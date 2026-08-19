Ο πρώην σύντροφος της Χέιντεν Πανετιέρ βρισκόταν στο σημείο όπου πέθανε, η συμπεριφορά του και η σακούλα με φάρμακα που έδειξε στους αστυνομικούς

Μαζί του ήταν και ο αδερφός του - Ο Μπράιαν Χίκερσον διατηρούσε σχέση με την 36χρονη ηθοποιό από το 2018 μέχρι το 2020 που τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία

πρώην σύντροφος της και ο αδελφός του, σύμφωνα με αστυνομική έκθεση που εξασφάλισε το NBC News.



Στα έγγραφα αναφέρεται ότι ο Μπράιαν Χίκερσον, με τον οποίο η ηθοποιός διατηρούσε κατά διαστήματα σχέση, και ο αδελφός του, Ζακ Χίκερσον, βρίσκονταν συγκεκριμένα στο συγκρότημα διαμερισμάτων Judson Mill Lofts στη Νότια Καρολίνα .













Το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ έχει αναφέρει ότι τα αίτια του θανάτου της Πανετιέρ παραμένουν υπό διερεύνηση, παρόλα αυτά, έπειτα από τη νεκροψία που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, τονίζεται πως «δεν εντοπίστηκαν σημάδια τραυματισμού που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στον θάνατο».



Η θυελλώδης σχέση της Χέιντεν Πανετιέρ με τον Μπράιαν Χίκερσον Η ερωτική σχέση της Χέιντεν Πανετιέρ με τον Μπράιαν Χίκερσον, φέρεται πως ξεκίνησε το 2018 και έληξε το 2020, εν μέσω καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία. Μέχρι και το 2022, ωστόσο, γίνεται λόγος για πολλαπλές επανασυνδέσεις ανάμεσά τους στα ξένα μίντια.



Κλείσιμο



Στο βιβλίο, η Πανετιέρ δήλωσε ότι ένα βράδυ ο Χίκερσον την ξυλοκόπησε τόσο άγρια, ώστε δεν έβγαινε από το σπίτι για εβδομάδες. Όπως ανέφερε, δίστασε να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία, επειδή δεν ήθελε να γίνει γνωστό το περιστατικό στο κοινό.



Ο Χίκερσον συνελήφθη τελικά στις 2 Μαΐου 2019, με την κατηγορία ότι τραυμάτισε σύζυγο ή σύντροφό του, σύμφωνα με τα αρχεία του ποινικού δικαστηρίου της κομητείας του Λος Άντζελες και στις 20 Απριλίου 2021 δήλωσε ότι δεν αμφισβητούσε την κατηγορία, χωρίς παρόλα αυτά να παραδέχεται ενοχή. Την επόμενη χρονιά καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια επιτήρησης.



Η Πανετιέρ είχε ήδη υποβάλει αίτημα για περιοριστικά μέτρα εναντίον του Χίκερσον στις 14 Ιουλίου 2020, όμως από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει με σαφήνεια η έκβαση του αιτήματος για περιοριστικά μέτρα.



Στο σημείο όπου η πρωταγωνίστρια του «Heroes» Χέιντεν Πανετιέρ υπέστη καρδιακή ανακοπή και πέθανε την Κυριακή 16 Αυγούστου, βρισκόταν οσύμφωνα με αστυνομική έκθεση που εξασφάλισε το NBC News.Στα έγγραφα αναφέρεται ότι ο Μπράιαν Χίκερσον, με τον οποίο η ηθοποιός διατηρούσε κατά διαστήματα σχέση, και ο αδελφός του, Ζακ Χίκερσον, βρίσκονταν συγκεκριμένα στο συγκρότημα διαμερισμάτων Judson Mill LoftsΟ αστυνομικός που έφτασε πρώτος στο σημείο, Μάθιου Μπράιαν, δήλωσε ότι αρχικά μίλησε με τον Ζακ Χίκερσον, ο οποίος ήταν «συναισθηματικά φορτισμένος», ενώ οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην ηθοποιό. Ο Μπράιαν Χίκερσον, από την άλλη πλευρά, φέρεται πως δεν έδειξε να συγκινείται παρά μόνο όταν ανακοινώθηκε ότι η 36χρονη είχε πεθάνει. Ο ίδιος, σύμφωνα με την έκθεση, έδειξε επίσης στους αστυνομικούς μια «σακούλα με φάρμακα» που έπαιρνε η Πανετιέρ κατά τη στιγμή του θανάτου της.Ο αστυνομικός Μπράιαν σημείωσε ότι φορούσε κάμερα σώματος καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, ωστόσο το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.Το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ έχει αναφέρει ότι τα αίτια του θανάτου της Πανετιέρ παραμένουν υπό διερεύνηση, παρόλα αυτά, έπειτα από τη νεκροψία που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, τονίζεται πως «δεν εντοπίστηκαν σημάδια τραυματισμού που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στον θάνατο».Η ερωτική σχέση της Χέιντεν Πανετιέρ με τον Μπράιαν Χίκερσον, φέρεται πως ξεκίνησε το 2018 και έληξε το 2020, εν μέσω καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία. Μέχρι και το 2022, ωστόσο, γίνεται λόγος για πολλαπλές επανασυνδέσεις ανάμεσά τους στα ξένα μίντια.Η ηθοποιός είχε μιλήσει για την καταγγελία εναντίον του πρώην συντρόφου της στα απομνημονεύματά της, «This Is Me: A Reckoning», τα οποία κυκλοφόρησαν τρεις μήνες πριν από τον θάνατό της.Στο βιβλίο, η Πανετιέρ δήλωσε ότι ένα βράδυ ο Χίκερσον την ξυλοκόπησε τόσο άγρια, ώστε δεν έβγαινε από το σπίτι για εβδομάδες. Όπως ανέφερε, δίστασε να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία, επειδή δεν ήθελε να γίνει γνωστό το περιστατικό στο κοινό.Ο Χίκερσον συνελήφθη τελικά στις 2 Μαΐου 2019, με την κατηγορία ότι τραυμάτισε σύζυγο ή σύντροφό του, σύμφωνα με τα αρχεία του ποινικού δικαστηρίου της κομητείας του Λος Άντζελες και στις 20 Απριλίου 2021 δήλωσε ότι δεν αμφισβητούσε την κατηγορία, χωρίς παρόλα αυτά να παραδέχεται ενοχή. Την επόμενη χρονιά καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια επιτήρησης.Η Πανετιέρ είχε ήδη υποβάλει αίτημα για περιοριστικά μέτρα εναντίον του Χίκερσον στις 14 Ιουλίου 2020, όμως από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει με σαφήνεια η έκβαση του αιτήματος για περιοριστικά μέτρα.

Σε δήλωσή της το 2020, η 36χρονη ηθοποιός είχε πει ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την κακοποίηση, προκειμένου να ενθαρρύνει και άλλα άτομα που βρίσκονται σε κακοποιητικές σχέσεις να ζητήσουν βοήθεια: «Είμαι αποφασισμένη να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου ώστε αυτός ο άνθρωπος να μην πληγώσει ποτέ ξανά κανέναν», είχε πει.