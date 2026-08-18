Ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία του Τουπάκ Σακούρ: «Ο Keffe D διέταξε τον θάνατό του», λένε οι εισαγγελείς

Ο Ντουέιν Ντέιβις κατηγορείται ότι οργάνωσε τη δολοφονία ως εκδίκηση για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του – Τι απαντά η υπεράσπιση





Η πρώτη ημέρα της δίκης μετέφερε τους ενόρκους πίσω στον Σεπτέμβριο του 1996, σε μια εποχή κατά την οποία η αντιπαλότητα μεταξύ της East Coast (Ανατολικής Ακτής) και της West Coast (Δυτικής Ακτής) κυριαρχούσε στη hip-hop σκηνή, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ των συμμοριών Bloods και Crips είχαν περάσει στους στίχους των τραγουδιών και στα πρωτοσέλιδα.







«Δεν πάτησε τη σκανδάλη, αλλά σχεδίασε τη δολοφονία» Ο Ντέιβις, πρώην ηγετικό στέλεχος των South Side Compton Crips, έχει δηλώσει αθώος. Η εισαγγελία, ωστόσο, τον χαρακτηρίζει «διοικητή επί του πεδίου» της ομάδας που πραγματοποίησε την επίθεση και υποστηρίζει ότι ήταν εκείνος που «διέταξε τον θάνατο» του Tupac.



«Ας είμαστε ξεκάθαροι. Ο Ντουέιν Ντέιβις δεν πάτησε τη σκανδάλη. Σχεδίασε, όμως, την επίθεση ως αντίποινα για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του», είπε στους ενόρκους ο επικεφαλής αναπληρωτής εισαγγελέας Μπίνου Παλάλ.











Κλείσιμο Η λευκή Cadillac και η μοιραία συνάντηση Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Ντέιβις εξασφάλισε ένα όπλο και οργάνωσε δύο αυτοκίνητα με προορισμό κλαμπ του Λας Βέγκας. Στο ένα, μια λευκή Cadillac, βρίσκονταν ακόμη τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων ο Άντερσον.



Σύμφωνα με τον Παλάλ, η παρέα είχε αποφασίσει να αγοράσει αλκοόλ και να επιστρέψει στη λεωφόρο του Λας Βέγκας για να διασκεδάσει. Στον δρόμο, όμως, εντόπισε μια πομπή αυτοκινήτων και σε ένα από αυτά είδε τον Tupac μαζί με τον συνιδρυτή της Death Row Records, Μάριον «Suge» Νάιτ.



Οι άνδρες φέρονται τότε να έκαναν αναστροφή και να πλησίασαν το αυτοκίνητο του ράπερ. Κατά την εκδοχή της εισαγγελίας, ο Ντέιβις, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού, έδωσε το όπλο στον Άντερσον, ο οποίος πυροβόλησε εναντίον του Tupac.



Το βιβλίο του Keffe D στο επίκεντρο Κομβικό στοιχείο της υπόθεσης είναι όσα έχει δηλώσει ο ίδιος ο Ντέιβις όλα αυτά τα χρόνια. Οι εισαγγελείς επισήμαναν ότι έκανε σειρά δηλώσεων για την υπόθεση μεταξύ 1998 και 2003, ενώ το 2019 κυκλοφόρησε απομνημονεύματα στα οποία περιέγραψε λεπτομερώς τη νύχτα της δολοφονίας.



