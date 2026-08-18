Σε σοκ ο πρώην αρραβωνιαστικός της Χέιντεν Πανετιέρ μετά τον θάνατό της: Θα φροντίσω η κόρη μας να θυμάται τον άνθρωπο που ήταν
Σε σοκ ο πρώην αρραβωνιαστικός της Χέιντεν Πανετιέρ μετά τον θάνατό της: Θα φροντίσω η κόρη μας να θυμάται τον άνθρωπο που ήταν
Ο πυγμάχος Βλαντίμιρ Κλίτσκο την αποχαιρέτισε δημόσια με μία συγκινητική ανάρτηση
Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση για τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ σε ηλικία 36 ετών, ο πρώην αρραβωνιαστικός και πατέρας της κόρης της, Βλαντίμιρ Κλίτσκο, έκανε μία ανάρτηση στα social media, δηλώνοντας πως βρίσκεται σε σοκ.
Η ηθοποιός και ο πυγμάχος ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2009 και αρραβωνιάστηκαν τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2013. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς ήρθε στη ζωή η κόρη τους Κάγια. Πέντε χρόνια αργότερα, η σχέση τους ολοκληρώθηκε, πριν οι δυο τους προλάβουν να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.
Ο Κλίτσο θέλησε να αποχαιρετίσει δημόσια την Πανετιέρ, δημοσιεύοντας μία κοινή φωτογραφία τους, στην οποία η ηθοποιός κρατούσε στους ώμους της την κόρη τους: «Η οικογένειά μας διανύει μια περίοδο βαθύτατου σοκ και πένθους. Η ανακοίνωση του τραγικού θανάτου της Χέιντεν με θλίβει βαθιά. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο πολύ νωρίς. Η Χέιντεν, αν και δεν ήταν πλέον σύντροφός μου, ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και η μητέρα της κόρης μας, Κάγια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Facebook.
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Στη συνέχεια μίλησε για την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής αλλά και τις δύσκολες περιόδους της ζωής της: «Έχτισε μια σπουδαία καριέρα χάρη στο τεράστιο ταλέντο της, ενώ παράλληλα αντιμετώπισε και τις πιο σκοτεινές πλευρές ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου. Τίποτα δεν θα σβήσει τις στιγμές που μοιραστήκαμε ούτε τη θέση που είχε στη ζωή μας».
Όπως εξήγησε ο Κλίτσκο, ο οποίος έχει αναλάβει πλέον την επιμέλεια της κόρης τους, θα φροντίσει ώστε η Κάγια να μην την ξεχάσει: «Στην κόρη μας, την Κάγια, θα μιλάω πάντα με σεβασμό για τη μητέρα της και θα φροντίσω να θυμάται τον άνθρωπο που ήταν», τόνισε.
Κλείνοντας, ζήτησε από τον κόσμο και τα μίντια να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του ίδιου και της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή: «Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στους γονείς της Χέιντεν, στους φίλους της και στους θαυμαστές της, οι οποίοι επίσης πενθούν σήμερα. Νέοι και ταλαντούχοι άνθρωποι όπως η Χέιντεν δεν θα έπρεπε να φεύγουν από τη ζωή τόσο νωρίς. Ζητώ από όλους να σεβαστούν τα συναισθήματα και την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Προς το παρόν, αυτό είναι το μόνο που επιθυμώ να πω».
Η είδηση για τον θάνατο της Πανετιέρ επιβεβαιώθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, έπειτα από δήλωση του πατέρα της. Η 36χρονη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής σε διαμέρισμα στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας.
Σύμφωνα με στοιχεία από την κλήση στο 911 που δημοσιοποιήθηκαν, το περιστατικό αναφέρθηκε στις 13:51, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να ενημερώνονται για μια γυναίκα που δεν ανταποκρινόταν. Στα ηχητικά ντοκουμέντα αναφέρεται πως η ηθοποιός υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ λίγο αργότερα ακούγεται αναφορά σε πιθανή υπερβολική δόση στο σημείο.
Η ηθοποιός και ο πυγμάχος ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2009 και αρραβωνιάστηκαν τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2013. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς ήρθε στη ζωή η κόρη τους Κάγια. Πέντε χρόνια αργότερα, η σχέση τους ολοκληρώθηκε, πριν οι δυο τους προλάβουν να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.
Ο Κλίτσο θέλησε να αποχαιρετίσει δημόσια την Πανετιέρ, δημοσιεύοντας μία κοινή φωτογραφία τους, στην οποία η ηθοποιός κρατούσε στους ώμους της την κόρη τους: «Η οικογένειά μας διανύει μια περίοδο βαθύτατου σοκ και πένθους. Η ανακοίνωση του τραγικού θανάτου της Χέιντεν με θλίβει βαθιά. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο πολύ νωρίς. Η Χέιντεν, αν και δεν ήταν πλέον σύντροφός μου, ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και η μητέρα της κόρης μας, Κάγια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Facebook.
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη συνέχεια μίλησε για την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής αλλά και τις δύσκολες περιόδους της ζωής της: «Έχτισε μια σπουδαία καριέρα χάρη στο τεράστιο ταλέντο της, ενώ παράλληλα αντιμετώπισε και τις πιο σκοτεινές πλευρές ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου. Τίποτα δεν θα σβήσει τις στιγμές που μοιραστήκαμε ούτε τη θέση που είχε στη ζωή μας».
Όπως εξήγησε ο Κλίτσκο, ο οποίος έχει αναλάβει πλέον την επιμέλεια της κόρης τους, θα φροντίσει ώστε η Κάγια να μην την ξεχάσει: «Στην κόρη μας, την Κάγια, θα μιλάω πάντα με σεβασμό για τη μητέρα της και θα φροντίσω να θυμάται τον άνθρωπο που ήταν», τόνισε.
Κλείνοντας, ζήτησε από τον κόσμο και τα μίντια να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του ίδιου και της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή: «Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στους γονείς της Χέιντεν, στους φίλους της και στους θαυμαστές της, οι οποίοι επίσης πενθούν σήμερα. Νέοι και ταλαντούχοι άνθρωποι όπως η Χέιντεν δεν θα έπρεπε να φεύγουν από τη ζωή τόσο νωρίς. Ζητώ από όλους να σεβαστούν τα συναισθήματα και την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Προς το παρόν, αυτό είναι το μόνο που επιθυμώ να πω».
Η είδηση για τον θάνατο της Πανετιέρ επιβεβαιώθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, έπειτα από δήλωση του πατέρα της. Η 36χρονη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής σε διαμέρισμα στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας.
Σύμφωνα με στοιχεία από την κλήση στο 911 που δημοσιοποιήθηκαν, το περιστατικό αναφέρθηκε στις 13:51, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να ενημερώνονται για μια γυναίκα που δεν ανταποκρινόταν. Στα ηχητικά ντοκουμέντα αναφέρεται πως η ηθοποιός υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ λίγο αργότερα ακούγεται αναφορά σε πιθανή υπερβολική δόση στο σημείο.
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