στον πόλεμο με το Ιράν
Ο Τραμπ θα παρουσιάσει στους ηγέτες του Κόλπου το σχέδιο για την επόμενη μέρα στον πόλεμο με το Ιράν
Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών του Κόλπου την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη - «Ελπίζουμε να βρισκόμαστε προς το τέλος του πολέμου» είπε την Τετάρτη
Με ηγέτες χωρών του Κόλπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν άμεση γνώση των σχετικών σχεδιασμών και μίλησαν στο Axios.
Η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τους Άραβες ομολόγους του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να επικεντρωθεί στις προτάσεις της Ουάσινγκτον για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά τον πόλεμο. Ο Τραμπ και οι ανώτεροι συνεργάτες του επεξεργάζονται ήδη ένα σχέδιο για την «επόμενη ημέρα» στη Μέση Ανατολή, το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.
Παράλληλα και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου επιθυμεί επίσης να συναντηθεί με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή.
Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ είχε συναντηθεί με ηγέτες οκτώ αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, στους οποίους είχε παρουσιάσει το προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου του για τη Γάζα. Μία εβδομάδα αργότερα παρουσίασε δημόσια το σχέδιο, ενώ λίγο μετά επιτεύχθηκε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
Οι χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις είχαν δεχθεί ιρανικές επιθέσεις τόσο στους πρώτους μήνες του πολέμου, όσο και πριν από μερικές εβδομάδες, ενώ υπέστησαν και μεγάλες οικονομικές απώλειες εξαιτίας των προβλημάτων που προκλήθηκαν στις θαλάσσιες εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι «ελπίζουμε να βρισκόμαστε προς το τέλος του πολέμου». Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε εκ νέου ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει το μήνυμα αυτό απευθείας από την Τεχεράνη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με ηγέτες ή υπουργούς Εξωτερικών των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) — της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και του Ομάν.
Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέστειλε την Τετάρτη τις πρώτες προσκλήσεις για τη συνάντηση. Μία από τις πηγές ανέφερε, τέλος, ότι η σύνθεση της συνάντησης ενδέχεται να διευρυνθεί, ώστε να συμμετάσχουν και άλλοι Άραβες και μουσουλμάνοι ηγέτες.
Η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τους Άραβες ομολόγους του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να επικεντρωθεί στις προτάσεις της Ουάσινγκτον για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά τον πόλεμο. Ο Τραμπ και οι ανώτεροι συνεργάτες του επεξεργάζονται ήδη ένα σχέδιο για την «επόμενη ημέρα» στη Μέση Ανατολή, το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.
Παράλληλα και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου επιθυμεί επίσης να συναντηθεί με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή.
Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ είχε συναντηθεί με ηγέτες οκτώ αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, στους οποίους είχε παρουσιάσει το προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου του για τη Γάζα. Μία εβδομάδα αργότερα παρουσίασε δημόσια το σχέδιο, ενώ λίγο μετά επιτεύχθηκε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
Οι χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις είχαν δεχθεί ιρανικές επιθέσεις τόσο στους πρώτους μήνες του πολέμου, όσο και πριν από μερικές εβδομάδες, ενώ υπέστησαν και μεγάλες οικονομικές απώλειες εξαιτίας των προβλημάτων που προκλήθηκαν στις θαλάσσιες εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι «ελπίζουμε να βρισκόμαστε προς το τέλος του πολέμου». Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε εκ νέου ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει το μήνυμα αυτό απευθείας από την Τεχεράνη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με ηγέτες ή υπουργούς Εξωτερικών των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) — της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και του Ομάν.
Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέστειλε την Τετάρτη τις πρώτες προσκλήσεις για τη συνάντηση. Μία από τις πηγές ανέφερε, τέλος, ότι η σύνθεση της συνάντησης ενδέχεται να διευρυνθεί, ώστε να συμμετάσχουν και άλλοι Άραβες και μουσουλμάνοι ηγέτες.
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