Αίθρα Λυκουρέζου για τη μητέρα της Ζωή Λάσκαρη: Σταρ γεννιέσαι, δεν γίνεσαι
Αίθρα Λυκουρέζου για τη μητέρα της Ζωή Λάσκαρη: Σταρ γεννιέσαι, δεν γίνεσαι
Ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή της, πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα έχω γνωρίσει, τόνισε η κόρη της ηθοποιού
Για τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη, μίλησε η Αίθρα Λυκουρέζου, επισημαίνοντας πως ήταν μία σταρ και πως «σταρ δεν γίνεσαι αλλά γεννιέσαι».
Η κόρη της ηθοποιού μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ανέφερε πως η Ζωή Λάσκαρη ήταν μία γυναίκα με παιδεία και καθαρή ψυχή, που διάβαζε πολύ και δεν ήταν απλά ένα πρόσωπο στα φώτα της δημοσιότητας.
Η Αίθρα Λυκουρέζου αποθέωσε με λίγα λόγια τη μητέρα της, λέγοντας: «Η μητέρα μου ήταν και είναι ένας άνθρωπος καταρχάς με ψυχή και καθαρότητα. Έλεγε την αλήθεια της, ήταν πολύ τσαμπουκάς, ήταν ευγενική και είχε τρόπους. Είχε παιδεία, διάβαζε φιλοσοφία και φιλολογία, ξένη και ελληνική λογοτεχνία. Δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος που ήταν στα φώτα της δημοσιότητας και ήταν ένα κούφιο πράγμα στο σπίτι. Ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή της. Πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα έχω γνωρίσει. Δεν ακολουθούσε κάτι που ήταν μόδα ή επειδή έτσι έπρεπε ή της το έθετε η κοινωνία. Και πάντα αυτό μου έλεγε "Θα κάνεις πάντα αυτό που θες και νιώθεις χωρίς να ενοχλείς κάποιον. Δεν θα κάνεις αυτό που θέλουν οι περισσότεροι. Γιατί συνήθως οι περισσότεροι δεν σκέφτονται, πάνε με ένα τσούρμο ο κόσμος". Αγαπούσε πάρα πολύ τα γυρίσματα που είχε με τον Αλεξανδράκη, με τη Ρένα Βλαχοπούλου, με τους ανθρώπους δηλαδή που εκτιμούσε βαθύτατα. Ήταν ένα αέρινο πλάσμα, δεν προσποιούταν ούτε το έπαιζε κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Και στο σπίτι ήταν περιποιημένη αλλά όχι στημένη. Σταρ γεννιέσαι, δεν γίνεσαι και δεν είναι όλοι σταρ επειδή είναι καλλιτέχνες».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgflak40nqhl)
Η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή στις 18 Αυγούστου του 2017 σε ηλικία 74 ετών από καρδιακή ανακοπή, την ώρα που κοιμόταν στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη. Η κόρη της, Αίθρα, πάντοτε αναφέρεται στην ίδια με βαθιά συγκίνηση, καθώς η απώλειά της την κλόνισε και είναι κάτι που συνεχίζει να την πονάει, όπως έχει δηλώσει.
Η κόρη της ηθοποιού μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ανέφερε πως η Ζωή Λάσκαρη ήταν μία γυναίκα με παιδεία και καθαρή ψυχή, που διάβαζε πολύ και δεν ήταν απλά ένα πρόσωπο στα φώτα της δημοσιότητας.
Η Αίθρα Λυκουρέζου αποθέωσε με λίγα λόγια τη μητέρα της, λέγοντας: «Η μητέρα μου ήταν και είναι ένας άνθρωπος καταρχάς με ψυχή και καθαρότητα. Έλεγε την αλήθεια της, ήταν πολύ τσαμπουκάς, ήταν ευγενική και είχε τρόπους. Είχε παιδεία, διάβαζε φιλοσοφία και φιλολογία, ξένη και ελληνική λογοτεχνία. Δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος που ήταν στα φώτα της δημοσιότητας και ήταν ένα κούφιο πράγμα στο σπίτι. Ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή της. Πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα έχω γνωρίσει. Δεν ακολουθούσε κάτι που ήταν μόδα ή επειδή έτσι έπρεπε ή της το έθετε η κοινωνία. Και πάντα αυτό μου έλεγε "Θα κάνεις πάντα αυτό που θες και νιώθεις χωρίς να ενοχλείς κάποιον. Δεν θα κάνεις αυτό που θέλουν οι περισσότεροι. Γιατί συνήθως οι περισσότεροι δεν σκέφτονται, πάνε με ένα τσούρμο ο κόσμος". Αγαπούσε πάρα πολύ τα γυρίσματα που είχε με τον Αλεξανδράκη, με τη Ρένα Βλαχοπούλου, με τους ανθρώπους δηλαδή που εκτιμούσε βαθύτατα. Ήταν ένα αέρινο πλάσμα, δεν προσποιούταν ούτε το έπαιζε κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Και στο σπίτι ήταν περιποιημένη αλλά όχι στημένη. Σταρ γεννιέσαι, δεν γίνεσαι και δεν είναι όλοι σταρ επειδή είναι καλλιτέχνες».
Δείτε το βίντεο
Η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή στις 18 Αυγούστου του 2017 σε ηλικία 74 ετών από καρδιακή ανακοπή, την ώρα που κοιμόταν στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη. Η κόρη της, Αίθρα, πάντοτε αναφέρεται στην ίδια με βαθιά συγκίνηση, καθώς η απώλειά της την κλόνισε και είναι κάτι που συνεχίζει να την πονάει, όπως έχει δηλώσει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα