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Οποιαδήποτε επίθεση στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Τουρκία είναι επίθεση στα ανθρώπινα δικαιώματα όλων, λέει ο ΟΗΕ
ΚΟΣΜΟΣ
ΛΟΑΤΚΙ+ ΛΟΑΤΚΙ Τουρκία Συλλήψεις ΟΗΕ

Οποιαδήποτε επίθεση στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Τουρκία είναι επίθεση στα ανθρώπινα δικαιώματα όλων, λέει ο ΟΗΕ

Την πάγια θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ υπέρ της προάσπισης των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας επανέλαβε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ, όταν ρωτήθηκε για  τις μαζικές συλλήψεις και κρατήσεις στην Τουρκία

Οποιαδήποτε επίθεση στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Τουρκία είναι επίθεση στα ανθρώπινα δικαιώματα όλων, λέει ο ΟΗΕ
Την πάγια θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ υπέρ της προάσπισης των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας επανέλαβε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ, ερωτηθείς σχετικά με αναφορές για μαζικές συλλήψεις και κρατήσεις ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα παρέπεμψε στις δηλώσεις του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ.

«Έχουμε δει τα σχόλια του Φόλκερ Τουρκ, του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις αναφορές περί μαζικών συλλήψεων και κρατήσεων ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.


Ερωτηθείς εάν ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις τουρκικές αρχές και ποια είναι η αξιολόγησή του για τα αναφερόμενα μέτρα, ο κ. Ντουζαρίκ δεν αναφέρθηκε σε κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα με την Άγκυρα.

Υπογράμμισε, ωστόσο, την πάγια θέση του κ. Γκουτέρες για την προστασία των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Ως θέμα αρχής, νομίζω ότι γνωρίζετε πως ο Γενικός Γραμματέας έχει υπάρξει μια πολύ ισχυρή φωνή στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Για εκείνον, οποιαδήποτε επίθεση στα δικαιώματα αυτής της κοινότητας είναι επίθεση στα ανθρώπινα δικαιώματα όλων», πρόσθεσε ο κ. Ντουζαρίκ.

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