Σχεδόν 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Τουπάκ Σακούρ (Tupac Shakur) στο Λας Βέγκας, άρχισε η δίκη του μοναδικού ανθρώπου που έχει κατηγορηθεί για τον θάνατο του εμβληματικού ράπερ. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τον 63χρονο Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις ως τον άνθρωπο που, αν και δεν πάτησε τη σκανδάλη, σχεδίασε και διέταξε τη δολοφονία σε αντίποινα για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του λίγες ώρες νωρίτερα. Η υπεράσπιση απορρίπτει την κατηγορία ως «μυθοπλασία» που στηρίζεται σε μια προβληματική έρευνα δεκαετιών.Η πρώτη ημέρα της δίκης μετέφερε τους ενόρκους πίσω στον Σεπτέμβριο του 1996, σε μια εποχή κατά την οποία η αντιπαλότητα μεταξύ της East Coast (Ανατολικής Ακτής) και της West Coast (Δυτικής Ακτής) κυριαρχούσε στη hip-hop σκηνή, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ των συμμοριών Bloods και Crips είχαν περάσει στους στίχους των τραγουδιών και στα πρωτοσέλιδα. Tupac ήταν μόλις 25 ετών όταν δέχθηκε πυροβολισμούς μέσα στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μετά τον αγώνα πυγμαχίας του Μάικ Τάισον, στις 7 Σεπτεμβρίου 1996. Πέθανε έξι ημέρες αργότερα.Ο Ντέιβις, πρώην ηγετικό στέλεχος των South Side Compton Crips, έχει δηλώσει αθώος. Η εισαγγελία, ωστόσο, τον χαρακτηρίζει «διοικητή επί του πεδίου» της ομάδας που πραγματοποίησε την επίθεση και υποστηρίζει ότι ήταν εκείνος που «διέταξε τον θάνατο» του Tupac.«Ας είμαστε ξεκάθαροι. Ο Ντουέιν Ντέιβις δεν πάτησε τη σκανδάλη. Σχεδίασε, όμως, την επίθεση ως αντίποινα για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του», είπε στους ενόρκους ο επικεφαλής αναπληρωτής εισαγγελέας Μπίνου Παλάλ.Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, κίνητρο αποτέλεσε η συμπλοκή που είχε σημειωθεί λίγες ώρες νωρίτερα στο Λας Βέγκας ανάμεσα στον Tupac και τον ανιψιό του Ντέιβις, Ορλάντο Άντερσον. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Ντέιβις θεώρησε πως η επίθεση στον ανιψιό του δεν μπορούσε να μείνει «αναπάντητη».Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Ντέιβις εξασφάλισε ένα όπλο και οργάνωσε δύο αυτοκίνητα με προορισμό κλαμπ του Λας Βέγκας. Στο ένα, μια λευκή Cadillac, βρίσκονταν ακόμη τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων ο Άντερσον.Σύμφωνα με τον Παλάλ, η παρέα είχε αποφασίσει να αγοράσει αλκοόλ και να επιστρέψει στη λεωφόρο του Λας Βέγκας για να διασκεδάσει. Στον δρόμο, όμως, εντόπισε μια πομπή αυτοκινήτων και σε ένα από αυτά είδε τον Tupac μαζί με τον συνιδρυτή της Death Row Records, Μάριον «Suge» Νάιτ.Οι άνδρες φέρονται τότε να έκαναν αναστροφή και να πλησίασαν το αυτοκίνητο του ράπερ. Κατά την εκδοχή της εισαγγελίας, ο Ντέιβις, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού, έδωσε το όπλο στον Άντερσον, ο οποίος πυροβόλησε εναντίον του Tupac.Κομβικό στοιχείο της υπόθεσης είναι όσα έχει δηλώσει ο ίδιος ο Ντέιβις όλα αυτά τα χρόνια. Οι εισαγγελείς επισήμαναν ότι έκανε σειρά δηλώσεων για την υπόθεση μεταξύ 1998 και 2003, ενώ το 2019 κυκλοφόρησε απομνημονεύματα στα οποία περιέγραψε λεπτομερώς τη νύχτα της δολοφονίας.

Στο βιβλίο και σε συνεντεύξεις του είχε υποστηρίξει ότι επέβαινε στην Cadillac από την οποία πυροβόλησαν τον Tupac. Είχε επίσης αναφέρει ότι έδωσε το όπλο στον ανιψιό του, ο οποίος πυροβόλησε τον ράπερ.



Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι το βιβλίο περιλαμβάνει μυθοπλαστικά στοιχεία που προστέθηκαν για εμπορικούς λόγους και ότι ο Ντέιβις δεν έγραψε ολόκληρο το περιεχόμενό του. Δικαστής, πάντως, έχει αποφανθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στη δίκη.







«Τι στοιχεία έχουν έπειτα από 30 χρόνια;» Οι δικηγόροι του 63χρονου επιτέθηκαν στην αξιοπιστία της πολύχρονης αστυνομικής έρευνας, θέτοντας το ερώτημα γιατί χρειάστηκαν σχεδόν τρεις δεκαετίες για να ασκηθεί δίωξη.



«Τι πραγματικά στοιχεία έχουν έπειτα από 30 χρόνια;», αναρωτήθηκε ενώπιον των ενόρκων ο συνήγορός του, Μάικλ Σανφτ, προσθέτοντας: «Κανείς δεν επιβεβαιώνει τίποτε από όλα αυτά».



Η υπεράσπιση κάνει λόγο για ελλιπείς αστυνομικές αναφορές, αμφισβητούμενα στοιχεία και «μεροληπτική, πρόχειρη και ημιτελή» έρευνα. Υποστηρίζει επίσης ότι η εισαγγελία βασίζεται σε αναξιόπιστους μάρτυρες με ποινικό παρελθόν, οικονομικά κίνητρα και αντιφατικές καταθέσεις, ορισμένοι από τους οποίους άλλαξαν τις ιστορίες τους με την πάροδο του χρόνου.



«Θα το φροντίσουμε εμείς», είχε πει ο Tupac







Πρώτος μάρτυρας της κατηγορούσας αρχής ήταν ο Γκάρι Ντέιλ, ο οποίος υπηρετούσε τότε στην αστυνομία του Λας Βέγκας και συνόδευσε τον βαριά τραυματισμένο Tupac στο ασθενοφόρο.



Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο ράπερ αρνήθηκε να δώσει πληροφορίες για το τι είχε συμβεί ή για το ποιος τον είχε πυροβολήσει.



«Θα το φροντίσουμε εμείς», φέρεται να του είπε.



Η έλλειψη συνεργασίας είχε αποτελέσει επί χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην έρευνα. Η αστυνομία υποστήριζε ότι στον κόσμο των συμμοριών «η σιωπή σημαίνει επιβίωση», ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον του Tupac κατηγορούσαν τις Αρχές ότι αρχικά τους αντιμετώπισαν ως υπόπτους και δεν ακολούθησαν κρίσιμα στοιχεία.



«Ακούσαμε τους πυροβολισμούς και επικράτησε χάος» Στο δικαστήριο κατέθεσε και η Ίνγκριντ Στόουκς, η οποία βρισκόταν στην περιοχή τη νύχτα της επίθεσης.



Όπως είπε, εκείνη και οι φίλες της συνάντησαν τον Suge Knight και τον Tupac, με τον πρώτο να τους προτείνει να τους ακολουθήσουν σε κλαμπ. Καθώς κινούνταν στους δρόμους του Λας Βέγκας, αντιλήφθηκαν ένα αυτοκίνητο πίσω τους που προσπαθούσε να τις προσπεράσει.



Κάποια στιγμή σταμάτησαν σε φανάρι και αποφάσισαν να αλλάξουν οδηγό επειδή ανησυχούσαν για το άλλο όχημα.



«Είχαμε σκύψει, βγάζαμε τις ζώνες ασφαλείας μας, όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς», κατέθεσε η Στόουκς. «Επικράτησε χάος».



Η δίκη άρχισε μετά από μία εβδομάδα επιλογής ενόρκων και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Από το δικαστήριο πρόκειται να περάσουν μάρτυρες, εμπειρογνώμονες και ερευνητές, ενώ δεν αποκλείεται να καταθέσουν και γνωστά πρόσωπα από τη μουσική βιομηχανία.