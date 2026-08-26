Η άγνωστη επιστολή της Ντόλι Πάρτον στον Eminem: Νιώθω ανεξήγητη σύνδεση μαζί σου, του έγραφε
Η άγνωστη επιστολή της Ντόλι Πάρτον στον Eminem: Νιώθω ανεξήγητη σύνδεση μαζί σου, του έγραφε
Ακόμη και για ένα παιδί που άκουγε κυρίως ραπ, ήταν ένα είδωλο, έγραψε ο Eminem
Ο Eminem αποτίει φόρο τιμής στην Ντόλι Πάρτον, αποκαλύπτοντας ένα μήνυμα που του είχε στείλει η θρυλική τραγουδίστρια.
Ανέβασε στο Instagram το γράμμα που του είχε στείλει η Πάρτον, με την ροζ υπογραφή της να ξεχωρίζει. Η τραγουδίστρια είχε στείλει το μήνυμα για να τιμήσει τον Eminem με αφορμή την ένταξή του στο Rock & Roll Hall of Fame το 2022.
«Λυπάμαι που δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να γνωριστούμε», έγραψε ο Eminem στη λεζάντα, «αλλά το γεγονός ότι έλαβα αυτό το γράμμα από τη Ντόλι με συγκίνησε πραγματικά. Σίγουρα δεν ήταν υποχρεωμένη να αφιερώσει χρόνο για να το κάνει αυτό».
«Ακόμη και για ένα παιδί που άκουγε κυρίως ραπ, ήταν ένα είδωλο. Μια σούπερ σταρ με κάθε έννοια της λέξης. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι. Και σε ευχαριστώ για τα ευγενικά σου λόγια», πρόσθεσε.
Στην επιστολή, η Πάρτον είπε στον καλλιτέχνη ότι, αν και «δεν ξέρω πολλά για τη ραπ μουσική, έχω καταλάβει ότι είσαι ο καλύτερος σε αυτό». Έγραψε ότι νιώθει μια «ανεξήγητη σύνδεση» μαζί του.
«Ήλπιζα να σε συναντήσω στη συναυλία, αλλά ξέρεις πόσο τρελά είναι αυτά τα πράγματα. Προσωπικά τα σιχαίνομαι και έχασα την ευκαιρία μου, αλλά ίσως κάποια μέρα συναντηθούμε», έγραψε η τραγουδίστρια. «Εν τω μεταξύ, συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις, γιατί το κάνεις τόσο καλά και όσο περίπλοκος κι αν είναι ο κόσμος σου, να ξέρεις ότι είσαι πολύ ξεχωριστός και αγγίζεις τους ανθρώπους με τρόπους που ούτε καν φαντάζεσαι. Με αγάπη και σεβασμό, Ντόλι Πάρτον», ανέφερε.
Την ίδια χρονιά που ο Eminem εισήχθη στο Rock & Roll Hall of Fame, η Parton ήταν υποψήφια. Αρχικά, ζήτησε να αποσυρθεί η υποψηφιότητά της. «Παρόλο που νιώθω εξαιρετικά κολακευμένη που προτάθηκα για το Rock & Roll Hall of Fame, δεν πιστεύω ότι έχω κερδίσει αυτό το δικαίωμα. Πραγματικά δεν θέλω να χωριστούν οι ψήφοι εξαιτίας μου, οπότε πρέπει να αποσυρθώ με σεβασμό», δήλωσε τότε σε ανακοίνωσή της, πιστεύοντας ότι η τελετή εισδοχής προοριζόταν για ροκ καλλιτέχνες.
Ωστόσο, αργότερα άλλαξε τη στάση της. «Υποθέτω ότι το κρίνουν με βάση τη μουσική και την επιρροή που έχουν ασκήσει ορισμένα τραγούδια, και υποθέτω ότι έχω κάνει τραγούδια με άλλους καλλιτέχνες σε αυτό το πλαίσιο», είχε πει στο Billboard. Πράγματι, εντάχθηκε στο Hall of Fame το 2022, ανεβαίνοντας στη σκηνή και λέγοντας: «Είμαι ροκ σταρ τώρα».
Ανέβασε στο Instagram το γράμμα που του είχε στείλει η Πάρτον, με την ροζ υπογραφή της να ξεχωρίζει. Η τραγουδίστρια είχε στείλει το μήνυμα για να τιμήσει τον Eminem με αφορμή την ένταξή του στο Rock & Roll Hall of Fame το 2022.
«Λυπάμαι που δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να γνωριστούμε», έγραψε ο Eminem στη λεζάντα, «αλλά το γεγονός ότι έλαβα αυτό το γράμμα από τη Ντόλι με συγκίνησε πραγματικά. Σίγουρα δεν ήταν υποχρεωμένη να αφιερώσει χρόνο για να το κάνει αυτό».
«Ακόμη και για ένα παιδί που άκουγε κυρίως ραπ, ήταν ένα είδωλο. Μια σούπερ σταρ με κάθε έννοια της λέξης. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι. Και σε ευχαριστώ για τα ευγενικά σου λόγια», πρόσθεσε.
Στην επιστολή, η Πάρτον είπε στον καλλιτέχνη ότι, αν και «δεν ξέρω πολλά για τη ραπ μουσική, έχω καταλάβει ότι είσαι ο καλύτερος σε αυτό». Έγραψε ότι νιώθει μια «ανεξήγητη σύνδεση» μαζί του.
«Ήλπιζα να σε συναντήσω στη συναυλία, αλλά ξέρεις πόσο τρελά είναι αυτά τα πράγματα. Προσωπικά τα σιχαίνομαι και έχασα την ευκαιρία μου, αλλά ίσως κάποια μέρα συναντηθούμε», έγραψε η τραγουδίστρια. «Εν τω μεταξύ, συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις, γιατί το κάνεις τόσο καλά και όσο περίπλοκος κι αν είναι ο κόσμος σου, να ξέρεις ότι είσαι πολύ ξεχωριστός και αγγίζεις τους ανθρώπους με τρόπους που ούτε καν φαντάζεσαι. Με αγάπη και σεβασμό, Ντόλι Πάρτον», ανέφερε.
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Την ίδια χρονιά που ο Eminem εισήχθη στο Rock & Roll Hall of Fame, η Parton ήταν υποψήφια. Αρχικά, ζήτησε να αποσυρθεί η υποψηφιότητά της. «Παρόλο που νιώθω εξαιρετικά κολακευμένη που προτάθηκα για το Rock & Roll Hall of Fame, δεν πιστεύω ότι έχω κερδίσει αυτό το δικαίωμα. Πραγματικά δεν θέλω να χωριστούν οι ψήφοι εξαιτίας μου, οπότε πρέπει να αποσυρθώ με σεβασμό», δήλωσε τότε σε ανακοίνωσή της, πιστεύοντας ότι η τελετή εισδοχής προοριζόταν για ροκ καλλιτέχνες.
Ωστόσο, αργότερα άλλαξε τη στάση της. «Υποθέτω ότι το κρίνουν με βάση τη μουσική και την επιρροή που έχουν ασκήσει ορισμένα τραγούδια, και υποθέτω ότι έχω κάνει τραγούδια με άλλους καλλιτέχνες σε αυτό το πλαίσιο», είχε πει στο Billboard. Πράγματι, εντάχθηκε στο Hall of Fame το 2022, ανεβαίνοντας στη σκηνή και λέγοντας: «Είμαι ροκ σταρ τώρα».
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