Η Χάιντι Κλουμ άνοιξε τις κουρτίνες του δωματίου της και πόζαρε με λιλά μπικίνι σε βεράντα ξενοδοχείου, δείτε βίντεο
Η Χάιντι Κλουμ άνοιξε τις κουρτίνες του δωματίου της και πόζαρε με λιλά μπικίνι σε βεράντα ξενοδοχείου, δείτε βίντεο
«Όμορφη καλοκαιρινή ημέρα, δεν θέλω να τελειώσει ποτέ», έγραψε το μοντέλο
Τις διακοπές της απολαμβάνει η Χάιντι Κλουμ και δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από το ξενοδοχείο που μένει, κατά το οποίο πόζαρε αισθησιακά.
Η 53χρονη παρουσιάζεται με την πλάτη της στραμμένη προς την κάμερα να ανοίγει τις κουρτίνες του δωματίου της και στη συνέχεια να κατευθύνεται περπατώντας αργά προς την άκρη της βεράντας, φορώντας ένα λιλά μπικίνι και κρατώντας μία τσάντα στον ώμο της. Το μοντέλο έπειτα φαίνεται να χαζεύει τη θέα για λίγο.
Η Κλουμ ανακατεύει τα μαλλιά της με τα χέρια της και στα επόμενα πλάνα γυρίζει με το πρόσωπό της προς την κάμερα και επιστρέφει προς το δωμάτιό της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της σημείωσε: «Όμορφη καλοκαιρινή ημέρα. Δεν θέλω να τελειώσει ποτέ».
Δείτε το βίντεο
Το τελευταίο διάστημα η 53χρονη αναρτά όλο και πιο τολμηρό υλικό στα social media της.
Πριν από μερικές ημέρες, η Κλουμ δημοσίευσε στο Instagram τόπλες φωτογραφία της, κατά την οποία φορούσε μόνο ένα εσώρουχο, ενώ ένα μαντήλι έπεφτε στο σώμα της καλύπτοντας το στήθος της. Η ίδια είχε κλειστά τα μάτια της, με τις ακτίνες του ήλιου πίσω της να δημιουργούν σκιά στο πρόσωπό της.
«Καλημέρα», σημείωσε το μοντέλο στην ανάρτησή του.
Η 53χρονη παρουσιάζεται με την πλάτη της στραμμένη προς την κάμερα να ανοίγει τις κουρτίνες του δωματίου της και στη συνέχεια να κατευθύνεται περπατώντας αργά προς την άκρη της βεράντας, φορώντας ένα λιλά μπικίνι και κρατώντας μία τσάντα στον ώμο της. Το μοντέλο έπειτα φαίνεται να χαζεύει τη θέα για λίγο.
Η Κλουμ ανακατεύει τα μαλλιά της με τα χέρια της και στα επόμενα πλάνα γυρίζει με το πρόσωπό της προς την κάμερα και επιστρέφει προς το δωμάτιό της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της σημείωσε: «Όμορφη καλοκαιρινή ημέρα. Δεν θέλω να τελειώσει ποτέ».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το τελευταίο διάστημα η 53χρονη αναρτά όλο και πιο τολμηρό υλικό στα social media της.
Πριν από μερικές ημέρες, η Κλουμ δημοσίευσε στο Instagram τόπλες φωτογραφία της, κατά την οποία φορούσε μόνο ένα εσώρουχο, ενώ ένα μαντήλι έπεφτε στο σώμα της καλύπτοντας το στήθος της. Η ίδια είχε κλειστά τα μάτια της, με τις ακτίνες του ήλιου πίσω της να δημιουργούν σκιά στο πρόσωπό της.
«Καλημέρα», σημείωσε το μοντέλο στην ανάρτησή του.
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