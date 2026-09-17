Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Κόντης: Πάμε με σπασμένα τα φρένα, στόχος να κρατάμε το μηδέν, βίντεο
Κόντης: Πάμε με σπασμένα τα φρένα, στόχος να κρατάμε το μηδέν, βίντεο
Ο Χρήστος Κόντης μίλησε για τη μεγάλη νίκη του ΟΦΗ επί της Χοφενχάϊμ και τα μυστικά της ομάδας της Κρήτης
Ο ΟΦΗ τρελαίνει την Ευρώπη. Κέρδισε 2-0 τη Χοφενχάϊμ στην πρεμιέρα του σε League Phase Europa League και έβαλε βάσεις πρόκρισης με το... καλημέρα.
Ο Χρήστος Κόντης, ο «στρατηγός» του ΟΦΗ, μίλησε στο Magenta Sport για τη μεγάλη νίκη, την φιλοσοφία του ΟΦΗ και αποθέωσε τους παίκτες του.
Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη
Για το παιχνίδι: «Είμαστε χαρούμενοι όλοι, ζούμε ωραίες στιγμές. Ζούμε μία ομάδα που της αρέσει αυτό που κάνει και βάζει ψηλά τον στόχο. Ζούμε ωραίες στιγμές εδώ. Αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα, το έχω πει από την πρώτη ημέρα. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει το comfort zone. Κάναμε καθαρό σκορ, τι άλλο να πω; Πολλά συγχαρητήρια».
Για τους παίκτες του και την αποτελεσματικότητα του πλάνου: «Τους ζήτησα ότι όταν θα μπουν στο ματς να είναι 11 εναντίον 11 μόνο και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Ήταν μία πολύ καλή ομάδα, μία ομάδα Bundesliga, με υψηλό επίπεδο. Δυσκολευτήκαμε πολύ, αλλά σε μία τέτοια βραδιά με τέτοιο πλάνο ξέραμε ότι δεν μπορείς να δώσεις χώρο στους παίκτες. Εμείς προσπαθήσαμε να παίξουμε medium to low block. Με αυτό το παιχνίδι βρήκαμε εμείς χώρους και εκτέλεσαν τέλεια το πλάνο. Είμαστε χαρούμενοι με αυτό που βλέπουμε. Πάμε με σπασμένα τα φρένα»
Για τη ψυχολογία στη συνέχεια: «Οι παίκτες κάνουν εμάς να πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν το παραπάνω βήμα. Τους πείθουμε να δουν το ματς με πάθος. Υπάρχει κόσμος που μεταδίδει ενέργεια και τραγουδάει ασταμάτητα. Όλα αυτά έχουν φέρει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο».
Για το πλάνο στα 90 λεπτά και το πώς έπεισε να μείνουν πίσω από την μπάλα: «Έχουμε μία ομάδα που λειτουργούμε σαν ένα γκρουπ. Όλοι κάνουμε άμυνα και θα επιτεθούμε όλοι μαζί. Αυτό που μας έχει δώσει αυτή τη θέση και στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο και στην Ευρώπη είναι η καλή μας αμυντική λειτουργία, το είχα πει και πέρυσι. Να κρατάμε το μηδέν σε όσα μπορούμε, ένα γκολ θα το βάλουμε».
Ο Χρήστος Κόντης, ο «στρατηγός» του ΟΦΗ, μίλησε στο Magenta Sport για τη μεγάλη νίκη, την φιλοσοφία του ΟΦΗ και αποθέωσε τους παίκτες του.
Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη
Για το παιχνίδι: «Είμαστε χαρούμενοι όλοι, ζούμε ωραίες στιγμές. Ζούμε μία ομάδα που της αρέσει αυτό που κάνει και βάζει ψηλά τον στόχο. Ζούμε ωραίες στιγμές εδώ. Αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα, το έχω πει από την πρώτη ημέρα. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει το comfort zone. Κάναμε καθαρό σκορ, τι άλλο να πω; Πολλά συγχαρητήρια».
Για τους παίκτες του και την αποτελεσματικότητα του πλάνου: «Τους ζήτησα ότι όταν θα μπουν στο ματς να είναι 11 εναντίον 11 μόνο και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Ήταν μία πολύ καλή ομάδα, μία ομάδα Bundesliga, με υψηλό επίπεδο. Δυσκολευτήκαμε πολύ, αλλά σε μία τέτοια βραδιά με τέτοιο πλάνο ξέραμε ότι δεν μπορείς να δώσεις χώρο στους παίκτες. Εμείς προσπαθήσαμε να παίξουμε medium to low block. Με αυτό το παιχνίδι βρήκαμε εμείς χώρους και εκτέλεσαν τέλεια το πλάνο. Είμαστε χαρούμενοι με αυτό που βλέπουμε. Πάμε με σπασμένα τα φρένα»
Για τη ψυχολογία στη συνέχεια: «Οι παίκτες κάνουν εμάς να πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν το παραπάνω βήμα. Τους πείθουμε να δουν το ματς με πάθος. Υπάρχει κόσμος που μεταδίδει ενέργεια και τραγουδάει ασταμάτητα. Όλα αυτά έχουν φέρει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο».
Για το πλάνο στα 90 λεπτά και το πώς έπεισε να μείνουν πίσω από την μπάλα: «Έχουμε μία ομάδα που λειτουργούμε σαν ένα γκρουπ. Όλοι κάνουμε άμυνα και θα επιτεθούμε όλοι μαζί. Αυτό που μας έχει δώσει αυτή τη θέση και στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο και στην Ευρώπη είναι η καλή μας αμυντική λειτουργία, το είχα πει και πέρυσι. Να κρατάμε το μηδέν σε όσα μπορούμε, ένα γκολ θα το βάλουμε».
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