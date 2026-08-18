Αναβλήθηκε η συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στη Σαλαμίνα ως ένδειξη πένθους μετά τη φονική πυρκαγιά που έπληξε το νησί
GALA
Ρία Ελληνίδου Συναυλία Σαλαμίνα Φωτιά

Αναβλήθηκε η συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στη Σαλαμίνα ως ένδειξη πένθους μετά τη φονική πυρκαγιά που έπληξε το νησί

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν μετά τη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή 16 Αυγούστου

Αναβλήθηκε η συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στη Σαλαμίνα ως ένδειξη πένθους μετά τη φονική πυρκαγιά που έπληξε το νησί
Ιωάννα Μαρίνου
12 ΣΧΟΛΙΑ
Ως ένδειξη πένθους μετά τη φονική πυρκαγιά που έπληξε τη Σαλαμίνα την Κυριακή, αναβλήθηκε η συναυλία της Ρίας Ελληνίδου που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 18 Αυγούστου στο νησί.

Η απόφαση έγινε γνωστή ύστερα από επίσημη ανακοίνωση του Αθλητικού Συλλόγου «Αίας Σαλαμίνας», στον λογαριασμό του στα social media. Η συναυλία μεταφέρθηκε για τις 3 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά:

«Κατανοούμε απόλυτα την αγωνία, την αναστάτωση αλλά και την οργή που έχει εκφραστεί από Συμπολίτες μας εξαιτίας της καθυστέρησης της επίσημης Aνακοίνωσης. Θέλουμε, όμως, να ξεκαθαρίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε αδιαφορία ή έλλειψη σεβασμού απέναντι στην τραγωδία που έπληξε το Νησί μας. Από την πρώτη στιγμή, προτεραιότητα ήταν η ανθρώπινη πλευρά αυτής της δύσκολης ημέρας, και η παρακολούθηση των δραματικών εξελίξεων. Μέσα σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις, ώστε να υπάρξει νωρίτερα επίσημη ενημέρωση. Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε η καθυστέρηση της ανακοίνωσης, και κατανοούμε όσους περίμεναν μια άμεση ενημέρωση.

Η Συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στο Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ και μεταφέρεται για τις 3 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 21:30, ως ελάχιστη ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν, τραυματίστηκαν ή δοκιμάζονται από την καταστροφή που έπληξε το νησί μας.

Αυτές τις ώρες δεν υπάρχει χώρος για αντιπαράθεση. Υπάρχει μόνο χώρος για σεβασμό, ενότητα και συμπαράσταση.

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν κανονικά για την νέα ημερομηνία».

Ιωάννα Μαρίνου
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης