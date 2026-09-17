Πώς η Τουρκία διεκδικεί ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη της εκπαίδευσης: Από την άνοδο στο PISA έως την παγκόσμια μάχη των πανεπιστημίων

Η Άγκυρα έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, με στόχο να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της και παράλληλα να καταστήσει τα πανεπιστήμιά της πόλο έλξης για χιλιάδες ξένους φοιτητές





Σύμφωνα με τα







Είναι ξεκάθαρο, ότι η



Τι προκύπτει από τα αποτελέσματα του PISA 2025; Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διεθνούς μαθητικού διαγνωστικού διαγωνισμού PISA 2025, που δημοσιοποιήθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 από τον



παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα σε μαθηματικά και φυσικές επιστήμες και υποχώρησε στην κατανόηση κειμένου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ακόμη, η σύγκριση των ποσοστών επίτευξης του βασικού επιπέδου: στις φυσικές επιστήμες, για παράδειγμα, 81% των Τούρκων μαθητών έφτασαν τουλάχιστον στο Level 2, έναντι μόλις 59% στην Ελλάδα. Ο μ.ο.του ΟΟΣΑ ήταν 74%.



Το 2025 η Τουρκία κέρδισε +18 μονάδες στις φυσικές επιστήμες από το 2022, +8 μονάδες στα μαθηματικά, +16 μονάδες στην ανάγνωση. Την ίδια περίοδο, ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ υποχώρησε κατά 3 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, 9 στα μαθηματικά και 14 στην ανάγνωση.



Επίσης, από το 2015 έως το 2025 η Τουρκία μείωσε το ποσοστό των μαθητών χαμηλών επιδόσεων κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες στα μαθηματικά, κατά 16 μονάδες στην ανάγνωση και κατά 25 μονάδες στις φυσικές επιστήμες. Στα μαθηματικά οι Τούρκοι μαθητές βρίσκονται πλέον κοντά στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, ενώ στην ανάγνωση και τις φυσικές επιστήμες βρίσκονται πάνω από αυτόν.



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Η εικόνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη, ότι το PISA 2025 πραγματοποιήθηκε σε ένα διεθνές περιβάλλον σημαντικής εκπαιδευτικής υποχώρησης. Ο ΟΟΣΑ καταγράφει τη χαμηλότερη μέχρι σήμερα μέση επίδοση των χωρών του οργανισμού σε επιστήμες, ανάγνωση και μαθηματικά.



Τα ανωτέρω στοιχεία για την τουρκική εικόνα, όμως δεν είναι χωρίς προβλήματα: ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η απόσταση μεταξύ των μαθητών με τις υψηλότερες και εκείνων με τις χαμηλότερες επιδόσεις διευρύνθηκε στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες από το 2022 έως το 2025. Επίσης, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο.



Οι μαθητές από το ανώτερο 25% της κοινωνικοοικονομικής κλίμακας ξεπερνούσαν τους μαθητές του κατώτερου 25% κατά 81 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, διαφορά παρόμοια με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που είναι 85 μονάδες. Άρα, η Τουρκία δεν έχει «λύσει» το πρόβλημα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων αλλά έχει καταφέρει να ανεβάσει συνολικά το επίπεδο του συστήματος.



