Εννέα χρόνια από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη: Πάντα θα σε τιμώ και θα σε σκέφτομαι μαμά μου, έγραψε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου
Εννέα χρόνια από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη: Πάντα θα σε τιμώ και θα σε σκέφτομαι μαμά μου, έγραψε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου
«Σε ευχαριστώ για όλα, σε ευχαριστώ γιατί ήσουν εσύ», πρόσθεσε
Εννέα χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή και η κόρη της Μαρία Ελένη Λυκουρέζου τίμησε τη μνήμη της δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την οποία συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο.
Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όλα όσα έμαθε από τη μητέρα της και σημείωσε πως δεν έχει περάσει μέρα που να μην τη σκέφτεται, τονίζοντας παράλληλα πως όλες οι δυσκολίες που πέρασε από την ημέρα που την έχασε, την έκαναν πιο δυνατή.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε αναλυτικά: «18/8/2017-18/8/2026. 9 χρόνια. Σαν χθές. Που μιλάγαμε. Που γελάγαμε. Που σε αγκάλιαζα. Με αγκάλιαζες. Με μύριζες. Μου τηλεφωνούσες... Σαν χθες που ταξιδεύαμε. Τώρα όμως ταξίδεψες μόνη σου. Η ψυχή σου εκεί στο ΦΩΣ. Εκεί που ανήκεις. Σε ευχαριστώ για όλα. Γι' αυτά που μου έδειξες. Είπες. Θύμωσες. Γέλασες. Σε ευχαριστώ γιατί ήσουν ΕΣΥ. Λαμπερή. Ευαίσθητη. Σκληρή. Ντόμπρα. Ζωντανή. Αληθινή…… Πάντα θα σε τιμώ και θα σε σκέφτομαι. Μόλις αρχίζω……μαμά μου….. Ήμουνα "πίσω" και παρατηρούσα πολλά και δεν μίλαγα….. Τώρα όμως μόλις αρχίζω…… Όλες οι λάσπες και πέτρες που πετάχτηκαν σε εμένα…… τα έκανα πολύ γερά θεμέλια….. Κλεισμένη εκεί έφτιαχνα τις βάσεις…… πολύ δυνατές… 9 χρόνια….. 9 χρόνια έχτιζα…….. Καιρός να μπει το φως και να φωτίσει η αλήθεια……. Σε λατρεύω……….».
Παράλληλα, συνόδευσε το post με το τραγούδι «Η σωτηρία της ψυχής», που όπως ανέφερε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, ήταν το αγαπημένο της τραγούδι.
Δείτε την ανάρτηση
Η Ζωή Λάσκαρη άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από καρδιακή ανακοπή ενώ κοιμόταν στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη στις 18 Αυγούστου 2017, σε ηλικία 74 ετών. Ενταφιάστηκε στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών, στον τάφο της οικογένειας Λυκουρέζου.
Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όλα όσα έμαθε από τη μητέρα της και σημείωσε πως δεν έχει περάσει μέρα που να μην τη σκέφτεται, τονίζοντας παράλληλα πως όλες οι δυσκολίες που πέρασε από την ημέρα που την έχασε, την έκαναν πιο δυνατή.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε αναλυτικά: «18/8/2017-18/8/2026. 9 χρόνια. Σαν χθές. Που μιλάγαμε. Που γελάγαμε. Που σε αγκάλιαζα. Με αγκάλιαζες. Με μύριζες. Μου τηλεφωνούσες... Σαν χθες που ταξιδεύαμε. Τώρα όμως ταξίδεψες μόνη σου. Η ψυχή σου εκεί στο ΦΩΣ. Εκεί που ανήκεις. Σε ευχαριστώ για όλα. Γι' αυτά που μου έδειξες. Είπες. Θύμωσες. Γέλασες. Σε ευχαριστώ γιατί ήσουν ΕΣΥ. Λαμπερή. Ευαίσθητη. Σκληρή. Ντόμπρα. Ζωντανή. Αληθινή…… Πάντα θα σε τιμώ και θα σε σκέφτομαι. Μόλις αρχίζω……μαμά μου….. Ήμουνα "πίσω" και παρατηρούσα πολλά και δεν μίλαγα….. Τώρα όμως μόλις αρχίζω…… Όλες οι λάσπες και πέτρες που πετάχτηκαν σε εμένα…… τα έκανα πολύ γερά θεμέλια….. Κλεισμένη εκεί έφτιαχνα τις βάσεις…… πολύ δυνατές… 9 χρόνια….. 9 χρόνια έχτιζα…….. Καιρός να μπει το φως και να φωτίσει η αλήθεια……. Σε λατρεύω……….».
Παράλληλα, συνόδευσε το post με το τραγούδι «Η σωτηρία της ψυχής», που όπως ανέφερε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, ήταν το αγαπημένο της τραγούδι.
Δείτε την ανάρτηση
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Η Ζωή Λάσκαρη άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από καρδιακή ανακοπή ενώ κοιμόταν στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη στις 18 Αυγούστου 2017, σε ηλικία 74 ετών. Ενταφιάστηκε στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών, στον τάφο της οικογένειας Λυκουρέζου.
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