Diddy: Στη λίστα με τους μάρτυρες στη δίκη για τη δολοφονία του Tupac, οι εισαγγελείς τον συνδέουν με τον κατηγορούμενο
Diddy: Στη λίστα με τους μάρτυρες στη δίκη για τη δολοφονία του Tupac, οι εισαγγελείς τον συνδέουν με τον κατηγορούμενο
Η δίκη για τη δολοφονία του ράπερ ξεκίνησε σήμερα, με τον Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις να κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου
Στη λίστα των μαρτύρων για τη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του Tupac συμπεριλήφθηκε ο Diddy. Η εισαγγελία συνέδεσε τον άλλοτε ισχυρό άντρα της μουσικής βιομηχανίας με τον Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις που κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου.
Στην ίδια θέση, αλλά αντιμέτωπος με άλλες κατηγορίες, είχε βρεθεί πριν από περίπου έναν χρόνο ο Diddy. Σήμερα, εκτίει πoινή φυλάκισης πενήντα μηνών, αφού κρίθηκε ένοχος για μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία.
Η δίκη για τη δολοφονία του Tupac ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, με τον Ντέιβις να κατηγορείται για τον θάνατο του εμβληματικού ράπερ. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τον 63χρονο άντρα ως τον άνθρωπο που, αν και δεν πάτησε τη σκανδάλη, σχεδίασε και διέταξε τη δολοφονία σε αντίποινα για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του λίγες ώρες νωρίτερα.
Ο Ντέιβις κατηγορείται για ανθρωποκτονία, με σκοπό την προώθηση, ενίσχυση ή υποβοήθηση εγκληματικής συμμορίας, καθώς οι εισαγγελείς επιχειρούν να αποδείξουν ότι είχε ρόλο στην οργάνωση της επίθεσης.
Ο Tupac ήταν μόλις 25 ετών όταν δέχθηκε πυροβολισμούς μέσα στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε στις 7 Σεπτεμβρίου 1996. Ο ράπερ βρισκόταν στο Λας Βέγκας για να παρακολουθήσει έναν αγώνα πυγμαχίας του Μάικ Τάισον στο MGM Grand. Λίγες ώρες αργότερα, μια λευκή Cadillac πλησίασε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και οι επιβαίνοντες άνοιξαν πυρ. Ο Τουπάκ υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα.
Ο 63χρονος Ντέιβις, πρώην ηγετικό στέλεχος των South Side Compton Crips, είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει κατηγορηθεί ποτέ για τη δολοφονία του Σακούρ. Ο Ντέιβις έχει δηλώσει αθώος. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να φτάσει έως και την ισόβια κάθειρξη.
Στην ίδια θέση, αλλά αντιμέτωπος με άλλες κατηγορίες, είχε βρεθεί πριν από περίπου έναν χρόνο ο Diddy. Σήμερα, εκτίει πoινή φυλάκισης πενήντα μηνών, αφού κρίθηκε ένοχος για μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία.
Η δίκη για τη δολοφονία του Tupac ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, με τον Ντέιβις να κατηγορείται για τον θάνατο του εμβληματικού ράπερ. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τον 63χρονο άντρα ως τον άνθρωπο που, αν και δεν πάτησε τη σκανδάλη, σχεδίασε και διέταξε τη δολοφονία σε αντίποινα για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του λίγες ώρες νωρίτερα.
Sean 'Diddy' Combs was named on the witness list for Tupac Shakur's murder trial as the prosecution linked the disgraced mogul to Duane 'Keffe D' Davis who allegedly orchestrated the killing https://t.co/gJPrO784RM 🔗 pic.twitter.com/3JA6V6P1aS— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 17, 2026
Ο Tupac ήταν μόλις 25 ετών όταν δέχθηκε πυροβολισμούς μέσα στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε στις 7 Σεπτεμβρίου 1996. Ο ράπερ βρισκόταν στο Λας Βέγκας για να παρακολουθήσει έναν αγώνα πυγμαχίας του Μάικ Τάισον στο MGM Grand. Λίγες ώρες αργότερα, μια λευκή Cadillac πλησίασε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και οι επιβαίνοντες άνοιξαν πυρ. Ο Τουπάκ υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα.
Ο 63χρονος Ντέιβις, πρώην ηγετικό στέλεχος των South Side Compton Crips, είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει κατηγορηθεί ποτέ για τη δολοφονία του Σακούρ. Ο Ντέιβις έχει δηλώσει αθώος. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να φτάσει έως και την ισόβια κάθειρξη.
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