Μέσα στα τελευταία 15 περίπου χρόνια, η Τουρκία έχει οικοδομήσει μια συνεκτική στρατηγική ανόδου της εκπαίδευσης , με δύο παράλληλους στόχους: να βελτιώσει το ανθρώπινο κεφάλαιο στο εσωτερικό και να μετατρέψει την ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνή αγορά και μηχανισμό γεωπολιτικής επιρροής.Σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα PISA 2025 , φαίνεται ότι ο πρώτος στόχος έχει αρχίσει να αποδίδει. Παράλληλα, οι 350.000 διεθνείς φοιτητές στη γείτονα δείχνουν ότι ο δεύτερος στόχος, επίσης, δεν απέχει από το να κατακτηθεί.Και ο στόχος των 500.000+ ή ακόμη και του 1 εκατομμυρίου - μαζί με ξένους καθηγητές, campus στο εξωτερικό, διεθνή ερευνητικά δίκτυα και προσέλκυση ταλέντου σε τεχνολογία, μηχανική, ιατρική και επιστήμες - δείχνει ότι η Άγκυρα δεν αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως απλό κοινωνικό αγαθό αλλά ως εθνική επένδυση, οικονομική υποδομή και εργαλείο ισχύος.Είναι ξεκάθαρο, ότι η Τουρκία εργάζεται συστηματικά και στρατηγικά, προκειμένου να αλλάξει τη θέση της στον διεθνή χάρτη της εκπαίδευσης.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διεθνούς μαθητικού διαγνωστικού διαγωνισμού PISA 2025, που δημοσιοποιήθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 από τον ΟΟΣΑ , η Τουρκία είναι μία από τις λίγες χώρες, που βελτιώθηκαν και στα τρία βασικά αντικείμενα μεταξύ 2022 και 2025 – Μαθηματικά, Κατανόηση Κειμένου, Φυσικές Επιστήμες.Η Ελλάδα, αντιθέτως,και υποχώρησε στην κατανόηση κειμένου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ακόμη, η σύγκριση των ποσοστών επίτευξης του βασικού επιπέδου: στις φυσικές επιστήμες, για παράδειγμα, 81% των Τούρκων μαθητών έφτασαν τουλάχιστον στο Level 2, έναντι μόλις 59% στην Ελλάδα. Ο μ.ο.του ΟΟΣΑ ήταν 74%.Το 2025 η Τουρκία κέρδισε +18 μονάδες στις φυσικές επιστήμες από το 2022, +8 μονάδες στα μαθηματικά, +16 μονάδες στην ανάγνωση. Την ίδια περίοδο, ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ υποχώρησε κατά 3 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, 9 στα μαθηματικά και 14 στην ανάγνωση.Επίσης, από το 2015 έως το 2025 η Τουρκία μείωσε το ποσοστό των μαθητών χαμηλών επιδόσεων κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες στα μαθηματικά, κατά 16 μονάδες στην ανάγνωση και κατά 25 μονάδες στις φυσικές επιστήμες. Στα μαθηματικά οι Τούρκοι μαθητές βρίσκονται πλέον κοντά στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, ενώ στην ανάγνωση και τις φυσικές επιστήμες βρίσκονται πάνω από αυτόν. Ελλάδα κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σε σχέση με το 2015, το ποσοστό των μαθητών κάτω από το Level 2 αυξήθηκε κατά 14 μονάδες στα μαθηματικά, 17 μονάδες στην ανάγνωση, 8 μονάδες στις φυσικές επιστήμες.Η εικόνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη, ότι το PISA 2025 πραγματοποιήθηκε σε ένα διεθνές περιβάλλον σημαντικής εκπαιδευτικής υποχώρησης. Ο ΟΟΣΑ καταγράφει τη χαμηλότερη μέχρι σήμερα μέση επίδοση των χωρών του οργανισμού σε επιστήμες, ανάγνωση και μαθηματικά.Τα ανωτέρω στοιχεία για την τουρκική εικόνα, όμως δεν είναι χωρίς προβλήματα: ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η απόσταση μεταξύ των μαθητών με τις υψηλότερες και εκείνων με τις χαμηλότερες επιδόσεις διευρύνθηκε στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες από το 2022 έως το 2025. Επίσης, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο.Οι μαθητές από το ανώτερο 25% της κοινωνικοοικονομικής κλίμακας ξεπερνούσαν τους μαθητές του κατώτερου 25% κατά 81 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, διαφορά παρόμοια με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που είναι 85 μονάδες. Άρα, η Τουρκία δεν έχει «λύσει» το πρόβλημα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων αλλά έχει καταφέρει να ανεβάσει συνολικά το επίπεδο του συστήματος.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Τουρκία είναι μία από τις λίγες χώρες με βελτίωση και στα τρία πεδία.



Πώς καταγράφεται η τουρκική αλλαγή στα πανεπιστήμια; Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας (YÖK) και διεθνείς οικονομικές αναλύσεις, όπως του ιαπωνικού οργανισμού Nikkei, η Τουρκία έχει σήμερα τουλάχιστον 350.000 διεθνείς φοιτητές και κατατάσσεται 8η παγκοσμίως ως προς τον αριθμό τους.



Οι διεθνείς φοιτητές αντιστοιχούν στο 7,49% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού. Ο αριθμός αυτός έχει καταγράψει θεαματική άνοδο τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την Τουρκία έναν από τους ισχυρότερους περιφερειακούς εκπαιδευτικούς κόμβους παγκοσμίως.



Ειδικότερα, οι διεθνείς φοιτητές στην Τουρκία προέρχονται από περίπου 200 διαφορετικές χώρες. Η πλειονότητα - περίπου τα ¾ - προέρχεται από χώρες της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.



Ενδεικτικά, οι μεγαλύτερες κοινότητες φοιτητών είναι από τη Συρία (άνω των 58.000–60.000 φοιτητών), το Αζερμπαϊτζάν (περίπου 34.000–40.000 φοιτητές), αλλά και το Τουρκμενιστάν, Ιράν, Ιράκ. Όσον αφορά στο οικονομικό τους αποτύπωμα, οι αλλοδαποί φοιτητές συνεισφέρουν περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στην τουρκική οικονομία.



Τα προγράμματα που προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφορούν τις Ιατρικές Επιστήμες (Tıp Fakültesi) και τα τμήματα Μηχανικών, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία.



Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα συγκρίσιμα στοιχεία του ΟΟΣΑ, είχε το 2023 μόλις 3% διεθνείς ή αλλοδαπούς φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από 3,4% το 2018. Την ίδια στιγμή, ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ ήταν 7,4%.

Και στο σημείο αυτό, η τάση μεταξύ των δύο χωρών είναι αντίθετη: στην Τουρκία το ποσοστό αυξήθηκε από 1,7% το 2018 σε 4,3% το 2023 με τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ. Στην Ελλάδα μειώθηκε από 3,4% σε 3%.



Πώς διαμορφώνεται το σχέδιο εξέλιξης της εκπαίδευσης της Τουρκίας; Μέσα σε περίπου επτά χρόνια, η εξέλιξη των απόλυτων αριθμών έχει ως εξής: Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αλλοδαπών φοιτητών στην Τουρκία το 2018 ήταν 126.681, το 2020, 184.046, το 2021 ανέβηκε στους 223.978, το 2022 έφτασε τους 260.316 ενώ το 2024 ξεπέρασε τους 300.000 φτάνοντας περίπου τους 340.000. Η ανοδική τάση συνεχίστηκε και το 2025, φτάνοντας περίπου τους 350.000.



Όπως προκύπτει, από το 2018 έως το 2025, ο αριθμός αυξήθηκε κατά περίπου 177%, δηλαδή σχεδόν τριπλασιάστηκε.



Πιο αναλυτικά, η Τουρκία βασίζεται σε ένα δεκαπενταετές σχέδιο εξέλιξης: μεταξύ 2011–2014, άρχισε να αντιμετωπίζει πιο συστηματικά τη διεθνή φοιτητική κινητικότητα στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας.



Το 2012–2013 ξεκίνησε ένα σημαντικό πρόγραμμα υποτροφιών για διεθνείς φοιτητές. Μέχρι το 2015 είχαν ήδη επιλεγεί 14.015 φοιτητές από 176 χώρες μέσω του σχετικού μηχανισμού. Παράλληλα, το 2011 δημιουργήθηκε το Mevlana Exchange Programme, ανοίγοντας τις ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκών με πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο.



Από το 2015 έως το 2020, παρατηρείται η πραγματική ‘απογείωση’ στον τομέα της διεθνοποίησης, καθώς ο αριθμός των διεθνών φοιτητών αυξάνεται γρήγορα. Η Τουρκία διευρύνει τα αγγλόφωνα προγράμματα, προσελκύει φοιτητές από Μέση Ανατολή, Αφρική, Κεντρική Ασία και Βαλκάνια και χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τις υποτροφίες ως εργαλείο διεθνούς προσέλκυσης.



Το 2018 ο αριθμός είχε φτάσει ήδη τις 126.681. Μέχρι το 2020 είχε ανέβει στις 184.046.



Την πενταετία 2020–2025 η διεθνοποίηση γίνεται πλέον κρατική στρατηγική ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι η αύξηση συνεχίζεται παρά την πανδημία. Το 2025 η χώρα αριθμεί περίπου στους 350.000 διεθνείς φοιτητές, όπως προαναφέρθηκε, με την αύξηση να φτάνει πλέον το 85% περίπου. Τότε ήταν που το YÖK παρουσιάζει το πρόγραμμα διεθνοποίησης: Internationalization in Higher Education Strategy Document 2024–2028.



Ο στόχος που περιλαμβάνεται στην επίσημη στρατηγική διεθνοποίησης είναι να ξεπεράσει η χώρα τους 500.000 διεθνείς φοιτητές. Μάλιστα, σε μεταγενέστερη τοποθέτηση του YÖK γίνεται λόγος ακόμη και για στόχο 1 εκατομμυρίου έως το 2030.



Πού επενδύει η Τουρκία Η Τουρκία δεν δαπανά συνολικά μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ για την εκπαίδευση από την Ελλάδα.



Σύμφωνα με το Education at a Glance 2025, η Τουρκία δαπανούσε το 2022 3,4% του ΑΕΠ από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Ελλάδα 3,9%. Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ ήταν 4,7%.



Η διαφορά μεταξύ των δύο χωρών έγκειται στη δομή του συστήματος. Ειδικότερα, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και ανάπτυξης, η δαπάνη στην Τουρκία είναι 7.698 δολάρια PPP ανά φοιτητή, όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 15.102 δολάρια. Στην Ελλάδα, η αντίστοιχη δαπάνη είναι 4.497 δολάρια. Άρα η Τουρκία δαπανά περίπου 71% περισσότερα ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα.



Ειδικότερα, αναφέρεται ότι στο επενδυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας για το 2025, ο τομέας της εκπαίδευσης έλαβε 217,9 δισ. τουρκικές λίρες, αυξημένες κατά 44,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Από αυτά, 140,8 δισ. λίρες κατευθύνθηκαν στη βασική εκπαίδευση, 53,5 δισ. λίρες στις επενδύσεις των πανεπιστημίων, με αύξηση περίπου 51%, ενώ 5 δισ. λίρες διατέθηκαν ειδικά για τον εκσυγχρονισμό της τεχνικής και εργαστηριακής υποδομής 1.500 επαγγελματικών και τεχνικών λυκείων – η Τουρκία δεν επενδύει, δηλαδή, μόνο στα πανεπιστήμια αλλά προσπαθεί παράλληλα να συνδέσει την εκπαίδευση με τις ανάγκες της παραγωγής.



Η επαγγελματική εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως μέρος της οικονομικής στρατηγικής: εργαστήρια, τεχνικές ειδικότητες, σύγχρονος εξοπλισμός και σύνδεση με τις νέες τεχνολογίες. Τέλος, σημειώνεται, ότι το 2025 το εκπαιδευτικό σκέλος του εθνικού επενδυτικού προγράμματος ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο, μετά τις μεταφορές και επικοινωνίες, με μερίδιο 15,1%.



Πώς «ανακαλύπτουν» οι διεθνείς φοιτητές την Τουρκία; Αντί να περιμένει να την ‘ανακαλύψουν’, η Τουρκία «πηγαίνει» να βρει τους φοιτητές. Ουσιαστικά, έχει δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο εισαγωγής φοιτητών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το TR-YÖS, η κεντρική εξέταση για αλλοδαπούς υποψηφίους.



Το 2025 η εξέταση πραγματοποιήθηκε σε 88 εξεταστικά κέντρα σε 60 χώρες, εκτός και εντός Τουρκίας, και προσφερόταν σε έξι γλώσσες: τουρκικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, αραβικά και ρωσικά.



Επίσης, από το 2024, τα κρατικά πανεπιστήμια δεν πραγματοποιούν πλέον το καθένα ξεχωριστά τις δικές του εξετάσεις για διεθνείς φοιτητές. Μπορούν να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα του TR-YÖS αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένα απολυτήρια, όπως IB, Abitur και GCE A Level.



Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια τυποποίησης και διεθνοποίησης της εισαγωγής. Παράλληλα, από το 2024 τα acceptance letters των πανεπιστημίων πρέπει να φέρουν YÖKSİS Digital Registration Number, ώστε να ελέγχονται ηλεκτρονικά από τις τουρκικές διπλωματικές αποστολές και να περιορίζονται οι απάτες με πλαστές επιστολές εισαγωγής.



Τι σπουδάζουν; Η Τουρκία προσπαθεί να κατευθύνει την προσέλκυση προς τομείς που θεωρεί στρατηγικούς. Το ίδιο το YÖK αναφέρει ειδικά την υψηλή τεχνολογία, τη μηχανική, την ιατρική, τις φυσικές επιστήμες. Ο στόχος είναι, ένα ποσοστό των διεθνών αποφοίτων να εντάσσεται στην τουρκική έρευνα, στα πανεπιστήμια και στη βιομηχανία.



