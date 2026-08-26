Πέθανε στα 80 του χρόνια ο Τιμ Κάρι, ο ηθοποιός του «The Rocky Horror Picture Show»
Πέθανε στα 80 του χρόνια ο Τιμ Κάρι, ο ηθοποιός του «The Rocky Horror Picture Show»
Ο Κάρι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2012
Σε ηλικία 80 ετών πέθανε ο Τιμ Κάρι, ο ηθοποιός που έγινε περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του Δρ. Φρανκ-Ν-Φέρτερ στην ταινία «The Rocky Horror Picture Show».
Πηγές ανέφεραν στο TMZ ότι ο Κάρι, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας για πάνω από μία δεκαετία, έφυγε από τη ζωή αργά το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.
Ο Τιμ Κάρι ξεκίνησε την καριέρα του στο Χόλιγουντ στα τέλη της δεκαετίας του 1960, πριν γνωρίσει τη μεγάλη του επιτυχία με το «The Rocky Horror Picture Show».
Αν και αρχικά η ταινία δεν είχε τύχει ιδιαίτερης αποδοχής από τους κριτικούς, απέκτησε στη συνέχεια δεύτερη ζωή και εξελίχθηκε σε πολιτιστικό φαινόμενο μέσα από τις μεταμεσονύκτιες προβολές, όπως συνέβη δεκαετίες αργότερα με το «The Room».
Είχε υποδυθεί επίσης τον Πένιγουαϊζ στην τηλεοπτική μεταφορά του «It» του Στίβεν Κινγκ το 1990, καθώς και από τον ρόλο του ως κ. Χέκτορ στο «Home Alone 2: Lost in New York». Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται ακόμη τα «Annie», «The Hunt for Red October», «Muppet Treasure Island», «Addams Family Reunion» και «Scary Movie 2».
Αν και παρέμεινε ενεργός ως ηθοποιός τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο, τα προβλήματα υγείας περιόρισαν τη δραστηριότητά του τα τελευταία χρόνια. Το 2012 υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο κατέστησε αναγκαία χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο.
Πέρυσι, περίπου την περίοδο που κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Vagabond», ο Τιμ Κάρι είχε δηλώσει ότι εξακολουθούσε να μην μπορεί να περπατήσει.
Πηγές ανέφεραν στο TMZ ότι ο Κάρι, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας για πάνω από μία δεκαετία, έφυγε από τη ζωή αργά το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.
Ο Τιμ Κάρι ξεκίνησε την καριέρα του στο Χόλιγουντ στα τέλη της δεκαετίας του 1960, πριν γνωρίσει τη μεγάλη του επιτυχία με το «The Rocky Horror Picture Show».
Tim Curry -- the legendary film and TV actor best known for playing Dr. Frank-N-Furter in the cult classic "The Rocky Horror Picture Show" -- has died 🕊️ pic.twitter.com/vp4QONklU5— TMZ (@TMZ) August 26, 2026
Είχε υποδυθεί επίσης τον Πένιγουαϊζ στην τηλεοπτική μεταφορά του «It» του Στίβεν Κινγκ το 1990, καθώς και από τον ρόλο του ως κ. Χέκτορ στο «Home Alone 2: Lost in New York». Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται ακόμη τα «Annie», «The Hunt for Red October», «Muppet Treasure Island», «Addams Family Reunion» και «Scary Movie 2».
Αν και παρέμεινε ενεργός ως ηθοποιός τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο, τα προβλήματα υγείας περιόρισαν τη δραστηριότητά του τα τελευταία χρόνια. Το 2012 υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο κατέστησε αναγκαία χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο.
Πέρυσι, περίπου την περίοδο που κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Vagabond», ο Τιμ Κάρι είχε δηλώσει ότι εξακολουθούσε να μην μπορεί να περπατήσει.
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