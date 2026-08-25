Η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης επέστρεψαν στο μέρος όπου παντρεύτηκαν για να γιορτάσουν 8 χρόνια γάμου
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Κατερίνα Στικούδη Βαγγέλης Σερίφης Επέτειος Γάμου

Η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης επέστρεψαν στο μέρος όπου παντρεύτηκαν για να γιορτάσουν 8 χρόνια γάμου

«Λίγο μεγαλύτεροι, λίγο σοφότεροι, με δύο φάτσες να μας κάνουν τη ζωή πιο όμορφη», έγραψε μεταξύ άλλων ο μουσικός παραγωγός

Η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης επέστρεψαν στο μέρος όπου παντρεύτηκαν για να γιορτάσουν 8 χρόνια γάμου
Ιωάννα Μαρίνου
29 ΣΧΟΛΙΑ
Στο μέρος όπου παντρεύτηκαν επέστρεψαν η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης, για να γιορτάσουν 8 χρόνια γάμου.

Η τραγουδίστρια και ο μουσικός παραγωγός που ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στο Μορφάτι Θεσπρωτίας στις 25 Αυγούστου 2018, όπως αποκάλυψε ο Βαγγέλης Σερίφης με ανάρτησή του στο Instagram, βρέθηκαν στην ίδια εκκλησία που τελέστηκε το μυστήριο, αυτή τη φορά κρατώντας από το χέρι τα παιδιά τους.

Σε κάποια από τα στιγμιότυπα το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο, με τον Βαγγέλη Σερίφη να σημειώνει στη λεζάντα της ανάρτησής του για την επέτειο γάμου του με την Κατερίνα Στικούδη: «8 χρόνια μετά στο χωριό μας. Λίγο μεγαλύτεροι, λίγο σοφότεροι, πολύ πιο άυπνοι και πολύ πιο ορεξάτοι. Α, και με 2 φάτσες να μας κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. 25-8-2018».

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DjRicoNevma (@djrico99)


Η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης επέστρεψαν στο μέρος όπου παντρεύτηκαν για να γιορτάσουν 8 χρόνια γάμου
Η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης επέστρεψαν στο μέρος όπου παντρεύτηκαν για να γιορτάσουν 8 χρόνια γάμου
Η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης επέστρεψαν στο μέρος όπου παντρεύτηκαν για να γιορτάσουν 8 χρόνια γάμου
Ιωάννα Μαρίνου
29 ΣΧΟΛΙΑ

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