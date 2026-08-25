Το βίντεο από τον γάμο της αδερφής του Χρήστου Μάστορα: Κουμπάρος του ζευγαριού ο τραγουδιστής 
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Χρήστος Μάστορας Αδερφή Γάμος

Το βίντεο από τον γάμο της αδερφής του Χρήστου Μάστορα: Κουμπάρος του ζευγαριού ο τραγουδιστής 

Η Αμαλία Μάστορα παντρεύτηκε το Σάββατο 22 Αυγούστου

Το βίντεο από τον γάμο της αδερφής του Χρήστου Μάστορα: Κουμπάρος του ζευγαριού ο τραγουδιστής 
Ένα βίντεο από τον γάμο της αδερφής του Χρήστου Μάστορα δημοσιεύτηκε στα social media. Η Αμαλία Μάστορα παντρεύτηκε με τον Μάνο Παπαγεωργίου το Σάββατο 22 Αυγούστου. Ο δυο τους γνωρίζονταν χρόνια, αφού εκείνος είναι παιδικός φίλος και κομμωτής του τραγουδιστή.

Όπως φάνηκε μέσα από τις νέες εικόνες που κυκλοφόρησαν, ο Χρήστος Μάστορας ήταν ο κουμπάρος του ζευγαριού, ενώ απαθανατίζεται να αλλάζει τα στέφανα. Σε άλλα πλάνα, φαίνονται η μητέρα της νύφης συγκινημένη και μία καλή της φίλη δακρυσμένη.

Δείτε το βίντεο 

@lenialspapas

🩷

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