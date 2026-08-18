Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα επιστρέφει με μιούζικαλ εποχής
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Φράνσις Φορντ Κόπολα Μιούζικαλ

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα επιστρέφει με μιούζικαλ εποχής

Ο σκηνοθέτης έχει περιγράψει το «Glimpses» ως ένα «παράξενο μιούζικαλ σε ύφος της δεκαετίας του 1930»

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα επιστρέφει με μιούζικαλ εποχής
Στα 87 του χρόνια, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα αποδεικνύει πως το σινεμά παραμένει γι' αυτόν μια ασυμβίβαστη κατάθεση ψυχής. Παρά τις οικονομικές πιέσεις και δυσκολίες που προκάλεσε η αυτοχρηματοδότηση του «Megalopolis», ο θρυλικός σκηνοθέτης φαίνεται πως ετοιμάζεται για το επόμενο πρότζεκτ του με τίτλο «Glimpses of the Moon».

Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ και χρόνια προσπαθεί να γυρίσει την ταινία αλλά παρά τις οντισιόν που πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία τον περασμένο Οκτώβριο και την προγραμματισμένη έναρξη γυρισμάτων τον Νοέμβριο του 2025 στην Καλαβρία, η παραγωγή δεν ξεκίνησε ποτέ. Το βασικό πρόβλημα ήταν η χρηματοδότηση.

Ωστόσο δημοσίευμα της «Corriere della Sera» ανέφερε ότι τα γυρίσματα του «Glimpses of the Moon» θα ξεκινήσουν άμεσα. Ο διάσημος σκηνοθέτης αναμένεται να βρεθεί σε συγκεκριμένες τοποθεσίες στα τέλη του μήνα για γυρίσματα προτού η παραγωγή μεταφερθεί στην Καλαβρία.

Ανάμεσα στις περιοχές που αναφέρονται είναι η Ματέρα, η Μπερνάλντα και το Μοντεσκάλιοζο ενώ στους χώρους των γυρισμάτων συγκαταλέγονται το Παλάτσο Μαλβίνι Ματζέβτσι, ο Καθεδρικός Ναός της Ματέρα και το Αββαείο του  Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Ο Κόπολα έχει περιγράψει το «Glimpses» ως ένα «παράξενο μιούζικαλ σε ύφος της δεκαετίας του '30». Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί το καστ. Η νέα ταινία θα αποτελεί μια ελεύθερη μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Έντιθ Γουόρτον, ενώ παράλληλα θα αντλεί έμπνευση από την κλασική ρομαντική κωμωδία «The Awful Truth» του Λίο Μακάρεϊ. Και τα δύο έργα ακολουθούν ένα παντρεμένο ζευγάρι που αποφασίζει να χωρίσει φιλικά, διαπιστώνοντας όμως στην συνέχεια πως η οριστική απομάκρυνση είναι πολύ πιο δύσκολη απ' όσο περίμενε.

Παράλληλα, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης έχει ήδη στα σκαριά ένα ακόμη πρότζεκτ με τίτλο «Distant Vision», επιβεβαιώνοντας πως η ανάγκη του για δημιουργία παραμένει ανεξάντλητη.

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