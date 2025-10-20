Τιμ Κάρι για το εγκεφαλικό που υπέστη το 2012: Μισούσα το ότι δεν μπορούσα να μιλήσω
Τιμ Κάρι για το εγκεφαλικό που υπέστη το 2012: Μισούσα το ότι δεν μπορούσα να μιλήσω
Έπρεπε να μάθω ξανά να μιλάω, ήταν πολύ περίεργο, δήλωσε ο ηθοποιός
Μια αναδρομή στο 2012 έκανε ο Τιμ Κάρι, περιγράφοντας τη μέρα που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Όπως αποκάλυψε, δεν είχε ιδέα πως κάτι δεν πήγαινε καλά μέχρι που ένας μασέρ του πρότεινε να πάει στο νοσοκομείο. Εκείνος δεν είχε αντιληφθεί τίποτα, αφού δεν ένιωθε κάποια ενόχληση.
Ο ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του σε ταινίες, όπως το «The Rocky Horror Picture Show», «Clue», «Annie», «It και Home Alone 2», έδωσε συνέντευξη στο Turner Classic Movies που προβλήθηκε στο CBS Sunday Morning, όπου μοιράστηκε τις λεπτομέρειες εκείνης της μοιραίας ημέρας.
«Ήταν τόσο παράξενο», είπε αρχικά. «Έκανα στην πραγματικότητα μασάζ και ο άνθρωπος που μου έκανε το μασάζ μου είπε: “Ανησυχώ για σένα. Νομίζω ότι πρέπει να καλέσουμε γιατρό.” Εγώ ένιωθα μια χαρά. Δεν είχα συμπτώματα που να γνωρίζω. Δεν πονούσα», εξήγησε.
Ο Κάρι έμαθε για το πρόβλημα της υγείας του, αφού εισήχθη στο νοσοκομείο και αμέσως σκέφτηκε τον πατέρα του, που είχε πεθάνει από εγκεφαλικό όταν ο ίδιος ήταν 10 ετών. «Φοβήθηκα», εξομολογήθηκε αναφερόμενος στην αντίδρασή του μόλις έμαθε ότι ίσως να είχε το τέλος του πατέρα του.
Στη συνέχεια, υποβλήθηκε σε επέμβαση στον εγκέφαλο. «Έπρεπε να μάθω ξανά να μιλάω. Ήταν πολύ περίεργο. Μισούσα το ότι δεν μπορούσα να μιλήσω», σημείωσε σχετικά με την αποκατάσταση που ακολούθησε. Επιπλέον, η αριστερή πλευρά του προσώπου του παρέλυσε. «Το πρόσωπό μου πήγε κάπως στο πλάι», εξήγησε ο Κάρι.
Ο 79χρονος ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν τον φοβίζει η σκέψη του αναπόφευκτου τέλους. «Δεν φοβάμαι τον θάνατο. Προσπαθώ να τον αποφεύγω», είπε γελώντας. «Νομίζω ότι όλοι το κάνουμε, αλλά υποψιάζομαι ότι στο τέλος θα τον καλωσορίσω. Νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ παρηγορητικό να πεις αντίο, και θέλω να το αξίζω», κατέληξε.
