Η φωτογραφία της Ζωής Λάσκαρη και της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου από ταξίδι τους στο Μονακό το 2002
Μας άρεσαν πολύ τα ταξίδια, οι περιπέτειες, να γνωρίζουμε καινούργιους ανθρώπους και μέρη, σχολίασε η κόρη της αείμνηστης ηθοποιού

Μία φωτογραφία με τη μητέρα της από απόδρασή τους στο Μονακό το 2002 δημοσίευσε στα social media η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου. Πέρα από το στιγμιότυπο, που ανάρτησε στο Instagram, η κόρη της Ζωής Λασκάρη υπογράμμισε την αγάπη που μοιραζόταν με την αείμνηστη ηθοποιό για τα ταξίδια, τα οποία η ίδια θεωρεί μορφή τέχνης. Το να επισκέπτεται προορισμούς στην Ελλάδας και το να ανακαλύπτει άλλες χώρες της τη γεμίζουν ενέργεια και εμπλουτίζουν τη σκέψη της.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της έγραψε: «Καλημέρα. Αυτή η φωτογραφία είναι από το καλοκαίρι του 2002 στο Μονακό. (πολύ πριν οι ''selfie'' γίνουν μόδα. τότε με μηχανές μίας χρήσης ή κανονικές). Συγκεκριμένα στο Sass cafe. Κάνω ξεκαθάρισμα σε φωτογραφίες και βρήκα αυτήν (και πολλές άλλες) από τα ταξίδια που κάναμε. Τα περισσότερα ήταν εκτός Ευρώπης. Έτυχε τώρα να βρω αυτήν την φωτογραφία. Κάναμε πολλά ταξίδια. Φεύγαμε και δεν κλείναμε εισιτήριο επιστροφής. Μας άρεσαν πολύ τα ταξίδια, οι περιπέτειες, να γνωρίζουμε καινούργιους ανθρώπους και μέρη. Να ζούμε στην κάθε χώρα σαν τους ντόπιους. Δεν έχω μάθει δηλαδή να ταξιδεύω σαν τουρίστρια. Απεχθάνομαι».

Ακολούθως, περιέγραψε τι σημαίνει για εκείνη ένα ταξίδι: «Ταξιδιώτες ζωής και ψυχής. Κρατάω αυτά όλα τα ταξίδια σαν θησαυρό στην καρδιά και στην ψυχή μου. Όλες αυτές οι εμπειρίες με διαμόρφωσαν. Το να ταξιδεύεις και να ζεις τη χώρα και να ανακαλύπτεις μυρωδιές, μέρη και ανθρώπους είναι συναρπαστικό. Ανοίγει το μυαλό σου. Αγαπώ να χάνομαι σε χώρες. Αγαπώ να γεμίζω από εμπειρίες. Με αυτό δημιουργείς. Το να ταξιδεύεις είναι τέχνη. Όχι επίδειξη. Είτε ταξιδεύεις στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό να θυμάσαι πάντα πως χρειάζεται να αφεθείς».

