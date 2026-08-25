Τραμπ για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον: Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους, μεσίστιες οι αμερικανικές σημαίες για μία εβδομάδα
Τραμπ για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον: Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους, μεσίστιες οι αμερικανικές σημαίες για μία εβδομάδα
Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τη διαδρομή και την προσφορά της , σημειώνοντας ότι υπήρξε «μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της κάντρι»
Με λόγια συγκίνησης αποχαιρέτησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Ντόλι Πάρτον, μετά την είδηση του θανάτου της θρυλικής τραγουδίστριας της κάντρι σε ηλικία 80 ετών.
Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε την απώλειά της «πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους» και ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες για μία εβδομάδα προς τιμήν της.
Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τη διαδρομή και την προσφορά της Ντόλι Πάρτον, σημειώνοντας ότι υπήρξε «μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της κάντρι» και υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητά της.
«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνω ότι η Ντόλι Πάρτον, μια από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της κάντρι, και πολύ περισσότερο, ΠΟΤΕ, μόλις έφυγε από τη ζωή. Αυτή είναι μια πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν υπήρξε ποτέ καμία σαν αυτήν, και ποτέ δεν θα υπάρξει. Προς τιμήν της, η αμερικανική σημαία σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες θα κυματίζουν μεσίστιες για μια εβδομάδα, ξεκινώντας απόψε στις 6:00 μ.μ. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι! Ο κόσμος σε αγαπά. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε την απώλειά της «πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους» και ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες για μία εβδομάδα προς τιμήν της.
Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τη διαδρομή και την προσφορά της Ντόλι Πάρτον, σημειώνοντας ότι υπήρξε «μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της κάντρι» και υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητά της.
«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνω ότι η Ντόλι Πάρτον, μια από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της κάντρι, και πολύ περισσότερο, ΠΟΤΕ, μόλις έφυγε από τη ζωή. Αυτή είναι μια πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν υπήρξε ποτέ καμία σαν αυτήν, και ποτέ δεν θα υπάρξει. Προς τιμήν της, η αμερικανική σημαία σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες θα κυματίζουν μεσίστιες για μια εβδομάδα, ξεκινώντας απόψε στις 6:00 μ.μ. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι! Ο κόσμος σε αγαπά. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ
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