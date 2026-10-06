Το μήνυμα του Μέσι για την Αργεντινή: «Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου, η περηφάνια μου, η ζωή μου», βίντεο
SPORTS
Λιονέλ Μέσι Εθνική Αργεντινής

Το μήνυμα του Μέσι για την Αργεντινή: «Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου, η περηφάνια μου, η ζωή μου», βίντεο

Ο 39χρονος σούπερ σταρ έστειλε ένα πρώτο μήνυμα εν όψει του τελευταίου του αγώνα με την εθνική ομάδα της Αργεντινής

Το μήνυμα του Μέσι για την Αργεντινή: «Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου, η περηφάνια μου, η ζωή μου», βίντεο
UPD:
Η Αργεντινή ζει στους ρυθμούς του τελευταίου αγώνα του Λιονέλ Μέσι με την εθνική ομάδα. 

Η «αλμπιτσελέστε» υποδέχεται τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10, 02:00) το Μπενίν σε φιλικό ματς, στο αντίο του 39χρονου σούπερ σταρ με το εθνόσημο. 

Η έδρα της Ρίβερ Πλέιτ, το θρυλικό «Μονουμεντάλ» αναμένεται φυσικά να είναι κατάμεστο με 85.000 κόσμο ενώ εκατομμύρια άλλοι θα είναι στημένοι μπροστά στην τηλεόραση. 

Ο Μέσι σε μια άκρως συγκινητική, για εκείνον, ημέρα, έστειλε ένα πρώτο μήνυμα λίγο πριν μπει στο γήπεδο για τελευταία φορά με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. 

«Η στιγμή έφτασε. Φεύγω με γαλήνη. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Η περηφάνια μου. Η ζωή μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο. Θα σας θυμάμαι για πάντα» είπε χαρακτηριστικά.

UPD:

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