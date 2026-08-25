ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μαίνεται η φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 8 εναέρια

Η Χάιντι Κλουμ άνοιξε τις κουρτίνες του δωματίου της και πόζαρε με λιλά μπικίνι σε βεράντα ξενοδοχείου, δείτε βίντεο
GALA
Χάιντι Κλουμ Καλοκαίρι

Η Χάιντι Κλουμ άνοιξε τις κουρτίνες του δωματίου της και πόζαρε με λιλά μπικίνι σε βεράντα ξενοδοχείου, δείτε βίντεο

«Όμορφη καλοκαιρινή ημέρα, δεν θέλω να τελειώσει ποτέ», έγραψε το μοντέλο

Η Χάιντι Κλουμ άνοιξε τις κουρτίνες του δωματίου της και πόζαρε με λιλά μπικίνι σε βεράντα ξενοδοχείου, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τις διακοπές της απολαμβάνει η Χάιντι Κλουμ και δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από το ξενοδοχείο που μένει, κατά το οποίο πόζαρε αισθησιακά.

Η 53χρονη παρουσιάζεται με την πλάτη της στραμμένη προς την κάμερα να ανοίγει τις κουρτίνες του δωματίου της και στη συνέχεια να κατευθύνεται περπατώντας αργά προς την άκρη της βεράντας, φορώντας ένα λιλά μπικίνι και κρατώντας μία τσάντα στον ώμο της. Το μοντέλο έπειτα φαίνεται να χαζεύει τη θέα για λίγο.

Η Κλουμ ανακατεύει τα μαλλιά της με τα χέρια της και στα επόμενα πλάνα γυρίζει με το πρόσωπό της προς την κάμερα και επιστρέφει προς το δωμάτιό της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της σημείωσε: «Όμορφη καλοκαιρινή ημέρα. Δεν θέλω να τελειώσει ποτέ».

Δείτε το βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)


Το τελευταίο διάστημα η 53χρονη αναρτά όλο και πιο τολμηρό υλικό στα social media της.

Πριν από μερικές ημέρες, η Κλουμ δημοσίευσε στο Instagram τόπλες φωτογραφία της, κατά την οποία φορούσε μόνο ένα εσώρουχο, ενώ ένα μαντήλι έπεφτε στο σώμα της καλύπτοντας το στήθος της. Η ίδια είχε κλειστά τα μάτια της, με τις ακτίνες του ήλιου πίσω της να δημιουργούν σκιά στο πρόσωπό της.

Κλείσιμο
«Καλημέρα», σημείωσε το μοντέλο στην ανάρτησή του.

Η Χάιντι Κλουμ άνοιξε τις κουρτίνες του δωματίου της και πόζαρε με λιλά μπικίνι σε βεράντα ξενοδοχείου, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νομικές Σπουδές με Παγκόσμιες Προοπτικές: Κυβερνοασφάλεια, AI και Ειδίκευση στα Νέα Δεδομένα

Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο νομικός τομέας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες για εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της νομικής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης