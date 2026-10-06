Κριστιάνο Ρονάλντο: Επέστρεψε στην Αλ Νασρ με άκρως ανανεωμένη εμφάνιση
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Κριστιάνο Ρονάλντο Αλ Νασρ look

Κριστιάνο Ρονάλντο: Επέστρεψε στην Αλ Νασρ με άκρως ανανεωμένη εμφάνιση

Με νέο στυλ επέστρεψε στις υποχρεώσεις της Αλ Νασρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την επεισοδιακή αποχώρησή του από την εθνική Πορτογαλίας

Κριστιάνο Ρονάλντο: Επέστρεψε στην Αλ Νασρ με άκρως ανανεωμένη εμφάνιση
Στη Σαουδική Αραβία και τις υποχρεώσεις του με την Αλ Νασρ έχει στρέψει ξανά την προσοχή του ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αφήνοντας προσωρινά στην άκρη την ένταση που δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα γύρω από την εθνική Πορτογαλίας.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας του, με την Αλ Νασρ να καλωσορίζει ξανά τον αρχηγό της μέσα από τα social media. Αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή, ωστόσο, δεν ήταν μόνο η επιστροφή του, αλλά και η αλλαγή στην εμφάνισή του.

Ο Ρονάλντο αποχωρίστηκε το ξανθό look που είχε υιοθετήσει το προηγούμενο διάστημα και εμφανίστηκε με διαφορετικό στιλ, σε μια εικόνα που φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φίλους της ομάδας.

Η Αλ Νασρ συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα μήνυμα αποθέωσης για τον Πορτογάλο, υπογραμμίζοντας για ακόμη μία φορά τη σημασία του για τον σύλλογο και τον κόσμο του.


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