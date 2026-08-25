Η Σάντρα Μπούλοκ εξήγησε πώς τα παιδιά της διαχειρίστηκαν τη διάγνωση του συντρόφου της με ALS: «Είχαν πλήρη επίγνωση»
Η Σάντρα Μπούλοκ εξήγησε πώς τα παιδιά της διαχειρίστηκαν τη διάγνωση του συντρόφου της με ALS: «Είχαν πλήρη επίγνωση»
Ο Μπράιαν Ράνταλ έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2023 σε ηλικία 57 ετών
Τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά της διαχειρίστηκαν τη διάγνωση του συντρόφου της με ALS εξήγησε η Σάντρα Μπούλοκ, η οποία τόνισε πως είχαν πλήρη επίγνωση για το τι συνέβαινε.
Ο Μπράιαν Ράνταλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών τον Αύγουστο του 2023, έπειτα από τριετή μάχη με τη νόσο και η ηθοποιός, μιλώντας στο podcast «SmartLess» ανέφερε πως από την πρώτη στιγμή ο 16χρονος γιος της Λούις και η 12χρονη κόρη της Λάιλα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.
«Είχαν πλήρη επίγνωση. Απόλυτη επίγνωση, γιατί τελικά, όταν υπάρχει μια κατάσταση όπου κάποιος είναι κατάκοιτος, όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα», είπε αρχικά η Σάντρα Μπούλοκ και πρόσθεσε: «Ήταν μέσα στο σπίτι μου και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να οργανώσω ό,τι χρειαζόταν και είμαι τυχερή που είχα τη δυνατότητα να το υποστηρίξω οικονομικά».
Η ηθοποιός επισήμανε πως όσο η κατάσταση της υγείας του Ράνταλ επιδεινωνόταν, ο Λούις άρχισε να αντιμετωπίζει την κατάσταση με πολύ διαφορετικό τρόπο απ' ότι η Λάιλα.
«Μπορούσαν να το δουν. Έχουν μάτια. Και είναι πολύ, πολύ παρατηρητικά παιδιά, γιατί δεν βλέπουν μόνο τη σωματική αλλαγή, αλλά υπάρχει και μια αλλαγή στη συμπεριφορά όλων μας», σημείωσε η Μπούλοκ και πρόσθεσε: «Ο Λούις το διαχειρίστηκε πολύ διαφορετικά από τη Λάιλα. Περίπου δύο χρόνια πριν πεθάνει ο Μπράιαν, κατάλαβε ότι ήταν μια κατάσταση στην οποία δεν ήταν υγιές για εκείνον να βρίσκεται. Είναι πολύ ώριμος. Μου είπε: “Ξέρεις κάτι; Είμαι εδώ για σένα”. Δεν ήθελα να γίνει ο άνδρας της οικογένειας σε αυτή την ηλικία. Η δουλειά μου ήταν να είμαι και τα δύο εκείνη την περίοδο».
Η ηθοποιός τόνισε πως ο Λούις διατηρούσε μία απόσταση σε όλη αυτή την κατάσταση: «Ήθελα να είναι παιδί, μέσα σε μια πανδημία, ενώ όλα ήταν ήδη γαμ*μένα και άνθρωποι υπέφεραν παντού. Οπότε, όταν ζητούσα βοήθεια, ένιωθα ενοχές, γιατί όλοι οι άλλοι ήδη υπέφεραν. Αλλά εκείνος επέλεξε να είναι απλώς δίπλα μου και να με στηρίζει και να με βοηθά σε πράγματα που ήταν εύκολα για εκείνον».
Όπως εξήγησε η Μπούλοκ, η κόρη της μπορούσε να βρίσκεται κοντά στον Ράνταλ συχνότερα και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο, παρόλα αυτά, δεν ήταν πολύ εύκολο για εκείνη να τον βλέπει όσο η κατάστασή του χειροτέρευε: «Η Λάιλα, από την άλλη πλευρά, ήταν περισσότερο δεμένη μαζί του μέχρι περίπου έξι μήνες πριν από το τέλος. Και τότε μου είπε “Μπορείς, σε παρακαλώ, να λες όχι όταν με παίρνουν τηλέφωνο για να πάω να τον επισκεφθώ;”. Και της είπα “Φυσικά". Και της είπα “Αλλά αν θέλεις να πας να τον επισκεφθείς, θα έρθω μαζί σου και θα είμαι ακριβώς εκεί. Και αν θέλεις να φύγεις, θα είμαι εκεί”».
Κλείνοντας, η ηθοποιός ανέφερε πως τα παιδιά της έμεναν σε ένα διαφορετικό τμήμα του σπιτιού τους, προκειμένου έχουν τον χώρο που χρειάζονταν όταν το ζητούσαν.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Μπράιαν Ράνταλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών τον Αύγουστο του 2023, έπειτα από τριετή μάχη με τη νόσο και η ηθοποιός, μιλώντας στο podcast «SmartLess» ανέφερε πως από την πρώτη στιγμή ο 16χρονος γιος της Λούις και η 12χρονη κόρη της Λάιλα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.
«Είχαν πλήρη επίγνωση. Απόλυτη επίγνωση, γιατί τελικά, όταν υπάρχει μια κατάσταση όπου κάποιος είναι κατάκοιτος, όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα», είπε αρχικά η Σάντρα Μπούλοκ και πρόσθεσε: «Ήταν μέσα στο σπίτι μου και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να οργανώσω ό,τι χρειαζόταν και είμαι τυχερή που είχα τη δυνατότητα να το υποστηρίξω οικονομικά».
Sandra Bullock shares how she told kids about partner Bryan Randall's ALS diagnosis... three years after death https://t.co/7bcbLT63Sr— Daily Mail (@DailyMail) August 25, 2026
Η ηθοποιός επισήμανε πως όσο η κατάσταση της υγείας του Ράνταλ επιδεινωνόταν, ο Λούις άρχισε να αντιμετωπίζει την κατάσταση με πολύ διαφορετικό τρόπο απ' ότι η Λάιλα.
«Μπορούσαν να το δουν. Έχουν μάτια. Και είναι πολύ, πολύ παρατηρητικά παιδιά, γιατί δεν βλέπουν μόνο τη σωματική αλλαγή, αλλά υπάρχει και μια αλλαγή στη συμπεριφορά όλων μας», σημείωσε η Μπούλοκ και πρόσθεσε: «Ο Λούις το διαχειρίστηκε πολύ διαφορετικά από τη Λάιλα. Περίπου δύο χρόνια πριν πεθάνει ο Μπράιαν, κατάλαβε ότι ήταν μια κατάσταση στην οποία δεν ήταν υγιές για εκείνον να βρίσκεται. Είναι πολύ ώριμος. Μου είπε: “Ξέρεις κάτι; Είμαι εδώ για σένα”. Δεν ήθελα να γίνει ο άνδρας της οικογένειας σε αυτή την ηλικία. Η δουλειά μου ήταν να είμαι και τα δύο εκείνη την περίοδο».
Η ηθοποιός τόνισε πως ο Λούις διατηρούσε μία απόσταση σε όλη αυτή την κατάσταση: «Ήθελα να είναι παιδί, μέσα σε μια πανδημία, ενώ όλα ήταν ήδη γαμ*μένα και άνθρωποι υπέφεραν παντού. Οπότε, όταν ζητούσα βοήθεια, ένιωθα ενοχές, γιατί όλοι οι άλλοι ήδη υπέφεραν. Αλλά εκείνος επέλεξε να είναι απλώς δίπλα μου και να με στηρίζει και να με βοηθά σε πράγματα που ήταν εύκολα για εκείνον».
Όπως εξήγησε η Μπούλοκ, η κόρη της μπορούσε να βρίσκεται κοντά στον Ράνταλ συχνότερα και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο, παρόλα αυτά, δεν ήταν πολύ εύκολο για εκείνη να τον βλέπει όσο η κατάστασή του χειροτέρευε: «Η Λάιλα, από την άλλη πλευρά, ήταν περισσότερο δεμένη μαζί του μέχρι περίπου έξι μήνες πριν από το τέλος. Και τότε μου είπε “Μπορείς, σε παρακαλώ, να λες όχι όταν με παίρνουν τηλέφωνο για να πάω να τον επισκεφθώ;”. Και της είπα “Φυσικά". Και της είπα “Αλλά αν θέλεις να πας να τον επισκεφθείς, θα έρθω μαζί σου και θα είμαι ακριβώς εκεί. Και αν θέλεις να φύγεις, θα είμαι εκεί”».
Κλείνοντας, η ηθοποιός ανέφερε πως τα παιδιά της έμεναν σε ένα διαφορετικό τμήμα του σπιτιού τους, προκειμένου έχουν τον χώρο που χρειάζονταν όταν το ζητούσαν.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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