Σημειώνεται, ότι τα τουρκικά πανεπιστήμια προσφέρουν εκατοντάδες προγράμματα σε Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Νοσηλευτική, Πολυτεχνικές σχολές, Πληροφορική, Τεχνητή νοημοσύνη, Business, Οικονομικά, Νομική, Ψυχολογία, Αρχιτεκτονική, Κοινωνικές Επιστήμες, Γεωπονική, Κτηνιατρική.



Αξίζει να επισημανθεί, ότι πολλά προγράμματα προσφέρονται στα αγγλικά, κάτι που μειώνει δραματικά το εμπόδιο για έναν αλλοδαπό.



Τα δίδακτρα στα τουρκικά πανεπιστήμια Τα δίδακτρα στην Τουρκία διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το αν πρόκειται για δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το πρόγραμμα σπουδών ή τη γλώσσα διδασκαλίας..



Για παράδειγμα, στο İstanbul Okan University, για το ακαδημαϊκό έτος 2026–27, η Ιατρική κοστίζει 22.500 δολάρια ετησίως στα αγγλικά ή 19.500 δολάρια στα τουρκικά. Η Οδοντιατρική στα αγγλικά είναι 18.000 δολάρια ετησίως.



Σε άλλο ίδρυμα, το Üsküdar University, η Ιατρική στα αγγλικά εμφανίζεται στα 24.000 δολάρια, ενώ η τουρκική Ιατρική στα 18.000 δολάρια ετησίως. Σε πιο οικονομικά προγράμματα ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα ποσά μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερα.



Για παράδειγμα, στο Istanbul Kent University, προγράμματα όπως Φυσικοθεραπεία, Νοσηλευτική και άλλα συναφή εμφανίζονται περίπου στα 4.400–5.800 δολάρια ετησίως.



Αντίστοιχα, πολλά προγράμματα κοινωνικών, οικονομικών ή ανθρωπιστικών επιστημών κυμαίνονται μεταξύ 4.000 και 6.000 δολαρίων ετησίως.



Τι ισχύει για τις υποτροφίες; Η Τουρκία δεν βασίζεται μόνο στα δίδακτρα αλλά ένα σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής είναι οι Türkiye Scholarships.



Το τουρκικό κράτος προσφέρει περίπου 5.000 υποτροφίες σε διεθνείς φοιτητές ετησίως, σύμφωνα με το YÖK. Επομένως, οι υπότροφοι λειτουργούν ως ένα είδος «πυρήνα» ακαδημαϊκής διπλωματίας, ενώ οι υπόλοιποι διεθνείς φοιτητές δημιουργούν μια μεγάλη διεθνή αγορά για τα τουρκικά πανεπιστήμια - μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2026, το YÖK ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Erdoğan είχε σημειώσει πως το 95% των διεθνών φοιτητών καλύπτει μόνο του δίδακτρα, διαμονή και άλλα έξοδα.



Ποια η θέση των τουρκικών πανεπιστημίων στις διεθνείς κατατάξεις; Η άνοδος των τουρκικών πανεπιστημίων στις λίστες διεθνών κατατάξεων αποτελεί, επίσης, μέρος της στρατηγικής της.



Ορισμένα πανεπιστήμια έχουν ήδη καταφέρει να δημιουργήσουν αξιοσημείωτη διεθνή παρουσία. Ενδεικτικά, στην κατάταξη Times Higher Education World University Rankings 2025, μεταξύ των τουρκικών πανεπιστημίων ξεχωρίζουν τα Koç University, Middle East Technical University (METU) και Sabancı University, που βρίσκονταν στην περιοχή 351–400 παγκοσμίως.



Στοχεύει μόνο σε φοιτητές από το εξωτερικό η Τουρκία; Το τουρκικό όραμα για την εκπαίδευση δεν περιορίζεται στην προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών. Σύμφωνα με το σχέδιο 2024–2028, η Τουρκία επιδιώκει να αυξήσει το ποσοστό των διεθνών ακαδημαϊκών από 1,57% σε 5%.



Θέλει επίσης κοινά πτυχία, διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες, προσέλκυση διακεκριμένων ξένων επιστημόνων, αύξηση αγγλόφωνων μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων, προσέλκυση ξένων αποφοίτων σε R&D (έρευνα και ανάπτυξη), άνοδο των ερευνητικών πανεπιστημίων στις διεθνείς κατατάξεις.



Επιπλέον, τα τουρκικά πανεπιστήμια στοχεύουν να ανοίγουν campuses, σχολές και προγράμματα στο εξωτερικό. Ήδη η στρατηγική αναφέρεται σε Αζερμπαϊτζάν και Ουζμπεκιστάν και προβλέπει επέκταση σε Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία και Αφρική.



Τι ισχύει για τη διεθνοποίηση στην Ελλάδα; Η προσπάθεια για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι πολύ νεότερη, αφού ο εθνικός φορέας Study in Greece λειτουργεί επίσημα από το 2023.



Εκπροσωπώντας τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων στο εξωτερικό, η δραστηριοποίησή του είναι ιδιαίτερα έντονη και πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα: συμμετοχή στις μεγαλύτερες διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις, προκειμένου να καταστήσουν την Ελλάδα «ορατή» στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη, αποστολές σε όλο τον κόσμο για την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών, πλήρης παρακολούθηση της πορείας της αίτησής τους για εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και παροχή επιπλέον υπηρεσιών, όπως η διευκόλυνση στην ανεύρεση στέγης.



Ωστόσο, παρά τις συστηματικές προσπάθειες του φορέα, η βιωσιμότητά του παραμένει εξαρτημένη από προγράμματα ΕΣΠΑ – αξίζει να αναφερθεί, ότι στο τέλος του χρόνου ολοκληρώνεται το τρέχον ‘πακέτο’ χρηματοδότησης και το μέλλον του Study in Greece είναι αβέβαιο.



Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Παιδείας έχει χρηματοδοτήσει δράσεις διεθνοποίησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.



Ενδεικτικά, μία δράση για κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα ελληνικών ΑΕΙ με διακεκριμένα ξένα πανεπιστήμια είχε συνολικό προϋπολογισμό 81 εκατ. ευρώ, με 63 προτάσεις που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση.



Παράλληλα, η Ελλάδα μπήκε σε μια νέα φάση με την ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, τα οποία ξεκίνησαν να λειτουργούν για πρώτη φορά στη χώρα μας από το ακαδημαϊκό έτος 2025–26.



Αναφορικά με τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια, υπογραμμίζεται ότι τα αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών πολλαπλασιάζονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η έναρξη σε λίγες μέρες του πρώτου αγγλόφωνου τετραετούς προγράμματος σπουδών Νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.



Άρα η Ελλάδα μόλις τώρα αρχίζει να δημιουργεί ένα νέο διεθνές οικοσύστημα ανώτατης εκπαίδευσης.



Τα ισχυρά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, οι προκλήσεις Ελλάδα και Τουρκία σίγουρα ανταγωνίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ίδια γεωγραφική ζώνη για το ίδιο διεθνές φοιτητικό κοινό. Παρά την αλματώδη πρόοδο της Τουρκίας, όμως, η Ελλάδα διαθέτει τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα: Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό περιβάλλον, γεωγραφική θέση, πολιτιστικό κεφάλαιο, χαμηλότερο κόστος σε σχέση με αρκετές δυτικοευρωπαϊκές χώρες - τα προπτυχιακά προγράμματα για τους αλλοδαπούς φοιτητές κυμαίνονται κατά μέσο όρο μεταξύ €5.000–€15.000 ετησίως ενώ τα master €3.000–€7.000.- και ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια.



Ωστόσο, η χώρα μας δεν έχει ακόμη μετατρέψει αυτά τα πλεονεκτήματα σε αντίστοιχη διεθνή φοιτητική παρουσία. Για το 2024, το ελληνικό υπουργείο Παιδείας καταγράφει 695.678 εγγεγραμμένους φοιτητές εκ των οποίων, μόλις το 3% είναι διεθνείς.



Επίσης, παραμένουν ανοικτά ζητήματα γλώσσας διδασκαλίας, ανάγκης περισσότερων αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων.



Τέλος, υπάρχουν δυσκολίες στη στέγαση, στην ταχύτητα έκδοσης visa και αδειών παραμονής, στο διεθνές marketing των ελληνικών πανεπιστημίων, στη διοικητική υποστήριξη ξένων φοιτητών, στη σύνδεση πανεπιστημίων με επιχειρήσεις, στην ερευνητική χρηματοδότηση.